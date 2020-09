Un service religieux aura lieu le 6 octobre 2020 à la basilique-cathédrale St. Michael à Toronto

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tiendra des funérailles d'État en hommage au très honorable John Napier Wyndham Turner, décédé le 19 septembre 2020.

Un service religieux aura lieu le 6 octobre 2020 à 11 h, à la basilique-cathédrale St. Michael à Toronto (65, rue Bond). La cérémonie se déroulera dans le respect des directives de la santé publique liées à la COVID-19, notamment en ce qui a trait au port du masque, à la désinfection, à la distanciation physique et aux rassemblements.

Seules les personnes invitées pourront assister au service. À la demande de la famille, il n'y aura pas d'exposition en chapelle ardente.

Le gouvernement du Canada a mis le drapeau national du Canada en berne pour honorer la mémoire de M. Turner sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada, y compris la tour de la Paix à Ottawa.

Le 19 septembre 2020, en soirée, la cloche de la tour de la Paix a sonné 91 fois, chaque coup représentant une année dans la vie de cet ancien homme politique.

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à consulter la page Web commémorative pour en apprendre plus sur la vie de M. Turner. Des messages de sympathie peuvent aussi être partagés dans le livre de condoléances en ligne.

Le très honorable John Turner a été le 17e premier ministre du Canada, du 30 juin au 17 septembre 1984. Avocat et homme politique accompli, John Turner était reconnu pour son intégrité personnelle et son engagement envers la démocratie. Au cours de trois décennies passées à servir dans la fonction publique en qualité de ministre, de chef de l'opposition et de premier ministre du Canada, il s'est consacré sans relâche à la défense des valeurs et des principes canadiens.

Bien que la basilique-cathédrale puisse accueillir 1 600 personnes, seul un nombre réduit de personnes y seront invitées en raison des directives de la santé publique liées à la COVID-19. La liste des invités sera déterminée par la famille.

Conformément aux souhaits de la famille, l'inhumation se fera en privé, et aucune réception ne suivra le service religieux.

La famille de M. Turner est reconnaissante de tous les messages de soutien et de condoléances reçus. Elle suggère de remplacer l'envoi de fleurs par des dons au Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) et à la Lake of the Woods Water Sustainability Foundation.

