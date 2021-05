CAMPBELL RIVER, BC, le 13 mai 2021 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est une importante source d'emplois pour bien des communautés autochtones. Le gouvernement du Canada investit dans des projets pour doter ces collectivités des outils dont elles ont besoin pour développer des possibilités économiques dans le secteur forestier et au sein de leurs communautés.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 245 000 $ à la Première Nation d'Homalco pour le projet Homalco Forestry Initiatives, un service de gestion forestière et de récolte du bois sur le territoire traditionnel de la communauté, à Campbell River, sur l'île de Vancouver. Ces fonds contribueront à améliorer les communications et la planification stratégique, la gestion des concessions, l'exploitation forestière à forfait et la planification des activités qui permettront de stimuler l'emploi et d'augmenter les revenus de la communauté.

Les fonds accordés par Ressources naturelles Canada proviennent de l'Initiative de foresterie autochtone, qui soutient des projets de développement économique dirigés par des Autochtones dans le secteur forestier canadien. En investissant dans la participation des Autochtones dans le secteur forestier, nous faisons avancer l'autodétermination des peuples autochtones, réduisons les écarts socio-économiques et offrons des solutions plus vertes qui permettront de combattre les changements climatiques et d'assurer le passage à une économie sobre en carbone.

Ce projet créera des emplois en plus d'améliorer les connaissances et les débouchés économiques pour favoriser la participation des Autochtones aux activités forestières sur leurs terres ancestrales. Nous sommes conscients de la valeur à la fois économique et spirituelle que le secteur forestier revêt pour ces communautés, et nous nous efforçons d'édifier un secteur forestier autochtone plus vigoureux.

Citations

« Les peuples autochtones prennent en main leur développement économique avec succès. L'Initiative de foresterie autochtone aide les entreprises et les travailleurs forestiers autochtones à participer à de nouvelles possibilités pour étendre leurs activités et assurer leur croissance tout en procurant des retombées à leurs communautés. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de renforcer la posture d'Homalco dans le secteur de la foresterie et de porter nos effectifs à la taille idéale. Nous sommes impatients de travailler avec les intervenants de l'industrie pour augmenter notre accès à la tenure, ce qui en retour fournira à notre nation une source de revenus durable qui permettra à Homalco de demeurer concurrentielle dans ce secteur. »

Darren Blaney

Chef, Première Nation d'Homalco

Quelques faits

Ressources naturelles Canada affecte 13 millions de dollars sur trois ans (2020-2023) à des projets de foresterie autochtone un peu partout au pays. Jusqu'à présent, l'IFA a octroyé environ 6,8 millions de dollars à différents projets; il reste donc une enveloppe d'environ 6,2 millions de dollars pour la période de 2021 à 2023, et 1 million de dollars par année après 2023.

