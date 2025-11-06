Pour la dix-neuvième année de suite, certains fonds Gestion de Placements TD Inc. ont été récompensés pour la supériorité de leurs rendements ajustés au risque par rapport aux autres fonds de leur catégorie.

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Plusieurs fonds d'investissement gérés par Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD », « nous », « notre », « nos ») ont été récompensés à la remise des prix LSEG Lipper 2025 au Canada, dont les lauréats ont été annoncés le 6 novembre 2025. GPTD reçoit cette reconnaissance pour la 19e année de suite.

Deux Fonds Mutuels TD, soit le Fonds à rendement diversifié canadien TD et le Fonds américain de revenu mensuel TD ($ US), ainsi que cinq Fonds négociés en bourse (« FNB ») TD, soit le FNB de dividendes canadiens Q TD (TQCD), le FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD (TUSB), le FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD (TGED), le FNB à gestion active d'actions privilégiées TD (TPRF) et le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD (TEC), ont reçu des prix dans leurs catégories respectives en tant que fonds les plus performants.

« C'est un honneur pour nous de remporter une fois de plus cette année des prix LSEG Lipper pour plusieurs Fonds Mutuels TD et Fonds négociés en bourse TD dans une variété de catégories et de périodes, a déclaré David Sykes, chef des placements, GPTD. Cette reconnaissance récurrente témoigne de la quête constante d'excellence de la part de nos gestionnaires de portefeuille et de nos équipes de placement dans notre vaste gamme de produits. C'est d'autant plus réjouissant que cette reconnaissance se produit alors que nous venons de dépasser deux seuils importants : 25 milliards de dollars en actifs gérés pour notre gamme de FNB TD et 500 milliards de dollars en actifs gérés totaux pour l'ensemble de nos produits de placement1. Ces deux étapes importantes témoignent de notre influence croissante dans le secteur des FNB et réaffirment notre leadership dans le domaine plus large de la gestion d'actifs. Surtout, nous voulons aider les clients à atteindre leurs objectifs. Que vous épargniez pour la retraite, pour le financement d'études ou l'établissement d'un patrimoine intergénérationnel, GPTD est là pour vous accompagner dans votre parcours. »

Chacun des fonds d'investissement suivants gérés par GPTD a été récompensé pour la supériorité de ses rendements ajustés au risque par rapport aux autres fonds de sa catégorie, sur au moins une période de rendement.

Prix Lipper - Canada

Prix des FNB canadiens

Accordés annuellement, les prix LSEG Lipper récompensent les fonds et les sociétés de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement ajusté au risque par rapport aux fonds et aux sociétés de fonds comparables. Les prix LSEG Lipper s'appuient sur les notes Lipper de rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les fonds constituant la première tranche de 20 % dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour leur rendement constant et reçoivent une note de 5; les fonds de la tranche de 20 % suivante reçoivent une note de 4; ceux de la tranche du milieu reçoivent la note de 3; ceux de la tranche suivante, une note de 2, et ceux de la dernière tranche de 20 %, une note de 1. Le fonds obtenant la meilleure note Lipper Leader pour son rendement réel constant dans chaque catégorie admissible remporte le prix LSEG Lipper. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, elle n'en garantit pas l'exactitude. Les notes Lipper Leader changent tous les mois.

Le rendement du Fonds à rendement diversifié canadien TD - Série D pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 19,80 % (1 an), 15,63 % (3 ans), 16,63 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 9,83 % (depuis la création, le 26 août 2016). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), S. O. (10 ans).

Le rendement du Fonds américain de revenu mensuel TD ($ US) - Série FT5 pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 11,92 % (1 an), 16,15 % (3 ans), 9,81 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 9,45 % (depuis la création, le 16 août 2018). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), S. O. (10 ans).

Le rendement du Fonds américain de revenu mensuel TD ($ US) - Série F pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 11,88 % (1 an), 16,13 % (3 ans), 9,79 % (5 ans), 9,33 % (10 ans) et 8,99 % (depuis la création, le 16 août 2011). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Le rendement du FNB de dividendes canadiens Q TD pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 28,16 % (1 an), 23,17 % (3 ans), 19,53 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 12,61 % (depuis la création, le 20 novembre 2019). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), S. O. (10 ans).

Le rendement du FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 8,36 % (1 an), 7,12 % (3 ans), 3,80 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 4,03 % (depuis la création, le 8 novembre 2018). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), S. O. (10 ans).

Le rendement du FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 21,21 % (1 an), 27,65 % (3 ans), 16,56 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 15,74 % (depuis la création, le 3 mai 2019). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), S. O. (5 ans), S. O. (10 ans).

Le rendement du FNB à gestion active d'actions privilégiées TD pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 17,44 % (1 an), 14,34 % (3 ans), 14,08 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 8,03 % (depuis la création, le 8 novembre 2018). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), S. O. (10 ans).

Le rendement du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD pour la période close le 30 septembre 2025 est le suivant : 31,52 % (1 an), 35,70 % (3 ans), 18,73 % (5 ans), S. O. (10 ans) et 22,03 % (depuis la création, le 7 mai 2019). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2025 se présentent comme suit : 5 (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), S. O. (10 ans).

Au sujet des prix LSEG Lipper

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays, les prix LSEG Lipper hautement respectés récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement ajusté au risque par rapport aux fonds comparables et poussent le monde des placements à privilégier les fonds les plus performants. Le mérite des gagnants repose entièrement sur des critères objectifs et quantitatifs. Ce mérite, associé à la portée inégalée des données sur les fonds, confère un prestige incontestable et assure la valeur durable des prix. Cette remarquable remise de prix, qui repose sur des données sur les fonds réputées et sur une méthodologie exclusive, reconnaît l'excellence dans la gestion de fonds. Pour de plus amples détails, consultez le www.lipperfundawards.com.

Au sujet de LSEG Lipper

LSEG Lipper, qui produit du contenu indépendant depuis plus de 50 ans, a été le premier à créer des catégories de fonds permettant de placer les fonds dans leurs groupes de comparaison respectifs. Les données de LSEG Lipper couvrent plus de 380 000 catégories d'actions dans plus de 80 pays. Les notes Lipper Leader sont disponibles pour les fonds communs de placement enregistrés pour être mis en vente sur 47 marchés. LSEG Lipper fournit un point de vue indépendant sur les placements collectifs mondiaux, y compris les fonds communs de placement, les fonds de retraite, les fonds de couverture et les frais et charges des fonds. LSEG Lipper fournit des données de qualité supérieure, des notes de fonds, des outils d'analyse et des commentaires mondiaux par l'entremise d'une offre de produits spécialisés. Bénéficiant de la confiance des professionnels des placements depuis 50 ans, LSEG Lipper met ses points de vue et son expertise inégalée au service du secteur des fonds.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 527 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 septembre 2025 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

1 Données agrégées au 30 septembre 2025 pour Gestion de Placements TD Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique (composé, dans le cas des fonds communs de placement) pour la période indiquée, et tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de vente, de rachat, de courtage et de distribution, les frais facultatifs, s'il y a lieu, et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées, qui offrent des produits et services de dépôts, de placements, de prêts, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

