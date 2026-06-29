Arrestation de deux hommes de la Nouvelle-Écosse à la suite d'une saisie de tabac non estampillé

CORNWALL, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) indique que deux hommes ont été accusés à la suite d'une importante saisie de tabac non estampillé après une collision avec un véhicule automobile sur l'autoroute 401, en direction est, près de la sortie Moulinette Road à Long Sault, en Ontario. Les accusés s'exposent à des amendes variant entre 761 640,60 $ et 1 142 460,90 $.

Le 10 mai 2026, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a communiqué avec le Groupe de travail régional de Cornwall pour mener une enquête après que des agents ont découvert une remorque contenant une grande quantité de tabac non estampillé lors d'un accident de la route.

Les accusés sont :

• Joseph Maloney, 42 ans, de Millbrook, en Nouvelle-Écosse

• Xavier Sack, 22 ans, de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse

Les deux hommes ont été accusés des infractions suivantes :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de Loi de 2001 sur l'accise.

De plus, Joseph Maloney a été accusé des infractions suivantes :

Défaut de se conformer à une ordonnance de probation, contrairement au paragraphe 733.1(1) du Code criminel. Cette ordonnance a été prononcée en Nouvelle-Écosse dans le cadre d'accusations criminelles antérieures.

Messieurs Maloney et Sack doivent comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario de Cornwall, en personne ou virtuellement, le 30 juin 2026 à 9 h.

Dans le cadre de l'enquête, les agents de la GRC ont saisi :

205 caisses de cigarettes non estampillées (valeur marchande estimée de 117 250 $)

Une camionnette Ford F250 2017

Une remorque utilitaire 2024

Deux appareils cellulaires

Le GTRC est un groupe de travail conjoint composé de la GRC de Cornwall, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'ASFC et du ministère des Finances de l'Ontario. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de confiance américains pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

« Cette saisie témoigne de la vigilance et de l'attention soutenue de nos partenaires de la PPO sur le terrain. Le tabac de contrebande est étroitement lié au crime organisé, générant des profits importants qui soutiennent une activité criminelle plus vaste. Des interventions concertées comme celle-ci sont essentielles pour démanteler ces réseaux et assurer la sécurité de nos collectivités. » - Inspecteur Etienne Thauvette, officier responsable, Détachement de Cornwall.

L'enquête se poursuit.

Quelques faits

Le tabac de contrebande désigne les produits illégaux du tabac qui sont introduits en contrebande, contrefaits ou vendus sans application des taxes appropriées et sans conformité aux exigences de la réglementation en matière de santé. Ses effets sont généralisés et ont une incidence sur la santé publique, la sécurité publique, les revenus du gouvernement et l'économie en général.

Les revenus tirés du tabac de contrebande soutiennent souvent les activités du crime organisé, comme le trafic de drogue, la traite de personnes et la contrebande d'armes à feu. Les réseaux de contrebande se livrent à des activités violentes et à la corruption, ce qui augmente les risques pour le public et les organismes chargés de l'application de la loi.

Le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Pour en savoir plus sur le plan frontalier, cliquez ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

X : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées : Région du Centre de la GRC - Police fédérale, Communications et relations avec les médias, CR_Media_Relations_RCMP [email protected]