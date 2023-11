Des envois festifs grâce aux timbres de Noël et des Fêtes

Les émissions Vierge à l'Enfant et Scènes d'hiver proposent des motifs religieux et profanes.

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Postes Canada poursuit sa tradition de près de 60 ans en lançant aujourd'hui de nouveaux timbres de Noël et des Fêtes qui reflètent bien l'esprit de cette période de l'année.

Depuis 1964, les timbres de Noël et des Fêtes annuels de Postes Canada égayent le courrier qui circule au pays. Encore une fois, les vignettes offrent des motifs religieux et profanes.

©2023 Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada) ©2023 Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada)

Le nouveau timbre PermanentMC de Noël, conçu et illustré par Adrian Horvath, met en vedette la Vierge à l'Enfant dans un style qui rappelle les vitraux d'église. Il est offert au tarif du régime intérieur en carnets de 12. Le pli Premier Jour officiel est oblitéré à St. Mary's, en Ontario.

Les timbres profanes de cette année célèbrent les hivers canadiens dans toute leur splendeur givrée en illustrant divers paysages enneigés du pays. Conçus par Jocelyne Saulnier de Joce Creative et illustrés par Tim Zeltner, les motifs présentent un village de montagne (Permanent au tarif du régime intérieur), un étang gelé idéal pour patiner dans une vallée enneigée (tarif des envois à destination des États-Unis) et un paysage côtier accidenté (tarif du régime international). Le timbre Permanent au tarif du régime intérieur est offert en carnets de 12, tandis que les vignettes au tarif des envois à destination des États-Unis et du régime international le sont en carnets de 6. L'émission comprend également un bloc-feuillet festif réunissant les trois timbres, ainsi qu'un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet oblitéré à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les timbres et les articles de collection de 2023 sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux à l'échelle du Canada.

Vous trouverez des images des timbres et d'autres produits ci-dessous :

