OTTAWA, ON, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Des juges de la Cour suprême du Canada visiteront Sherbrooke, au Québec, les 21, 22 et 23 octobre 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour.

Le juge en chef Richard Wagner et les juges Mahmud Jamal et Mary T. Moreau participeront à divers événements auxquels sont conviés le public, les étudiants des universités et des écoles secondaires, les avocats et les juges de la région, ainsi que les médias.

Les journalistes qui souhaitent couvrir la visite devraient consulter l'horaire ci-dessous pour savoir quelles séances sont ouvertes aux médias.

Mardi 21 octobre

12 h 30 - Point de presse (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Hôtel OTL Gouverneur, Salle King 3, 3131, rue King Ouest, Sherbrooke (QC)

L'événement aura lieu sur place et via Zoom (format hybride)

Le juge en chef Richard Wagner prononcera une brève allocution et répondra aux questions des journalistes. Se joindront à lui les juges Mahmud Jamal et Mary T. Moreau de même que la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard. Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected]. Les représentants des médias qui assisteront en ligne au point de presse recevront un lien à cette fin.

Après-midi - Visite avec des étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke (fermé aux médias)

Les juges rencontreront les étudiants et les professeurs de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.

Soirée - Événement avec la communauté juridique (fermé aux médias)

Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

Mercredi 22 octobre

Avant-midi - Visite de la clinique juridique de l'École du Barreau (fermé aux médias)

Les juges visiteront la clinique juridique et rencontreront les étudiants et la direction de l'École du Barreau.

Après-midi - Rencontre avec le chef et les élus abénakis d'Odanak (fermé aux médias)

Les juges rencontreront le chef et les élus abénakis d'Odanak.

17 h - Événement public : « Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada » (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Théâtre Centennial de l'Université Bishop's, 2600, rue Collège, Sherbrooke (QC)

Le juge en chef Richard Wagner ainsi que les juges Mahmud Jamal et Mary T. Moreau répondront aux questions du public sur une foule de sujets au cours de cet événement analogue à une assemblée générale. Pour vous y inscrire, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Jeudi 23 octobre

Avant-midi - Visites avec des étudiants (fermé aux médias)

Les juges échangeront avec des étudiants d'écoles locales pour répondre à leurs questions sur notre système judiciaire.

Remarques à l'intention des médias

Vous trouverez les photos officielles des juges et de nombreuses autres ressources à propos de la Cour suprême du Canada sur le site Web de la Cour.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le 150e anniversaire en cliquant ici.

Restez branchés

Suivez la Cour suprême du Canada sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Abonnez-vous aux nouvelles de la Cour ici.

SOURCE Cour suprême du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Daniel Byma, Conseiller juridique principal et chef de cabinet, 613-996-9296, [email protected]