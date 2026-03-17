Du 15 au 17 mars, des leaders des milieux culturel, technologique et universitaire, de la société civile et du gouvernement se sont réunis lors du Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture pour définir une vision commune de l'avenir de la culture à l'ère de l'intelligence artificielle.

BANFF, AB, le 17 mars 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) transforme notre façon de créer et d'expérimenter la culture. En tant que chef de file mondial dans le domaine de l'IA, le Canada s'engage à faire en sorte que cette transformation renforce notre secteur culturel, protège la créativité et l'identité canadiennes, et apporte une prospérité partagée.

Du 15 au 17 mars, des leaders des milieux culturel, technologique et universitaire, de la société civile et du gouvernement se sont réunis lors du tout premier Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture au Canada afin de définir une vision commune de l'avenir de la culture à l'ère de l'IA et de trouver des solutions novatrices, responsables et typiquement canadiennes.

Ces discussions contribueront à définir l'approche du Canada en matière d'IA et à guider l'élaboration de la prochaine stratégie nationale dans ce domaine.

À la suite de ces discussions, le gouvernement du Canada mettra en place un conseil consultatif sur l'IA et la culture, une mesure menée conjointement par l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. Ce conseil aidera le gouvernement et le secteur créatif à composer avec les changements rapides suscités par l'IA et fournira régulièrement des conseils et des analyses afin de soutenir à la fois la protection des industries culturelles canadiennes et les possibilités de croissance et d'innovation.

Parmi les moments forts du Sommet, citons les suivants :

Une allocution de Shani Gwin, Métisse de sixième génération et fondatrice et présidente-directrice générale de pipikwan pêhtâkwan;

Des discussions sur les qualités directoriales avec Pina D'Agostino (Université York), Marie-Julie Desrochers (Coalition pour la diversité des expressions culturelles), Andrea Kokonis, directrice juridique et avocate générale de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), et Pascale Landry (Compétence Culture);

Une vitrine sur l'IA avec des démonstrations interactives d'applications pratiques de l'IA dans le secteur culturel et un service de conseils sur le recours à l'IA pour le secteur culturel;

Une discussion informelle avec les ministres Miller et Solomon.

Le gouvernement du Canada tient à contribuer au dialogue mondial sur l'IA responsable et à mettre au point des systèmes d'IA qui respectent la diversité culturelle plutôt que de l'uniformiser. Cela passe entre autres par le renforcement de la coopération tant au niveau national qu'international, notamment au sein d'instances telles que l'UNESCO, où des instruments comme la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles peuvent continuer à nous guider dans cette nouvelle ère technologique.

Citations

« Notre culture est au cœur de notre identité en tant que Canadiens et constitue un puissant moteur d'innovation, d'inclusion et de croissance économique. L'intelligence artificielle transforme en profondeur la manière dont nous la créons, la partageons et la vivons. Elle nous offre d'immenses possibilités tout en exerçant des pressions sur notre secteur culturel. Ce sommet est le cadre idéal pour aborder ces questions et veiller à ce que le Canada soit à l'avant-garde du dialogue mondial sur le développement responsable de l'IA, et que l'innovation et la souveraineté culturelle progressent de concert. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'IA est pour tout le monde. Notre objectif est de veiller à ce que chaque personne au Canada dispose des outils nécessaires pour l'utiliser et tirer parti des possibilités qu'elle offre. Le secteur culturel canadien est au cœur de notre identité : il raconte nos histoires par l'entremise des livres, de la musique, du cinéma, des jeux et des arts. Alors que nous construisons l'économie de l'IA, je me réjouis de voir nos créateurs et créatrices contribuer à façonner l'avenir. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Les faits en bref

Le Sommet national sur l'intelligence artificielle et la culture a été organisé conjointement par le Centre des arts de Banff et le gouvernement du Canada. Environ 300 leaders des secteurs de la culture et de la technologie, des réseaux de recherche en IA, de la société civile et de tous les ordres de gouvernement sont venus des quatre coins du Canada pour y participer.

En février, le ministre Miller a reconnu le rôle essentiel de la Convention de l'UNESCO dans la gestion des transformations numériques et a annoncé un appui financier de 300 000 $ sur 2 ans pour soutenir la mise en œuvre des recommandations d'un groupe d'experts visant à promouvoir le partage des pratiques exemplaires et les activités de sensibilisation dans le domaine de l'IA et de la culture.

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SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]