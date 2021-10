Des milliers de travailleuses et travailleurs de CPE manifestent à Québec

QUÉBEC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir fait du piquetage devant leurs établissements respectifs jeudi, plus de 6 000 travailleuses et travailleurs de CPE ont convergé vers la Capitale-Nationale vendredi afin de conclure leur deuxième journée de grève consécutive en manifestant devant l'hôtel du Parlement du Québec.

« C'est plus de la moitié des travailleuses et des travailleurs de CPE syndiqués à la CSN qui se sont déplacés aujourd'hui pour faire entendre leur mécontentement, s'exclame Caroline Senneville, présidente de la CSN. Si le gouvernement pensait que nos membres allaient se satisfaire de son annonce d'hier, il est à même de constater aujourd'hui que ce n'est pas le cas : nous sommes plus soudées et plus déterminées que jamais. »

La CSN considère que les sommes promises la veille par la secrétaire du Conseil du trésor, Sonia Lebel, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ne changent rien à la négociation en cours, qu'elles sont nettement insuffisantes et qu'il reste encore plusieurs questions à régler avant d'en venir à une entente.

« On se réjouit de voir que le gouvernement se rend à l'évidence que les éducatrices sont sous-payées, plaisante Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). S'il pouvait maintenant prendre conscience du fait qu'il y a d'autres travailleuses et travailleurs dans le réseau qui sont tout aussi importants et tout aussi sous-payés, les négociations pourraient peut-être progresser un peu. »

« Les augmentations octroyées par le gouvernement sont un pas dans la bonne direction, estime Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN. Par contre, quand Mme Lebel prétend que la CSN ne veut pas négocier, alors que ça fait des mois qu'on attend la réponse du gouvernement sur plusieurs enjeux cruciaux que nous avons soulevés à la table de négociation - comme la surcharge de travail, le respect des ratios du nombre d'enfants par éducatrice et le soutien pour les enfants à besoins particuliers, c'est une distorsion de la réalité et c'est carrément insultant. »

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

