OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Des juges de la Cour suprême du Canada visiteront Thunder Bay, en Ontario, les 17 et 18 novembre 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour.

Le juge en chef Richard Wagner et les juges Malcolm Rowe et Michelle O'Bonsawin participeront à divers événements auxquels sont conviés le public, les étudiants des universités et des écoles secondaires, les avocats et les juges de la région, ainsi que les médias.

Les journalistes qui souhaitent couvrir la visite devraient consulter l'horaire ci-dessous pour savoir quelles séances sont ouvertes aux médias.

Lundi 17 novembre

8 h - Point de presse (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Hôtel Delta, salle Falls, 2240, promenade Sleeping Giant, Thunder Bay (Ont.)

L'événement aura lieu sur place et via Zoom (format hybride)

Le juge en chef Richard Wagner prononcera une brève allocution et répondra aux questions des journalistes. Se joindront à lui les juges Malcolm Rowe et Michelle O'Bonsawin de même que le juge en chef de l'Ontario, l'honorable Michael Tulloch. Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected]. Les représentants des médias qui assisteront en ligne au point de presse recevront un lien à cette fin.

9 h 30 - Événement public : « Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada » (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Palais de justice de Thunder Bay, 125, rue Brodie N, Thunder Bay (Ont.)

Le juge en chef Richard Wagner ainsi que les juges Malcolm Rowe et Michelle O'Bonsawin répondront aux questions du public sur une foule de sujets au cours de cet événement analogue à une assemblée générale. L'événement débutera par une cérémonie d'accueil avec des représentants autochtones. Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Après-midi - Visites avec des étudiants d'écoles secondaires locales (fermé aux médias)

Les juges échangeront avec des étudiants d'écoles secondaires locales pour répondre à leurs questions sur notre système judiciaire.

Soirée - Événement avec la communauté judiciaire (fermé aux médias)

Les juges participeront à un événement avec des représentants des tribunaux locaux.

Mardi 18 novembre

Avant-midi - Visite de la clinique juridique Kinna-aweya (fermé aux médias)

Les juges visiteront la clinique juridique Kinna-aweya.

Après-midi - Visite avec des étudiants en droit de Lakehead University (fermé aux médias)

Les juges rencontreront des étudiants et des professeurs à la Faculté de droit Bora Laskin de Lakehead University.

Soirée - Événement avec la communauté juridique (fermé aux médias)

Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

