La GRC perturbe et démantèle un laboratoire de drogues synthétiques situé en Ontario

STURGEON FALLS, ON, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Ontario a arrêté et accusé sept personnes dans le cadre d'une enquête qui a mené au démantèlement d'un laboratoire de drogues synthétiques et à la saisie de substances réglementées présumées d'une valeur de plus de 550 000 $.

Des enquêteurs de la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la GRC et de l'Équipe intégrée de lutte contre les synthétiques, travaillant en étroite collaboration avec l'Équipe de lutte et d'intervention contre les laboratoires clandestins et le Bureau de la lutte contre le crime organisé de la Police provinciale de l'Ontario, ont découvert un réseau de personnes exploitant un laboratoire clandestin de drogues sur une propriété le long de la route Transcanadienne à Sturgeon Falls, en Ontario.

Le 18 juin 2026, la GRC, avec l'aide de ses partenaires, a exécuté une série de mandats de perquisition à de multiples endroits. Les agents ont localisé et démantelé un laboratoire clandestin actif de production de drogues et ont saisi environ 42 kg de MDMA présumée, 7 kg de méthamphétamine présumée, et des précurseurs contrôlés.

Des mandats de perquisition subséquents, y compris dans trois conteneurs maritimes, ont permis de découvrir 540 kg supplémentaires de catalyseurs et de précurseurs chimiques contrôlés présumés couramment utilisés dans la production de drogues synthétiques. Parmi les produits chimiques saisis, mentionnons la gamma-butyrolactone (GBL), utilisée dans la production de gamma-hydroxybutyrate (GHB), et l'acide nitrique, une substance associée à la fabrication de méthamphétamine et d'explosifs. Ces substances dangereuses et très corrosives ont été stockées dans des conditions dangereuses, ce qui présentait des risques importants pour la sécurité publique et les premiers intervenants.

La Section transnationale Crimes graves et Crime organisé des services de police fédérale de la GRC, région du Centre, a arrêté et accusé les personnes suivantes dans le cadre de l'enquête :

Brian Luong (48 ans) de Nobleton, en Ontario :

Possession d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Production d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine, en violation de l'alinéa 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Sebastian Toulouse (31 ans), de Sturgeon Falls, en Ontario :

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Jason Brian Kaye (53 ans), de Niagara Falls, en Ontario :

Possession d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Production d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine, en violation de l'alinéa 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Danika Landry, 34 ans, de Niagara Falls, en Ontario :

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Pierre-Yves Fleury (38 ans), de Longueuil, au Québec :

Possession d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Production d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine, en violation de l'alinéa 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Hang Lin (50 ans) de Scarborough, en Ontario :

Possession d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Production d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine, en violation de l'alinéa 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

James Wen Liu, 45 ans, de Markham, en Ontario :

Possession d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Production d'une substance inscrite à l'annexe I, à savoir : méthamphétamine, en violation de l'alinéa 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Complot en vue de commettre un acte criminel de possession en vue de faire le trafic, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Complot en vue de commettre un acte criminel de production, à savoir une substance contrôlée figurant à l'annexe, en violation de l'article 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui constitue une infraction en vertu de l'alinéa 465(1)c) du Code criminel du Canada.

Danika Landry a été libérée sur engagement assorti de conditions. Sebastian Toulouse et James Wen Liu ont été libérés sous caution avec conditions. Brian Luong a été détenu. Jason Kaye, Pierre-Yves Fleury et Hang Lin attendent leur audience en vue de leur libération sous caution.

La GRC aimerait remercier ses partenaires, dont la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police régional de York, le Service de police régional de Niagara, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario, pour leur soutien et leur collaboration dans le cadre de cette enquête.

Citations

« Le démantèlement de ce laboratoire de drogues synthétiques perturbe considérablement les activités criminelles en Ontario. En éliminant de la circulation ces drogues, ces précurseurs chimiques et ces capacités de production, les enquêteurs ont contribué à prévenir des préjudices importants pour nos collectivités. Ce résultat témoigne des solides partenariats et des efforts de collaboration de tous les organismes impliqués dans cette enquête. »

-Surintendant Chris McGillis, officier responsable des opérations criminelles, Police fédérale de la GRC - Région du Centre

« Les laboratoires de drogues synthétiques présentent d'importantes préoccupations en matière de sécurité et nécessitent des capacités d'enquête et d'intervention spécialisées. Grâce à l'expertise des enquêteurs impliqués, ce laboratoire a été démantelé en toute sécurité, ce qui a empêché la poursuite de la production et a réduit les risques associés à ces substances dangereuses. Le succès de cette opération reflète la force du partage de renseignements et des efforts d'application de la loi coordonnés entre les partenaires policiers. »

-Surintendant en chef Mike Stoddart, Police provinciale de l'Ontario, Bureau de la lutte contre le crime organisé

Quelques faits

L'Équipe intégrée de lutte contre les synthétiques, auparavant connue sous le nom d'Équipe de lutte et d'intervention contre les laboratoires clandestins (ELILC) pour la région du Centre, est une unité spécialisée basée dans le détachement de l'ouest de Toronto, sous l'égide de Crimes graves et crime organisé, qui intervient en cas d'incidents chimiques potentiellement dangereux et très dangereux partout en Ontario. L'Équipe intégrée de lutte contre les synthétiques peut également être appelée à fournir de l'aide aux services de police municipaux et provinciaux, ainsi qu'à d'autres organismes du gouvernement fédéral.

Si vous détenez de l'information concernant les laboratoires clandestins et le trafic de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les employés incarnent les valeurs de leur travail. Cette enquête démontre notre engagement à servir avec excellence. Nous tirons parti de la collecte de renseignements et de l'expérience pour assurer la sécurité de nos collectivités.

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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