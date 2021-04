Ce nouveau régime utilise une approche de mise en commun des demandes de règlement qui donne aux petites entreprises une option rentable pour offrir à leurs employés la protection dont ils ont besoin et à laquelle ils s'attendent.

TORONTO, le 8 avril 2021 /CNW/ - Croix Bleue Medavie a lancé les Garanties pour les petites entreprises, un régime d'assurance vie et de soins de santé qui offre aux employés des petites entreprises la protection dont ils ont besoin et à laquelle ils s'attendent; une protection qui tombe à point alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit.

Offert aux entreprises établies de l'Ontario et du Canada atlantique comptant 10 employés ou moins, le produit Garanties pour les petites entreprises offre une couverture pour les soins de santé complémentaires, y compris les soins de la vue, les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires, ainsi que l'assurance voyage, l'assurance vie et l'assurance invalidité. Dans le cadre de la conception du régime, les demandes de règlement sont mises en commun avec celles d'autres petites entreprises qui sont en activité depuis au moins six mois. Cette approche réduit les répercussions financières liées à une forte activité des demandes de règlement et permet de veiller à ce que les régimes demeurent viables pour les entreprises au fil du temps.

« Compte tenu de notre engagement résolu à améliorer le bien-être des Canadiens, nous cherchons toujours des moyens pour réimaginer nos régimes afin de répondre aux besoins de la main-d'œuvre diversifiée du Canada », déclare Alaina MacKenzie, vice-présidente régionale, Développement des affaires, Croix Bleue Medavie. « Nous sommes ravis d'offrir les Garanties pour les petites entreprises comme un moyen flexible et rentable pour les propriétaires de petites entreprises de donner à leurs employés l'accès à un régime d'assurance complet qui répond à leurs besoins en matière de santé et de mieux-être, à la fois pendant la pandémie et au-delà. »

Voici certaines des principales caractéristiques du produit Garanties pour les petites entreprises :

Des prix stables pour des garanties essentielles pour les employés, qui peuvent être mises en vigueur en quelques jours.

Aucune franchise ni question d'ordre médical pour les garanties de base.

Outils numériques permettant d'accéder au régime et de gérer les demandes de règlement facilement et de n'importe où.

Paiement direct des demandes de règlement par l'entremise de notre vaste réseau de fournisseurs de Croix Bleue Medavie.

Accès à des options de soins de santé numériques à des taux préférentiels pour les adhérents.

Activation facile et administration simple.

Le régime offre également une plus grande flexibilité grâce à une option de compte Gestion-santé et à une couverture facultative payée par l'employé pour les maladies graves, le décès ou la mutilation par accident et les montants supplémentaires d'assurance vie.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

