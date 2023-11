Cette nouvelle gamme comprendra les boissons suivantes : latte Baileys, café infusé à froid Baileys avec mousse au Baileys, café à la crème Baileys et cappuccino glacé Baileys.

Et à partir du 20 novembre, Tim ajoutera une touche de Baileys à l'une de ses pâtisseries les plus populaires en lançant le beigne de rêve crème Boston Baileys.

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Nos invités au pays pourront bientôt savourer certaines boissons et pâtisseries au Baileys sans alcool dans un Tim Hortons près de chez eux.

Ces ajouts au menu combinent des saveurs classiques fort populaires de Tim avec le goût décadent du Baileys :

Dès le 13 novembre pour une durée limitée, les restaurants Tim Hortons partout au Canada offriront des produits aromatisés au BAILEYS sans alcool (Groupe CNW/Tim Hortons)

Latte Baileys - Notre espresso fraîchement infusé, riche et équilibré, mélangé à la saveur du Baileys et à un produit ou substitut laitier au choix, avec une couche de garniture fouettée et un soupçon de poudre de cacao.





- Notre espresso fraîchement infusé, riche et équilibré, mélangé à la saveur du Baileys et à un produit ou substitut laitier au choix, avec une couche de garniture fouettée et un soupçon de poudre de cacao. Café infusé à froid Baileys avec mousse au Baileys - Une boisson froide douce et veloutée préparée avec notre délicieux café infusé à froid, de la crème et une couche irrésistible de mousse au Baileys.





Une boisson froide douce et veloutée préparée avec notre délicieux café infusé à froid, de la crème et une couche irrésistible de mousse au Baileys. Café à la crème Baileys - Le goût classique du café de mélange original Tim Hortons infusé au Baileys avec de la crème.





Le goût classique du café de mélange original infusé au Baileys avec de la crème. Cappuccino glacé Baileys - Notre cappuccino glacé s'allie à merveille au goût du Baileys avec garniture fouettée.





Notre cappuccino glacé s'allie à merveille au goût du Baileys avec garniture fouettée. Beigne de rêve crème Boston Baileys - L'un de nos beignes les plus populaires, rempli de crème aromatisée au Baileys sans alcool et parsemé de copeaux de chocolat.

« La combinaison café Tim Hortons et Baileys ravit déjà un grand nombre de nos invités, c'est pourquoi nous avions si hâte de proposer dans notre menu une gamme unique et innovante de produits succulents à saveur de Baileys sans alcool qui conviennent à toutes les occasions », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous avons hâte de servir à nos invités la saveur emblématique du Baileys dans les classiques de Tim qu'ils connaissent et apprécient déjà. Nous donnerons une touche Baileys à l'un de nos beignes les plus populaires et à une variété de boissons sans alcool novatrices. »

Les restaurants Tim Hortons participants au Canada offriront les nouvelles boissons dès le 13 novembre, et le beigne de rêve crème Boston Baileys à partir du 20 novembre. Les invités pourront également les commander sur l'appli pour la cueillette ou la livraison.

« Notre collaboration avec Tim Hortons est une vraie célébration : pour une durée limitée, deux marques emblématiques s'unissent pour offrir aux Canadiens une expérience gustative Baileys qu'ils n'oublieront pas de si peu », a déclaré Nadia Niccoli, cheffe du marketing chez Diageo Canada.

« Les saveurs reconnues de Baileys et de Tim Hortons se marient parfaitement dans cette gamme de boissons et de régals sans alcool. Nous sommes heureux de révéler enfin ces créations incontournables pour le plus grand bonheur des gens d'ici, d'un océan à l'autre. »

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de la crème irlandaise BAILEYS l'Originale

Le BAILEYS a été lancé en Irlande en 1974. Offerte dans 180 marchés et propriété de Diageo plc, BAILEYS est la boisson alcoolisée la plus vendue et la plus aimée au monde. L'équilibre délicieux entre la crème irlandaise, le whisky et les alcools fins fait de BAILEYS l'Originale le petit plaisir parfait à savourer lorsque vous voulez vous gâter en grand. BAILEYS offre les saveurs Originale, caramel salé, vanille cannelle, espresso crème, colada, Deliciously Light, Almande, Tiramisu, etc. Pour en savoir plus sur la crème irlandaise BAILEYS l'Originale, veuillez consulter le www.BAILEYS.com.

À propos de Diageo - Amérique du Nord

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques comprenant les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, les tequilas Casamigos, DeLeon et Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la Bourse de New York (NYSE : DEO) et à la Bourse de Londres (LSE : DGE), et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays.

Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et son rendement, consultez le www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour obtenir des informations, des initiatives et des moyens de partager les pratiques exemplaires. Pour en apprendre plus sur Diageo en Amérique du Nord et consulter les actualités, suivez-les sur Twitter et Instagram : @Diageo_NA.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour obtenir plus d'informations, veuillez écrire à [email protected].