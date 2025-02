Les offres et infrastructures touristiques de la Saskatchewan bénéficieront d'investissements fédéraux totalisant plus de 2 millions de dollars

SASKATOON, SK, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Le tourisme est un secteur important et en pleine croissance de l'économie de la Saskatchewan. En 2023, les dépenses touristiques en Saskatchewan ont atteint 2,85 milliards de dollars. Partout dans la province, les exploitants d'entreprises touristiques et les communautés améliorent leur offre, accueillant les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent pour découvrir les paysages naturels et le riche patrimoine culturel de la Saskatchewan. Pour poursuivre sur cette lancée, le gouvernement du Canada investit dans des projets touristiques qui aident les communautés à se développer et à attirer davantage de visiteurs.

Des investissements fédéraux améliorent les expériences touristiques en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un soutien fédéral de 2 083 074 $ à neuf exploitants d'entreprises et organismes touristiques de la Saskatchewan qui apportent une valeur ajoutée à leurs communautés et à l'économie provinciale. Les projets comprennent de nouvelles expériences touristiques tout au long de l'année et par temps froid qui mettent en valeur ce que la Saskatchewan a de mieux à offrir, des observations astronomiques dans le ciel sombre de Cypress Hills aux expériences culturelles et traditionnelles liées aux communautés autochtones, fransaskoises et ukrainiennes.

Citations

« La beauté naturelle de la Saskatchewan, son hospitalité chaleureuse et ses expériences culturelles en font un endroit formidable à visiter, et le tourisme représente une part importante de l'économie de la province. Notre gouvernement investit dans des projets qui aident les exploitants d'entreprises touristiques locales à se développer, à attirer davantage de visiteurs et à créer des emplois dans les communautés de toute la Saskatchewan. De l'observation des étoiles sous le ciel étoilé de Cypress Hills aux expériences culturelles immersives autochtones, fransaskoises et ukrainiennes, ces investissements renforceront l'industrie et permettront à davantage de personnes de découvrir tout ce que cette province a à offrir. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« Les Prairies offrent des attractions et des expériences uniques qui mettent en valeur la diversité de la culture et des paysages de la région. Partout au pays, le gouvernement du Canada soutient les entreprises et les organismes touristiques locaux par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme. En continuant d'investir dans l'industrie du tourisme, nous contribuons à attirer un plus grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux dans les petites et grandes communautés dynamiques du pays. »

-L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes très reconnaissants du financement accordé par PrairiesCan, qui nous permettra de créer de nouveaux Économusées® en Saskatchewan, de mettre en valeur des artisans passionnés aux compétences exceptionnelles et d'offrir aux visiteurs une expérience authentique. »

-Kouamé N'Goandi, directeur général, Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS)

« Nous sommes très heureux que le Canada apporte ce soutien financier à notre projet de croissance touristique régional du Meadow Lake Tribal Council. Cela nous aidera à développer et à commercialiser davantage notre société Meadow Lake Tribal Tourism Company, ainsi que tous nos exploitants d'entreprises touristiques affiliés. Comme nous le disons sur notre site Web, ″Laissez-nous vous guider!″ »

-Chef tribal Jeremy Norman, Meadow Lake Tribal Council

Faits en bref

Le financement de ces projets est accordé par PrairiesCan dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme (PCT), programme qui prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux.

Le PCT contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada .

Document d'information

PrairiesCan investit plus de 2 millions de dollars dans neuf projets touristiques en Saskatchewan dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme (PCT). Ces investissements soutiennent des expériences touristiques uniques dans toute la province qui offriront aux visiteurs locaux, nationaux et internationaux la possibilité de profiter du paysage unique et de la riche culture de la Saskatchewan.





Le PCT prévoit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux. Le programme complète d'autres mesures de soutien fédérales, provinciales et territoriales en faveur du tourisme et contribue à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada, d'un océan à l'autre.

The Ridge on Amisk Resort Inc., Denare Beach ( Saskatchewan ) - 221 564 $

Ce site touristique fait actuellement l'objet de travaux de rénovation, notamment des améliorations aux systèmes de chauffage et d'électricité, l'achat d'équipement de déneigement et la modernisation des réseaux d'égouts et d'aqueduc afin de prolonger l'exploitation saisonnière et d'offrir un service à l'année. Cette expansion permet au centre de villégiature d'ajouter de nouvelles activités hivernales telles que la motoneige, la pêche sur glace, le ski et l'observation des aurores boréales, ainsi que d'ajouter des activités autochtones saisonnières à son offre touristique.





Ce site touristique fait actuellement l'objet de travaux de rénovation, notamment des améliorations aux systèmes de chauffage et d'électricité, l'achat d'équipement de déneigement et la modernisation des réseaux d'égouts et d'aqueduc afin de prolonger l'exploitation saisonnière et d'offrir un service à l'année. Cette expansion permet au centre de villégiature d'ajouter de nouvelles activités hivernales telles que la motoneige, la pêche sur glace, le ski et l'observation des aurores boréales, ainsi que d'ajouter des activités autochtones saisonnières à son offre touristique. Blackstrap Glamping Resort Ltd. / JTS Tasty Treats Ltd., faisant affaire sous le nom de Little Kahunas, Dundurn ( Saskatchewan ) - 250 000 $

Le bénéficiaire crée une expérience de camping de luxe quatre saisons dans le parc provincial Blackstrap, comprenant six dômes géodésiques de luxe entièrement équipés, la préparation du site, les services publics, la finition intérieure, la décoration, l'ameublement et l'embauche de quatre équivalents temps plein. Les visiteurs de Blackstrap peuvent profiter d'un large éventail d'activités récréatives, notamment le vélo, la pêche, les sports nautiques, la randonnée, l'observation d'oiseaux, la voile, la pêche sur glace et le ski de fond.





Le bénéficiaire crée une expérience de camping de luxe quatre saisons dans le parc provincial Blackstrap, comprenant six dômes géodésiques de luxe entièrement équipés, la préparation du site, les services publics, la finition intérieure, la décoration, l'ameublement et l'embauche de quatre équivalents temps plein. Les visiteurs de Blackstrap peuvent profiter d'un large éventail d'activités récréatives, notamment le vélo, la pêche, les sports nautiques, la randonnée, l'observation d'oiseaux, la voile, la pêche sur glace et le ski de fond. Cypress Hills Eco-Adventures Ltd., Maple Creek ( Saskatchewan ) - 250 000 $

Le financement aide cet organisme, qui exerce ses activités sous le nom de Treeosix Adventure Parks, à construire de nouveaux hébergements locatifs dans le parc interprovincial Cypress Hills. Les nouvelles « suites ciel étoilé » avec des zones d'observation astronomique personnalisées mettent en valeur la vue imprenable du site en tant que réserve de ciel étoilé, une désignation donnée à Cypress Hills par Parcs Canada et les autorités des parcs de l' Alberta et de la Saskatchewan en 2004.





Le financement aide cet organisme, qui exerce ses activités sous le nom de Treeosix Adventure Parks, à construire de nouveaux hébergements locatifs dans le parc interprovincial Cypress Hills. Les nouvelles « suites ciel étoilé » avec des zones d'observation astronomique personnalisées mettent en valeur la vue imprenable du site en tant que réserve de ciel étoilé, une désignation donnée à Cypress Hills par Parcs Canada et les autorités des parcs de l' et de la en 2004. Musée ukrainien du Canada , Saskatoon ( Saskatchewan ) - 250 000 $

Ce musée crée des expériences touristiques et met en œuvre une stratégie numérique pour accroître sa visibilité et attirer plus de visiteurs. Fondé en 1936, le Musée ukrainien du Canada est le plus ancien musée ukrainien d'Amérique du Nord et on y trouve les plus grandes collections de textiles ukrainiens d'Amérique du Nord, ainsi que des milliers d'autres objets et œuvres d'art.





Ce musée crée des expériences touristiques et met en œuvre une stratégie numérique pour accroître sa visibilité et attirer plus de visiteurs. Fondé en 1936, le Musée ukrainien du est le plus ancien musée ukrainien d'Amérique du Nord et on y trouve les plus grandes collections de textiles ukrainiens d'Amérique du Nord, ainsi que des milliers d'autres objets et œuvres d'art. Waterhen Eco Lodge Ltd., Waterhen Lake ( Saskatchewan ) - 250 000 $

Le bénéficiaire, qui exerce ses activités sous le nom de Waters Edge Eco Lodge, améliore sa capacité de traitement de l'eau et agrandit sa cuisine commerciale. L'entreprise met également en œuvre un plan marketing, comprenant une stratégie de marketing numérique, pour cette installation touristique appartenant à des Autochtones. Le Waters Edge Eco Lodge est une destination touristique quatre saisons située sur les rives du lac Greig, dans le parc provincial Meadow Lake.





Le bénéficiaire, qui exerce ses activités sous le nom de Waters Edge Eco Lodge, améliore sa capacité de traitement de l'eau et agrandit sa cuisine commerciale. L'entreprise met également en œuvre un plan marketing, comprenant une stratégie de marketing numérique, pour cette installation touristique appartenant à des Autochtones. est une destination touristique quatre saisons située sur les rives du lac Greig, dans le parc provincial Meadow Lake. Centre du patrimoine de la Gendarmerie royale du Canada , Regina ( Saskatchewan ) -205 000 $

Le Centre, qui exerce ses activités sous le nom de Centre du patrimoine de la GRC, élabore deux nouvelles expériences touristiques qui élargiront l'offre de produits du centre aux saisons intermédiaires. Le Centre du patrimoine de la GRC est un lieu de découverte, d'exploration, de réflexion et de réconciliation. Les visiteurs du Centre du patrimoine de la GRC peuvent découvrir l'histoire de la GRC, tant ancienne que contemporaine, grâce à une variété d'expositions traditionnelles et multimédias, et d'un riche programme éducatif.





Le Centre, qui exerce ses activités sous le nom de Centre du patrimoine de la GRC, élabore deux nouvelles expériences touristiques qui élargiront l'offre de produits du centre aux saisons intermédiaires. Le Centre du patrimoine de la GRC est un lieu de découverte, d'exploration, de réflexion et de réconciliation. Les visiteurs du Centre du patrimoine de la GRC peuvent découvrir l'histoire de la GRC, tant ancienne que contemporaine, grâce à une variété d'expositions traditionnelles et multimédias, et d'un riche programme éducatif. Première Nation dakota de Whitecap, Whitecap ( Saskatchewan ) - 156 510 $

La Première Nation dakota de Whitecap construit un planétarium à la pointe de la technologie, le Geodesic Dome Planetarium, au Dakota Dunes Resort, afin d'améliorer son expérience d'observation des étoiles déjà réputée grâce à une attraction immersive ouverte toute l'année. Cette installation favorisera l'enseignement de l'astronomie et le tourisme écologique, tout en minimisant l'impact environnemental.





La Première Nation dakota de Whitecap construit un planétarium à la pointe de la technologie, le Geodesic Dome Planetarium, au Dakota Dunes Resort, afin d'améliorer son expérience d'observation des étoiles déjà réputée grâce à une attraction immersive ouverte toute l'année. Cette installation favorisera l'enseignement de l'astronomie et le tourisme écologique, tout en minimisant l'impact environnemental. Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS), Regina ( Saskatchewan ) - 250 000 $

Le CÉCS, une organisation francophone à vocation économique (OFVE) et chef de file du développement du tourisme francophone en Saskatchewan , reçoit un soutien pour mettre en place deux nouveaux Économusées®, intégrer la technologie de la réalité augmentée dans au moins trois Économusées® et promouvoir ces sites uniques dans toute la province. Les Économusées® s'inscrivent dans un modèle international qui transforme des entreprises artisanales viables en véritables attractions touristiques. Ils offrent aux visiteurs une immersion dans le savoir-faire traditionnel, leur permettant de rencontrer l'artisan directement sur son lieu de travail et d'être témoins de son processus créatif.





Le CÉCS, une organisation francophone à vocation économique (OFVE) et chef de file du développement du tourisme francophone en , reçoit un soutien pour mettre en place deux nouveaux Économusées®, intégrer la technologie de la réalité augmentée dans au moins trois Économusées® et promouvoir ces sites uniques dans toute la province. Les Économusées® s'inscrivent dans un modèle international qui transforme des entreprises artisanales viables en véritables attractions touristiques. Ils offrent aux visiteurs une immersion dans le savoir-faire traditionnel, leur permettant de rencontrer l'artisan directement sur son lieu de travail et d'être témoins de son processus créatif. MLTC Program Services Inc., Meadow Lake ( Saskatchewan ) - 250 000 $

Afin de contribuer à la croissance de l'industrie touristique autochtone dans le Nord-Ouest de la Saskatchewan , MLTC Program Services Inc. met en œuvre un plan de marketing régional et des mesures de soutien, notamment le développement de produits, des outils de marketing, le développement des ventes en ligne et un système de réservation. MLTC représente neuf Premières Nations comptant plus de 19 000 membres.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 613-790-0373, [email protected]; Tunde Oyateru, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]