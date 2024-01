MONCTON, NB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Chaque parcours vers la parentalité est unique et, pour certaines personnes, il peut s'avérer éprouvant tant sur le plan physique et affectif que financier. Tenant compte des différents moyens à la disposition des personnes et des couples qui souhaitent fonder ou agrandir leur famille, Croix Bleue Medavie a créé la Garantie Projet famille pour couvrir les dépenses admissibles associées aux traitements de fertilité, à la gestation pour autrui et à l'adoption.

Au Canada, environ un couple sur six (16 %) est touché par l'infertilité, taux qui a doublé depuis les années 1980i. En outre, de plus en plus de jeunes personnes issues de la communauté 2SLGBTQIA+ (63 %) se tournent vers les techniques de procréation assistée, l'accueil familial ou l'adoption pour devenir parentsii. Pourtant, les frais associés à ces démarches représentent encore un obstacle. En effet, au pays, un cycle de fécondation in vitro (FIV) coûte en moyenne entre 10 000 $ et 15 000 $iii, tandis que les frais associés à la gestation pour autrui peuvent s'élever à 80 000 $iv et ceux liés à l'adoption privée commencent à 15 000 $ par enfantv. En raison de ces coûts et d'autres facteurs, les options de planification familiale alternatives deviennent une nécessité pour de nombreuses personnes.

« Dans le cadre de notre mission d'améliorer le bien-être de la population canadienne, notre objectif est d'aider chaque personne à accéder au type de soins qui soutient le mieux ses besoins uniques, explique Charles St-Laurent, vice-président régional, développement des affaires. La gamme d'options offertes par notre Garantie Projet famille est conçue de façon à offrir aux personnes et aux couples un soutien complet et personnalisé pour les aider à réaliser leurs objectifs familiaux. »

La couverture des traitements de fertilité représente une occasion précieuse pour les employeurs d'aider leurs employés et employées à composer avec le fardeau financier de cette démarche, et ce, à un faible coût. Une étude démontre que pour se payer des traitements de fertilité, 50 % des Canadiens et Canadiennes considéreraient d'occuper un second emploi, 37 % envisageraient de vendre leurs biens de moindre valeur et 36 % accroîtraient leur dette en portant les frais à leur carte de créditvi.

La même étude révèle également que l'infertilité peut avoir une incidence sur la productivité et le rendement au travail des personnes qui en souffrent et met donc en lumière l'importance cruciale jouée par la couverture des traitements de fertilité dans l'attraction et la rétention du personneliii. Dans les faits, 75 % des répondants et répondantes considèrent la couverture des traitements de fertilité au travail comme faisant partie intégrante d'une culture d'entreprise inclusive et 65 % ont déclaré qu'ils changeraient d'employeur pour bénéficier de la couverture des traitements de fertilitéiii.

En leur procurant une couverture complémentaire à celle des programmes gouvernementaux, la Garantie Projet famille fournit aux employés un soutien financier pouvant servir à payer les frais associés aux traitements de fertilité*, y compris la FIV, et au processus d'adoption ainsi que les autres dépenses connexes.

« En trouvant des moyens d'accompagner les personnes et les couples dans leur parcours vers la parentalité, nous avons la chance non seulement de garder l'espoir vivant chez nos adhérents et adhérentes, mais aussi de soutenir leurs choix et d'améliorer leur bien-être global, déclare Charles St-Laurent. Nous cherchons à concevoir des garanties inclusives et axées sur la famille qui se démarquent véritablement. »

À propos de la Garantie Projet famille et des options de couvertures offertes*

Couverture Essentielle Maximum à vie, par famille Étendue Maximum à vie, par famille Supérieure Maximum à vie, par famille Fertilité Allège les dépenses

associées aux médicaments

et aux traitements de

fertilité Médicaments : 5 000 $ Traitements : 5 000 $ Médicaments : 10 000 $ Traitements : 10 000 $ Médicaments : 15 000 $ Traitements : 15 000 $ Gestation pour autrui Couvre les dépenses

engagées au nom de la

femme ou de la personne

porteuse 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $ Adoption Rembourse les dépenses

associées à la démarche

d'adoption 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $

Cette couverture est un ajout aux régimes d'assurance collective.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer des programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui se consacre à améliorer le bien-être de la population canadienne.

Croix Bleue Medavie figure au Temple de la renommée des cultures les plus admirées au Canada et a reçu le titre d'Entreprise généreuse décerné par Imagine Canada.

Croix Bleue Medavie est une organisation sans but lucratif qui n'est redevable à aucun actionnaire. Elle est plutôt fière d'investir dans les collectivités afin de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

Sources

______________________________ i Fertility Matters. What is Fertility. https://www.fertilitymatters.ca/learn/fertility101/. Consulté en novembre 2023. ii Family Equality. LGBTQ Family Building Survey. https://www.familyequality.org/resources/lgbtq-family-building-survey/. Consulté en novembre 2023. iii The Health Insider. The Price of Parenthood: A Breakdown of IVF Costs Across Canada. https://thehealthinsider.ca/the-price-of-parenthood-a-breakdown-of-ivf-costs-across-canada/. Consulté en novembre 2023. iv Surrogacy in Canada Online. Cost of Surrogacy. https://surrogacy.ca/intended-parents/cost-of-surrogacy.html. Consulté en novembre 2023. v Canada Adopts. Adopting in Canada FAQs. https://www.canadaadopts.com/adopting-in-canada/adopting-canada-faqs/#:~:text=For%20children%20adopted%20through%20the,the%20United%20States%20or%20overseas). Consulté en novembre 2023. vi Carrot Fertility. Fertility at Work: A Global Report. https://content.get-carrot.com/rs/418-PQJ-171/images/Carrot%20-%20Fertility%20at%20Work.pdf. Consulté en novembre 2023.

SOURCE Croix Bleue Medavie

Renseignements: Marie-Ève Nadeau, Conseillère principale en communication, Medavie, 438 465-0906, [email protected]