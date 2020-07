Inauguration de deux nouvelles installations artistiques à Ottawa : Des oiseaux d'une même envolée, sur l'escalier de la rue York dans le marché By, et Unité, sur l'escalier du pont Plaza, à #Ottawa.

OTTAWA, ON, le 16 juillet 2020 /CNW/ - Patrimoine canadien souligne la Foire du livre de Francfort en présentant deux œuvres d'art originales de trois jeunes artistes canadiens sur deux escaliers bien en vue dans le centre-ville d'Ottawa. Les installations artistiques représentent le thème « Singulier Pluriel », le slogan du Canada à titre d'invité d'honneur de la Foire du livre de Francfort, en Allemagne.

Les installations, aménagées sur les escaliers de la rue York et du pont Plaza, se prêtent parfaitement à ce thème. Elles représentent notre diversité et s'inspirent de la multitude de peuples, de cultures et de paysages du Canada.

La jeune artiste Yasaman Mehrsa explique que le concept d'Unité est simple et symbolique : « Les maisons représentent les humains, et les chemins représentent la nature, mais ensemble, ils symbolisent l'unité, entre nous et avec la nature. La maison seule en bas se transforme en une multitude de maisons plus haut, ce qui montre la relation entre la personne et la communauté. Cette image colorée et ludique n'est pas censée être une représentation réaliste, mais suggère plutôt l'idée d'unité que l'on trouve partout, dans le passé, le présent et, ce qui compte le plus pour nous, l'avenir. »

Des oiseaux d'une même envolée est une collaboration entre deux artistes de Toronto, Caitlin Taguibao et Andrea Manica. Cette œuvre représente trois bernaches emblématiques aux couleurs différentes parmi des plantes et des fleurs. Elle « nous invite à réfléchir à ce qui nous rassemble malgré nos différences, et à la façon de célébrer la pluralité singulière du Canada. »

Des oiseaux d'une même envolée et Unité sont présentées dans le cadre du programme Art dans la capitale de Patrimoine canadien, qui vise à réchauffer et à dynamiser les parcs, les rues et les lieux publics dans la région de la capitale du Canada, tout en mettant en valeur le talent d'artistes canadiens.

« Cette année encore, nous exposons avec fierté, au cœur d'Ottawa, des œuvres originales de jeunes artistes de chez nous inspirées par la pluralité singulière du Canada. J'invite les résidents ainsi que les visiteurs de la région de la capitale du Canada à admirer ces installations artistiques et à célébrer notre diversité par les arts. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Caitlin Taguibao est illustratrice, peintre de murales et conceptrice graphique indépendante dont le travail reflète la botanique et les récits personnels. Andrea Manica est illustratrice, peintre de murales et artiste indépendante dont le travail s'inspire des sentiments, des symboles et des buts. Yasaman Mehrsa est une artiste visuelle qui se passionne pour l'art public. Elle cherche à créer des œuvres mémorables qui se distinguent et interpellent les gens.

Les œuvres Des oiseaux d'une même envolée et Unité ont été sélectionnées dans le cadre d'un appel de propositions sous le thème « Singulier Pluriel » lancé par Patrimoine canadien auprès d'artistes, designers graphiques et illustrateurs canadiens de 18 à 35 ans.

Le thème « Singulier Pluriel », le slogan du Canada à titre d'invité d'honneur de la Foire du livre de Francfort, en Allemagne, a été imposé aux artistes. Ils devaient illustrer une image dynamique et percutante qui reflète la multitude de peuples, de cultures et de paysages du Canada.

Des oiseaux d'une même envolée et Unité ont été reproduites sur une pellicule graphique pour un emploi extérieur sur les escaliers de la rue York et du pont Plaza. L'escalier de la rue York est un endroit bien en vue au cœur de la région de la capitale du Canada. Il relie le secteur historique du marché By au parc Major et à la Colline du Parlement. L'escalier du pont Plaza enjambant le canal Rideau est situé au centre-ville d'Ottawa, près du Monument commémoratif de guerre du Canada.

Le programme Art dans la capitale a développé une nouvelle façon interactive d'exposer ces œuvres gagnantes. Visitez la page Web des expositions temporaires de la région de la capitale du Canada pour accéder aux œuvres (Des oiseaux d'une même envolée et Unité) sous forme de casse-tête à faire à la maison.

En raison des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, le Canada aura une présence virtuelle en tant que pays invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort 2020. Le Canada a reporté à 2021 son rôle physique de pays invité d'honneur à la Foire. Ce report permet au gouvernement du Canada de se concentrer sur sa priorité, c'est-à-dire fournir une aide économique aux personnes et aux entreprises les plus touchées par la pandémie de la COVID-19.

