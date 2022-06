DES ÉTUDES MONTRENT QUE LES CANADIENS CONSACRENT PLUS DE 300 HEURES PAR ANNÉE AUX TÂCHES MÉNAGÈRES

Un sondage commandé par LG Electronics Canada démontre que la majorité des Canadiens ont réfléchi au rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans leur vie quotidienne et que près de la moitié d'entre eux envisageraient d'acheter des appareils dotés de l'IA pour réduire le nombre de tâches ménagères.

TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - À quoi les Canadiens aiment-ils consacrer leur temps? Selon un nouveau sondage commandé par LG Electronics Canada, la grande majorité des Canadiens interrogés accordent la priorité à passer du temps avec leurs amis et leur famille (71 %) et à prendre soin d'eux-mêmes (65 %).

Toutefois, il n'est pas toujours possible de trouver du temps pour les choses qui comptent le plus. En fait, la majorité des Canadiens interrogés (60 %) affirment que les tâches ménagères sont un fardeau et qu'il n'y a tout simplement pas assez d'heures dans la journée pour tout faire. Pour un cinquième des Canadiens, soit 20 % d'entre eux, le poids des tâches ménagères est si important qu'il a des répercussions sur leur humeur générale et leurs niveaux de stress et d'anxiété.

Quelle est la solution? Près de la moitié des Canadiens (45 %) conviennent que l'intelligence artificielle (IA) et une maison « intelligente » peuvent aider à accomplir le travail. En fait, six Canadiens sur dix trouvent utile de pouvoir commander certains éléments de leur maison à partir d'une application sur leur téléphone, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La plupart des Canadiens (82 %) aiment également pouvoir recevoir des notifications sur l'état de leurs appareils intelligents sur leur téléphone, leur téléviseur ou leur ordinateur.

« Passer plus de 300 heures par année à effectuer des tâches ménagères équivaut à faire quatre allers-retours vers la lune, décrit Don Pennell, vice-président des ventes d'appareils électroménagers chez LG Electronics Canada. LG cherche à offrir aux Canadiens des innovations qui contribuent à rendre leur vie meilleure. Les appareils intelligents de la maison connectée dotés de l'IA ThinQ de LG sont conçus pour simplifier notre vie quotidienne afin que nous puissions consacrer plus de temps à ce qui compte le plus. »

Comment la maison connectée de LG peut-elle aider à accomplir les tâches ménagères? La technologie ThinQ de LG permet de commander facilement les appareils électroménagers à partir d'un téléphone portable. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer le repas? L'application ThinQ de LG permet aux utilisateurs de préchauffer le four lorsqu'ils ne sont pas dans la cuisine. Besoin d'aide pour faire la lessive? La technologie ThinQ permet de démarrer et d'arrêter les cycles de lavage à distance, de recevoir des notifications lorsque la lessive est terminée et d'obtenir des rappels utiles concernant l'entretien planifié. Grâce à la fonctionnalité Smart PairingMC, la laveuse peut demander à la sécheuse de sélectionner un cycle de séchage compatible, ce qui en fait le compagnon de lavage par excellence. Vous ne savez pas comment laver un vêtement particulier? Téléchargez jusqu'à 17 cycles supplémentaires sur l'application ThinQ pour faire appel au cycle qui convient le mieux au type de tissu. L'application ThinQ de LG envoie même une notification si quelqu'un laisse la porte du réfrigérateur ouverte, aide à surveiller la consommation électrique du réfrigérateur et envoie des rappels lorsque les filtres à air et à eau doivent être changés.

Les appareils intelligents de la maison connectée de LG rendent la vie à la maison plus commode et plus organisée. Les Canadiens sont ainsi en mesure de réduire le temps consacré aux tâches ménagères afin d'avoir plus de temps pour ce qui est le plus important, soit prendre soin d'eux-mêmes et passer du temps avec leurs amis et leur famille, selon les résultats du sondage.

Le sondage a également révélé quelques faits intéressants sur les habitudes des Canadiens en matière de tâches ménagères :

près de 40 % des Canadiens laissent le linge dans la laveuse ou la sécheuse pendant une période prolongée parce qu'ils l'oublient;

un tiers des Canadiens relavent la vaisselle parce que des résidus de nourriture sont visibles à la sortie du lave-vaisselle;

environ quatre Canadiens sur dix admettent avoir versé du détergent à lessive dans le distributeur de la laveuse sans l'avoir mesuré correctement;

un Canadien sur dix ouvrira le lave-vaisselle avant la fin du cycle parce qu'il a besoin de quelque chose.

