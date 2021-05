OTTAWA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est, pour les communautés autochtones, une source essentielle d'emploi qui offre des avantages économiques, sociaux et environnementaux. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du secteur forestier comme moteur de l'économie et de l'emploi pour les Canadiens, notamment les peuples autochtones et les résidents des collectivités rurales et éloignées.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui le lancement du prochain volet de demandes de financement dans le cadre de l'Initiative de foresterie autochtone (IFA) pour accroître la participation des Autochtones dans le secteur forestier, qu'il s'agisse d'occasions dans le domaine, d'entreprises, de carrières ou de gouvernance.

Investir dans les projets retenus permettra de stimuler la bioéconomie canadienne, d'ouvrir des possibilités pour accroître la participation autochtone dans le secteur forestier ainsi que de créer et de maintenir des emplois dans les communautés autochtones à l'échelle du pays. Les demandes seront acceptées jusqu'au mercredi 7 juillet 2021. Toutes les organisations admissibles sont invitées à présenter une demande.

En investissant dans la participation des Autochtones dans le secteur forestier, nous faisons avancer l'autodétermination des peuples autochtones, réduisons les écarts socio-économiques et offrons des solutions vertes qui permettent de combattre les changements climatiques et d'assurer le passage à une économie sobre en carbone.

Le secteur forestier procure des avantages aux communautés autochtones tant sur le plan économique que spirituel. Cette initiative renforce le secteur forestier autochtone pour assurer sa prospérité et sa résilience économique pendant et après la pandémie de COVID-19.

« Les peuples autochtones prennent en main leur développement économique avec succès. L'Initiative de foresterie autochtone aide les entreprises et les travailleurs forestiers autochtones à participer à de nouvelles possibilités pour étendre leurs activités et assurer leur croissance tout en procurant des retombées à leurs communautés. »

Ressources naturelles Canada dispose de 13 millions de dollars sur trois ans (2020-2023) pour financer des projets de foresterie autochtone partout au pays. Jusqu'à présent, l'IFA a octroyé environ 6,8 millions de dollars à différents projets; il reste donc une enveloppe d'environ 6,2 millions de dollars pour la période de 2021 à 2023.

