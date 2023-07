Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser des espaces publics, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Vancouver accueille ses résidents et ses visiteurs dans des espaces publics nouveaux et améliorés et leur offre des expériences touristiques qui stimulent l'économie locale et améliorent le bien-être de la collectivité.

Des organisations de Vancouver reçoivent plus de 2,4 millions de dollars pour revitaliser des espaces publics locaux et améliorer les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 2,4 millions de dollars de PacifiCan pour neuf projets à Vancouver. Ce montant comprend plus de 1,7 million de dollars pour cinq projets dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés et 709 998 dollars pour quatre projets dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme.

Le député Noormohamed a fait cette annonce lors de la visite d'une esplanade créée par la ville de Vancouver. La ville reçoit un total de 721 085 $ pour deux initiatives communautaires, dont 525 000 $ pour aider à transformer des esplanades et des terrasses de rue provisoires en centres communautaires à long terme dans toute la ville pour que les résidents et les visiteurs puissent en profiter. Créées à l'origine pendant la pandémie pour offrir plus d'espace extérieur pour manger, se reposer, socialiser et participer aux activités du quartier, ces esplanades et terrasses de rue sont devenues des espaces communautaires très appréciés. Elles soutiennent une vie publique dynamique et offrent des espaces de rassemblement de qualité à certains des résidents les plus marginalisés de la ville.

Dans le quartier Grandview-Woodland de Vancouver, 196 085 dollars ont été investis dans la création d'un itinéraire accessible pour les piétons et les cyclistes, avec un espace vert supplémentaire et une infrastructure verte de récupération des eaux de pluie. La nouvelle infrastructure verte utilise des arbres, des plantes et de la terre pour aider à absorber les fortes pluies et fournir un habitat à différentes espèces. Cet espace contribuera à créer un lieu de rassemblement dynamique, ce qui favorisera la fréquentation des commerces locaux.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez lire le document d'information ci-dessous.

Ces investissements devraient créer plus de 80 nouveaux emplois et attirer plus de 67 000 nouveaux visiteurs locaux, nationaux et internationaux à Vancouver.

Citations

« Des expériences artistiques et culturelles uniques aux vues et attractions naturelles à couper le souffle, Vancouver est une destination de renommée mondiale pour les visiteurs. L'annonce faite aujourd'hui démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques aidera Vancouver à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Des espaces communautaires sûrs et inclusifs et des attractions touristiques dynamiques mettent en valeur les atouts de Vancouver. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui contribuent à faire de Vancouver un endroit où il fait bon vivre, travailler et s'amuser. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, Vancouver continuera d'accueillir les résidents et les visiteurs dans des quartiers uniques et de leur faire vivre des expériences extraordinaires. »

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Des espaces publics dynamiques et accessibles sont un élément essentiel de la vie publique et de l'expression culturelle de Vancouver. Nous sommes très reconnaissants de l'aide apportée par le Fonds de revitalisation des communautés du gouvernement du Canada. Cet investissement contribuera à rendre Vancouver plus agréable à vivre grâce à l'amélioration des esplanades, des sentiers pédestres et des pistes cyclables, et soutiendra les rassemblements communautaires pour les années à venir. »

- Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Les programmes du FCRC et du FAT ont tous deux été lancés à l'été 2021.

Le FCRC fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Document d'information : Des organisations de Vancouver reçoivent plus de 2,4 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics locaux et enrichir les expériences touristiques

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), l'octroi d'une aide financière de plus de 2,4 millions de dollars par PacifiCan pour la réalisation de neuf projets à Vancouver. Ce montant comprend plus de 1,7 million de dollars destinés à cinq projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et 709 998 dollars destinés à quatre projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de Vancouver

525 000 $

Le financement permettra de réaménager des places et des terrasses publiques provisoires pour en faire des centres communautaires à long terme dans toute la ville de Vancouver. Les améliorations porteront sur l'accessibilité, l'installation de sièges et l'aménagement paysager.

Ville de Vancouver

196 085 $

Le financement a été utilisé pour créer un itinéraire accessible pour les piétons et les cyclistes, avec un espace vert supplémentaire et une infrastructure verte de récupération des eaux de pluie. Cet espace contribuera à créer un lieu de rassemblement dynamique dans le quartier Grandview-Woodland de Vancouver, ce qui favorisera la fréquentation des commerces locaux.

Musqueam Indian Band

481 221 $

Le financement permettra de remettre en état deux aires de jeux de la communauté de Musqueam, notamment en achetant de nouveaux équipements, en améliorant l'accessibilité et en installant du gazon synthétique.

The Italian Cultural Centre Society

523 500 $

Le financement permettra de revitaliser une zone extérieure du Centre culturel italien de Vancouver (Italian Cultural Centre) en remplaçant le revêtement et en améliorant l'accessibilité et l'éclairage. L'espace sera utilisé pour le stationnement, les marchés éphémères, les festivals et les événements culturels.

Vancouver City Hall Community Garden Society

7 500 $

Le financement permettra de rénover le jardin communautaire de l'hôtel de ville de Vancouver (Vancouver City Hall), notamment en améliorant les parcelles de jardin et en facilitant l'accès à cet espace communautaire.

Fonds d'aide au tourisme

Create Vancouver Society

450 000 $

Le financement permettra d'établir le Vancouver Mural Festival Winter Arts, qui présente des installations artistiques et des événements culturels et musicaux gratuits. Le festival attirera des visiteurs vers les districts de vente au détail dans toute la ville, dynamisera les ventes et appuiera l'emploi à l'échelle locale pendant la basse saison.

R.E.M Event Management Inc.

60 000 $

Le financement permettra à R.E.M Event Management Inc. d'acheter des vélos électriques et de commercialiser des circuits cyclistes du Lower Mainland aux îles du Golfe.

TOIT Events Inc.

99 999 $

Le financement a permis de rétablir et de développer l'événement cycliste GranFondo Whistler le long du corridor Sea-to-Sky, attirant des milliers de visiteurs dans la région pendant la saison touristique intermédiaire.

Windsure Windsurfing Ltd.

99 999 $

Le financement aidera Windsure Windsurfing Ltd. à accroître ses activités sur la plage de Jericho afin de répondre à la demande croissante d'excursions et de locations de planches à voile, de planches à pagaie et de skimboards.

