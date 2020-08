McDonald's du Canada revampe son programme de récompenses mobiles en y incluant une nouvelle récompense : ses frites

TORONTO, le 4 août 2020 /CNW/ - Une récompense avec ça? McDonald's du Canada revampe son programme de récompenses mobiles McCafé® en le renommant et en le bonifiant d'une nouvelle récompense. Annoncé aujourd'hui, le programme Récompenses McDonald's, accessible sur l'appli McDonald's, permet aux Canadiens d'accumuler des récompenses sur les boissons McCafé chaudes et maintenant sur les frites de renommée mondiale. Comme une commande sur trois au Canada comprend des frites de McDonald's, le tout nouveau programme Récompenses McDonald's offre aux Canadiens une toute nouvelle façon d'obtenir facilement et simplement encore plus de produits dont ils raffolent.

« L'ajout de nos frites de renommée mondiale à notre programme Récompenses McDonald's est tout naturel compte tenu de notre longue histoire d'innovation et de la passion des Canadiens pour nos frites, déclarait Lara Skripitsky, vice-présidente et chef de la Technologie chez McDonald's du Canada. Nos clients peuvent maintenant accumuler plus de récompenses sur les produits dont ils sont friands grâce à notre appli mobile si simple à utiliser. Et qui ne raffole pas de frites gratuites? »

Comme c'est le cas pour le programme actuel, le programme Récompenses McDonald's offre une récompense après sept achats admissibles. Les achats admissibles comprennent les boissons chaudes, tout format, excluant l'espresso, et maintenant les frites, tout format, même celles incluses dans un Trio. Offrir un programme de récompenses incluant à la fois le café et les frites signifie que le nouveau programme permet véritablement d'obtenir des récompenses à toute heure de la journée. Les clients peuvent toujours accumuler des récompenses McDonald's à tous les mêmes points de commande qu'aujourd'hui : au comptoir, au service-au-volant, aux bornes de commande et à la commande mobile sur l'appli McDonald's.

En trois petites minutes, le temps de cuisson des frites McDonald's, les clients peuvent télécharger l'appli McDonald's sur leur appareil iOS ou Android et accéder au programme Récompenses McDonald's. Grâce à l'appli, ils peuvent sauvegarder leurs produits favoris, payer leur commande directement à partir de leur téléphone intelligent puis accumuler des récompenses sur du café et maintenant, des frites.

« Les options de commande et de paiement sans contact revêtent une importance encore plus grande pour nos clients aujourd'hui compte tenu des préoccupations liées à la COVID-19, ajoutait Mme Skripitsky. L'appli McDonald's offre à nos clients non seulement une expérience personnalisée et plus commode que jamais, mais aussi une tranquillité d'esprit lors de leur prochaine commande chez McDonald's. »

Pour en savoir davantage sur le programme Récompenses McDonald's, rendez-vous au www.mcdonalds.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants McDonald's canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

