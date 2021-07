GATINEAU, QC, le 8 juill. 2021 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada, de concert avec la Bibliothèque publique de Toronto et le Groupe Banque TD, a le plaisir d'annoncer les gagnants des Prix des bibliothèques du Club de lecture d'été TD 2020.

Depuis 2007, les Prix des bibliothèques récompensent les programmes novateurs et efficaces mis en œuvre par les bibliothèques publiques canadiennes pour promouvoir la lecture estivale. Les sommes sont remises grâce à l'appui de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque. Elles permettent aux lauréats d'investir dans leur section jeunesse. Les Prix sont décernés dans deux volets : francophone et anglophone.

Lauréats du volet francophone

Premier prix (8 000 $) :

Bibliothèque L'Octogone (Québec)

Deuxième prix (4 000 $) :

Bibliothèques de Lachine (Québec)

Troisième prix (2 000 $) :

Bibliothèques de Rosemont-La Petite-Patrie (Québec)

Lauréats du volet anglophone

Premier prix (8 000 $) :

Bibliothèque publique de Westmount (Québec)

Deuxième prix (4 000 $) :

Bibliothèque publique d' Orillia ( Ontario )

Troisième prix (2 000 $) :

Bibliothèque publique de Pickering ( Ontario )

Pour en savoir plus sur les lauréats et sur les Prix des bibliothèques, visitez le site des bibliothécaires du Club de lecture d'été TD. Pour plus d'informations sur la programmation estivale de 2021, visitez le site Web du Club.

Les faits en bref



Offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, le Club de lecture d'été TD est un programme national bilingue dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto , en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est assuré par le Groupe Banque TD, par le biais de la plateforme La promesse TD Prêts à agir.





, en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est assuré par le Groupe Banque TD, par le biais de la plateforme La promesse TD Prêts à agir. En plus de renforcer la confiance des enfants en lecture grâce à du matériel gratuit et à des activités amusantes, le Club est conçu pour leur faire découvrir le plaisir de lire à leur façon, pour que l'amour de la lecture les accompagne toute leur vie.





Le Club met en vedette des auteurs, des illustrateurs et des livres jeunesse canadiens.





En 2021, le Club de lecture d'été TD adopte une formule hybride : depuis le 15 juin, les enfants peuvent s'inscrire en personne dans une bibliothèque, selon les protocoles de santé publique en vigueur, ou sur le site Web du Club.

Liens connexes

Club de lecture d'été TD

Compte Twitter de Bibliothèque et Archives Canada

Compte Facebook de Bibliothèque et Archives Canada



À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise de nos fils RSS, de nos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Flickr et LinkedIn, de notre blogue et de nos balados pour rester au fait de nos dernières nouvelles.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, [email protected]

Liens connexes

https://www.bac-lac.gc.ca/