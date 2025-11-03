OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le juge en chef Richard Wagner et les juges Malcolm Rowe et Michelle O'Bonsawin visiteront la ville de Thunder Bay, en Ontario, les 18 et 19 novembre 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Cette visite constitue la cinquième et dernière étape d'une série de déplacements qui ont permis à la Cour d'aller à la rencontre des Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

Les étudiants, le public, les médias et la communauté juridique sont tous invités à participer aux événements prévus pendant la visite.

« Chaque visite à travers le pays a renforcé notre lien avec la population canadienne et approfondi notre compréhension des réalités diverses qui façonnent notre société », a affirmé le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada. « Le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada n'est pas seulement une étape importante. Il représente une réaffirmation de notre engagement commun envers la justice et la primauté du droit. Alors que nous concluons cette série de visites à Thunder Bay, nous célébrons le rôle essentiel de la Cour suprême dans notre démocratie, ainsi que la confiance qui unit la Cour au public qu'elle sert. »

La visite est rendue possible grâce au soutien d'un comité organisateur local, formé de représentants de la magistrature, du barreau et du milieu universitaire, dirigé par l'honorable Michael Tulloch, juge en chef de l'Ontario.

« Nous sommes honorés d'accueillir la Cour suprême du Canada à Thunder Bay et d'assister à ses efforts visant à encourager le dialogue ouvert, à renforcer la confiance et à promouvoir la crédibilité de notre système de justice », a déclaré le juge en chef Tulloch. « La visite de la Cour suprême dans le nord-ouest de l'Ontario nous rappelle que la justice ne se limite pas à Ottawa ; elle appartient à tous les Canadiens et les Canadiennes. »

Cette visite est organisée avec la collaboration de tous les tribunaux de l'Ontario, de même que de nombreuses personnes et organisations, notamment la Faculté de droit Bora Laskin de l'Université Lakehead, la Thunder Bay Law Association, l'Association du Barreau de l'Ontario et le Barreau de l'Ontario.

Les visites effectuées à Victoria (C.‐B.) en février, à Moncton (N.-B.) en mars, à Yellowknife (T.N.‑O.) en septembre et à Sherbrooke (QC) en octobre ont été très productives. La Cour prévoit plusieurs autres activités tout au long de 2025 pour commémorer son 150e anniversaire. Veuillez consulter la page Web de la Cour suprême du Canada pour de plus amples renseignements sur celles-ci.

Aperçu de l'itinéraire

Veuillez noter que l'itinéraire pourrait changer. Les événements ouverts au public et aux médias sont indiqués comme tels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web de la Cour suprême du Canada.

Premier jour (lundi 17 novembre 2025)

À 8 h, les juges de la Cour suprême du Canada ainsi que le juge en chef de l'Ontario, l'honorable Michael Tulloch, participeront à un point de presse à l'hôtel Delta à Thunder Bay. L'inscription préalable est obligatoire; les journalistes peuvent contacter [email protected] pour s'inscrire.

pour s'inscrire. À 9 h 30, les juges prendront part à un forum public spécial intitulé Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada . Il s'agit d'un événement gratuit, analogue à une assemblée publique, au cours duquel les juges répondront aux questions du public sur un large éventail de sujets. L'événement débutera par une cérémonie d'accueil avec des leaders autochtones. Les membres du public peuvent y assister en personne ou en ligne. Réservez votre place et faites parvenir vos questions par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

Les juges interagiront avec des élèves du secondaire et répondront à leurs questions sur le système de justice.

Les juges s'entretiendront avec des représentants de la magistrature locale.

Deuxième jour (mardi 19 novembre 2025)

Les juges visiteront la clinique juridique Kinna-aweya.

Les juges rencontreront des étudiants et des professeurs à la Faculté de droit Bora Laskin de l'Université Lakehead.

Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la visite et des activités prévues, veuillez visiter la page Web suivante : https://www.scc-csc.ca/150/thunder-bay-fra.html.

À propos de la Cour suprême du Canada

Créée en 1875, la Cour suprême est la juridiction d'appel de dernier ressort du Canada. En tant que plus haut tribunal du pays, elle a compétence en dernière instance sur des litiges dans tous les domaines du droit. Depuis ses débuts, la Cour a joué un rôle crucial en façonnant le paysage juridique canadien et en jetant les bases d'un pays démocratique solide et sûr fondé sur la primauté du droit. Les neuf juges instruisent et tranchent des causes en français et en anglais sur des questions de droit qui ont de l'importance pour le public et contribuent à l'évolution du droit canadien. La Cour est également bijuridique, ce qui veut dire qu'elle applique le droit selon les traditions juridiques de la common law et du droit civil.

