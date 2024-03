Andre De Grasse, Marie-Philip Poulin et Katarina Roxon inspirent la prochaine génération d'athlètes de haut niveau du Canada

OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Alors que s'amorce le compte à rebours des 500 jours avant les prochains Jeux du Canada, le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est ravi de dévoiler une campagne audacieuse, qui met en vedette des légendes du sport canadien pour qui l'événement a servi de tremplin vers l'excellence.

Découvrez la publicité de 60 secondes mettant en vedette Andre De Grasse, Marie-Philip Poulin et Katarina Roxon, des anciens des Jeux du Canada, qui racontent comment les Jeux les ont propulsés sur les podiums internationaux afin d'inspirer les jeunes.

Les anciens athlètes Marie-Philip Poulin (à gauche), Andre De Grasse (au centre) et Katarina Roxon (à droite) sont les vedettes de la nouvelle campagne des Jeux du Canada. (Groupe CNW/Conseil des Jeux du Canada)

Dans la vidéo défilent de superbes images des athlètes en entraînement, qui sont entrecoupées d'extraits dynamiques des plus récents Jeux du Canada. Chaque athlète y raconte de façon authentique son expérience des Jeux et encourage la relève à foncer et à suivre ses rêves.

« Les Jeux du Canada sont en quelque sorte des minis Jeux olympiques; ils éveillent en nous l'ambition d'atteindre un niveau supérieur », estime Marie-Philip Poulin, qui a représenté la province de Québec lors des Jeux de Whitehorse en 2007. « C'était spécial de faire partie d'un groupe encore plus grand que juste mon équipe de hockey. J'ai pu tisser des liens avec d'autres athlètes et les encourager. J'ai senti que j'appartenais à une communauté. Ma passion pour mon sport s'est alors décuplée. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. »

« Aux Jeux du Canada, nous avons à cœur d'inspirer la relève à se dépasser sur le terrain et dans la vie », affirme Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale du CJC. « Voir ces jeunes poursuivre leur carrière après les Jeux, en devenant des athlètes olympiques et paralympiques comme Andre, Marie-Philip et Katarina, ou des leaders dans leurs communautés et au-delà du sport est remarquable. »

« C'est un honneur de voir que depuis leur création, les Jeux du Canada ont eu des retombées significatives - et parfois même transformatrices - dans la vie de plus de 80 000 athlètes », poursuit-elle.

La campagne ne met pas seulement en valeur le haut calibre de ces athlètes, mais aussi la diversité au sein du mouvement des Jeux du Canada, qui rassemble des athlètes avec et sans handicap des 13 provinces et territoires à l'occasion du plus grand événement multisports au pays.

Cette campagne a été rendue possible par le soutien du gouvernement du Canada. D'autres éléments de la campagne mettant en vedette chaque athlète verront le jour en avril et en mai, grâce au travail de la boîte de production vidéo Fourgrounds, située à St. Catharines en Ontario.

Les prochains Jeux d'été du Canada auront lieu du 8 au 24 août 2025 à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Quant aux prochains Jeux d'hiver, ils se tiendront à Québec en 2027, ce qui marquera leur retour dans la ville qui les a vus naître il y a 60 ans, en 1967.

À propos des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins deux fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

