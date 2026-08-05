Avis aux médias - La GRC tiendra une conférence de presse à la suite de trois arrestations et d'une saisie de drogue à grande échelle dans le Golden Horseshoe

HAMILTON, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et ses partenaires de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) du Golden Horseshoe tiendront une conférence de presse pour annoncer les résultats d'une enquête qui a mené à l'arrestation de trois individus et à la saisie d'une quantité importante de drogues illicites dans la région du Golden Horseshoe, dans le sud de l'Ontario.

Le surintendant Jonathan Ko, officier responsable des Opérations intégrées de la RGT, l'inspecteur Lucio De Simone, officier responsable de l'UMECO du Golden Horseshoe, et le chef adjoint Ryan Diodati du Service de police de Hamilton, fourniront des détails sur l'enquête, les arrestations et la saisie de drogues. Des représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police de Brantford et du Service de police régional de Niagara se joindront à eux.

Détails de l'événement

Date :

Vendredi 7 août 2026

Heure :

10 h 00

Lieu :

Détachement régional de la GRC de Hamilton-Niagara, 777, route 8 Stoney Creek (Ontario)

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse en personne sont priés de s'inscrire en envoyant leur nom et leur accréditation à l'adresse suivante : [email protected] Les représentants des médias sont priés d'arriver 45 minutes avant le début de la conférence de presse afin de faciliter l'inscription et l'installation. Un lien direct vers la conférence sera fourni lors de l'inscription pour les participants des médias en ligne seulement.

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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