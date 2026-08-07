Des millions de dollars de cocaïne saisis lors d'une enquête sur un réseau de trafic de drogues dans le Golden Horseshoe

HAMILTON, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Dans le cadre d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada, l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) du Golden Horseshoe a saisi plus de 170 kg de cocaïne et procédé à l'arrestation de trois individus. L'enquête a révélé des éléments de preuve démontrant l'existence d'un important réseau de trafic de cocaïne sophistiqué dans la région du Golden Horseshoe, dans le sud de l'Ontario.

Le 8 juillet 2026, les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans un condominium de Toronto qui aurait été utilisé pour entreposer et préparer de la cocaïne destinée à la distribution. Deux résidents de Hamilton ont été appréhendés sans incident à l'intérieur du logement. Un troisième homme, originaire de Brantford, a été arrêté à proximité des lieux. Plus de 170 kg de cocaïne ont été saisis, pour une valeur estimée dans la rue de 4,5 millions de dollars.

D'autres mandats de perquisition ont été exécutés à plusieurs endroits à Hamilton, permettant la saisie d'environ 165 000 $ en espèces et en bijoux présumés provenir d'activités criminelles.

À la suite de ces arrestations, le service de police fédéral de la région du Centre de la GRC a porté des accusations contre les personnes suivantes pour possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, une substance de l'annexe I, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Tony Van Le (39 ans) de Hamilton, en Ontario

Cong Quang Van (38 ans) de Hamilton, en Ontario

Hai Thanh Hoa Tran (41 ans), de Brantford, en Ontario

L'enquête se poursuit.

La GRC aimerait remercier tous les partenaires qui composent l'UMECO du Golden Horseshoe, y compris l'Agence des services frontaliers du Canada, la Police provinciale de l'Ontario, le service de police de Brantford, le service de police de Hamilton et le service de police régional de Niagara. La GRC souhaite également remercier l'UMECO-RGT, le service de police de Toronto et le Service des poursuites pénales du Canada pour leur aide pendant cette enquête.

Citations

« Derrière les profits du crime organisé se cachent des conséquences bien réelles pour les collectivités canadiennes. Le commerce de drogues illicites contribue à la dépendance, à la violence et à l'exploitation, avec des répercussions qui touchent les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. Grâce à la collaboration exceptionnelle de nos partenaires de l'opération intégrée des forces de l'ordre, les enquêteurs ont perturbé un important réseau du crime organisé, saisi environ 170 kg de cocaïne et empêché ces drogues nocives de se retrouver dans nos collectivités. Cette enquête démontre la force de notre engagement commun à l'égard de la sécurité publique et envoie le message clair que les organismes d'application de la loi continueront de travailler ensemble pour cibler les organisations criminelles, contrer leurs activités et les amener à répondre de leurs actes. »

- Inspecteur Lucio De Simone, officier responsable, UMECO du Golden Horseshoe

Quelques faits

L'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) du Golden Horseshoe est une unité d'enquête intégrée dirigée par la GRC, composée d'agents de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, du service de police de Brantford, du service de police de Hamilton, du service de police régional de Niagara et de la GRC.

Les unités de l'UMECO partout au Canada soutiennent le mandat fédéral de la GRC en Ontario en regroupant des effectifs et des ressources provenant de différents services policiers afin de lutter contre le crime organisé.

Situé dans le sud de l'Ontario, le Golden Horseshoe est un important centre urbain et démographique qui s'étend autour de l'extrémité ouest du lac Ontario et comprend habituellement Toronto, Hamilton, Halton, Peel, York, Durham et Niagara.

X : @RCMPONT

Facebook : RCMP.Ontario

Instagram : rcmpontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées : GRC région du Centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]