OTTAWA, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada invite ses citoyens à s'impliquer dans l'élaboration de la première stratégie nationale sur la santé des hommes et des garçons en répondant à un bref questionnaire en ligne.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 1er juin 2026, la population canadienne pourra faire part de son point de vue sur le site Web Canada.ca/hommes-en-sante. Le questionnaire ne prend que quelques minutes à remplir et donne l'occasion de partager des expériences et des idées sur les moyens de mieux soutenir le bien-être physique et mental des hommes et des garçons.

La rétroaction recueillie dans le cadre de cette consultation servira à élaborer la stratégie nationale pour la santé des hommes et des garçons. Celle-ci entend améliorer le bien-être et la santé des hommes en favorisant des environnements sécuritaires et solidaires, en démystifiant les préjugés, en réduisant la stigmatisation et en incitant les hommes de tous âges à demander de l'aide quand ils en ont besoin.

C'est en participant à cette conversation que la population canadienne apportera sa contribution à une stratégie axée sur le renfort des familles, des communautés et du bien-être des prochaines générations.

Citation

« Nous invitons tout le monde à participer à cette conversation essentielle. Aidez-nous à élaborer une stratégie qui améliore la santé, prévient les risques et renforce nos communautés -- pour les hommes, les garçons et tout le monde au Canada. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'une consultation nationale élargie lancée le 23 février 2026 et marque le début d'un processus de 90 jours visant à recueillir des commentaires auprès du public.

Selon l'étude 2025 de Movember Canada intitulée Le vrai visage de la santé masculine, l'amélioration de la santé des hommes au Canada pourrait permettre d'économiser 12,4 milliards de dollars par an, sans compter les milliards supplémentaires générés par l'augmentation de la productivité.

Les hommes sont trois fois plus à risque que les femmes de mourir par le suicide et de développer des problèmes liés au jeu.

28 % des hommes répondent aux critères d'un trouble lié à la consommation de substances au cours de leur vie. Entre juillet 2024 et juin 2025, 72 % de tous les décès apparents liés à une intoxication aux opiacés concernaient des hommes.

Certaines tendances sociales préoccupantes, y compris les espaces en ligne nuisibles (comme la « manosphère ») et l'isolement social, augmentent les risques pour la santé des garçons et des hommes.

En 2021, les hommes étaient deux fois plus susceptibles que les femmes de mourir de causes évitables.

Les hommes sont moins susceptibles que les femmes de recourir aux soins primaires ou d'accéder aux services préventifs, y compris les dépistages médicaux.

65 % des hommes canadiens attendent plus de six jours après l'apparition des symptômes avant de consulter un médecin.

SOURCE Santé Canada (SC)

Ressources : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]