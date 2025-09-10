Dès maintenant pour une durée limitée, essayez le nouveau sandwich Festin suprême de dinde de Tim Hortons, avec de la dinde assaisonnée canadienne, de la farce style maison et une sauce aux canneberges

TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Célébrez l'Action de grâce avec Tim! Tim Hortons propose des saveurs classiques de l'automne pour le dîner et le souper avec le nouveau sandwich Festin suprême de dinde, offert dès maintenant pour une durée limitée partout au Canada.

Le Festin suprême de dinde est préparé sur demande et servi chaud fraîchement sorti du four sur un petit pain aux pommes de terre grillé. Il comprend des tranches épaisses de poitrine de dinde assaisonnée 100 % canadienne, de la farce de style maison, une sauce aux canneberges faite avec de vraies canneberges à 100 %, des oignons croustillants et de la mayonnaise.

« Notre nouveau Festin suprême de dinde est incroyablement délicieux et comblera vos envies de saveurs réconfortantes de style maison que les Canadiens attendent avec impatience chaque automne », déclare Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Le sandwich est garni d'ingrédients de grande qualité, et chaque bouchée offre un goût sucré-salé parfait. Dégustez-le avec l'une de nos nouvelles boissons aux épices d'automne pour retrouver les saveurs agréables de l'automne. »

Le Festin suprême de dinde est le dernier sandwich chaud à avoir été ajouté au menu du dîner et du souper de Tim, après le sandwich Steak Suprême lancé partout au Canada en juin.

Essayez le Festin suprême de dinde en profitant d'une offre exclusive réservée aux membres FidéliTim

Pour célébrer le lancement du Festin suprême de dinde, Tim Hortons propose aux membres FidéliTim une offre du souper à 8,99 $* valable après 17 h, du 15 septembre au 13 octobre. Les membres FidéliTim pourront choisir parmi une vaste gamme de plats principaux - y compris le Festin suprême de dinde -, d'accompagnements et de boissons. L'offre sera proposée sur l'appli Tim, avec activation requise. Visitez l'appli Tim pour connaître les modalités.



* Taxes en sus. Offre réservée aux membres FidéliTim. Du 15 septembre au 13 octobre 2025, de 17 h à 23 h (heure locale) dans les restaurants participants au Canada. Vous devez effectuer les achats admissibles sur l'appli ou en restaurant en numérisant une carte FidéliTimMD associée. L'offre doit être activée et utilisée conformément aux directives fournies, et ne peut être combinée à d'autres rabais, trios ou offres. Plats principaux : Steak Suprême, Festin suprême de dinde, pizza sur pain plat, wrap‑délice ou wrap classique de dîner (les bols-délices sont exclus). Accompagnements : pain à l'ail, 4 TimbitsMD, beigne classique, biscuit classique ou quartiers de pommes de terre avec sel de mer (les pâtisseries gourmet sont exclues). Boissons : boisson chaude ou glacée de n'importe quel format (les boissons givrées et en bouteille sont exclues). Limite d'une offre par transaction. Les produits faisant l'objet d'un test de marché sont exclus, à l'exception des boissons en fontaine. Aucune substitution. Des frais supplémentaires s'appliquent pour les modifications. Non valide pour les commandes de livraison par un tiers. D'autres conditions s'appliquent. Consultez l'appli ou le timhortons.ca/fidelitim pour plus de détails. © Tim Hortons, 2025.

