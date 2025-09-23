OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le juge en chef Richard Wagner et les juges Mahmud Jamal et Mary T. Moreau visiteront la ville de Sherbrooke, au Québec, les 21, 22 et 23 octobre 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Cette visite poursuit l'engagement de la Cour à échanger directement avec les Canadiens et Canadiennes, et à promouvoir une meilleure compréhension de son rôle au sein de notre démocratie.

Les étudiants, le public, les médias et la communauté juridique sont tous invités à y prendre part.

Le logo du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada (Groupe CNW/Cour suprême du Canada)

« Alors que nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour, il nous tenait à cœur, à mes collègues et à moi, d'aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes afin de mieux faire connaître la Cour et de mieux comprendre la réalité des communautés que nous servons », a affirmé le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada. « Nous avons hâte d'échanger avec les gens de Sherbrooke et de mettre en valeur le rôle essentiel que joue la Cour dans notre démocratie. »

La visite est rendue possible grâce au soutien d'un comité organisateur local, formé de représentants de la magistrature, du barreau et du milieu universitaire, dirigé par l'honorable Manon Savard, juge en chef du Québec.

« La présence de la Cour suprême à Sherbrooke est un moment important pour la communauté juridique et la population de la région », a déclaré la juge en chef Savard. « Cette visite témoigne de l'importance de maintenir le dialogue entre les institutions judiciaires et les citoyens et citoyennes, et permet de mieux faire connaître notre système de justice et ainsi de renforcer la confiance du public dans celui-ci. »

Cette visite est organisée avec la collaboration de tous les tribunaux du Québec, de même que de nombreuses personnes et organisations, notamment la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop's et le Barreau de Saint-François.

Il s'agira de la quatrième d'une série de cinq visites effectuées par des juges de la Cour suprême du Canada dans différentes communautés canadiennes en 2025. Les premières visites à Victoria (C.‐B.) en février, à Moncton (N.-B.) en mars et à Yellowknife (T.N.‑O.) en septembre ont été très productives. Après Sherbrooke, des juges se rendront à Thunder Bay (Ont.) les 17 et 18 novembre. La Cour prévoit plusieurs autres activités tout au long de 2025 pour commémorer son 150e anniversaire. Veuillez consulter la page Web de la Cour suprême du Canada pour de plus amples renseignements sur celles-ci.

Aperçu de l'itinéraire

Veuillez noter que l'itinéraire pourrait changer. Les événements ouverts au public et aux médias sont indiqués comme tels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web de la Cour suprême du Canada.

Premier jour (mardi 21 octobre 2025)

À 12 h 30, les juges de la Cour suprême du Canada ainsi que la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard , participeront à un point de presse à l'hôtel OTL Gouverneur Sherbrooke. L'inscription préalable est obligatoire; les journalistes peuvent contacter [email protected] pour s'inscrire.

ainsi que la juge en chef du Québec, l'honorable , participeront à un point de presse à l'hôtel OTL Gouverneur Sherbrooke. L'inscription préalable est obligatoire; les journalistes peuvent contacter pour s'inscrire. Les juges rencontreront les étudiants et les professeurs de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke .

. Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

Deuxième jour (mercredi 22 octobre 2025)

Les juges visiteront la clinique juridique et rencontreront les étudiants et la direction de l'École du Barreau.

Les juges s'entretiendront avec des membres de la magistrature locale.

Les juges rencontreront le chef et les élus abénakis d' Odanak .

. À 17 h, les juges prendront part à un forum public spécial intitulé Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada . Il s'agit d'un événement gratuit, analogue à une assemblée publique, au cours duquel les juges répondront aux questions du public sur un large éventail de sujets. Réservez votre place auprès du Théâtre Centennial de l'Université Bishop's. Il faut s'y inscrire au préalable et il est possible de poser des questions à l'avance à [email protected] .

Troisième jour (jeudi 23 octobre 2025)

Les juges interagiront avec des étudiants d'écoles de la région et répondront à leurs questions sur le système de justice.

Les juges rencontreront également des organismes communautaires à l'hôtel de ville de Sherbrooke .

Pour de plus amples renseignements au sujet de la visite et des activités prévues, veuillez visiter la page Web suivante : https://www.scc-csc.ca/150/sherbrooke-fra.html.

À propos de la Cour suprême du Canada

Créée en 1875, la Cour suprême est la juridiction d'appel de dernier ressort du Canada. En tant que plus haut tribunal du pays, elle a compétence en dernière instance sur des litiges dans tous les domaines du droit. Depuis ses débuts, la Cour a joué un rôle crucial en façonnant le paysage juridique canadien et en jetant les bases d'un pays démocratique solide et sûr fondé sur la primauté du droit. Les neuf juges instruisent et tranchent des causes en français et en anglais sur des questions de droit qui ont de l'importance pour le public et contribuent à l'évolution du droit canadien. La Cour est également bijuridique, ce qui veut dire qu'elle applique le droit selon les traditions juridiques de la common law et du droit civil.

SOURCE Cour suprême du Canada

Personne chargée des relations avec les médias : Daniel Byma, Conseiller juridique principal et chef de cabinet, Cabinet du juge en chef du Canada, 613-996-9296, [email protected]