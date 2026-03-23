Deloitte Canada tirera parti d'une cryptomonnaie stable canadienne fondée sur QCAD conforme au cadre réglementaire, développée par Stablecorp, une première sur le marché, afin d'aider ses principaux clients institutionnels à préparer l'avenir des paiements et des transferts de valeur.

TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Deloitte Canada et Stablecorp, le premier fournisseur de cryptomonnaie stable en dollars canadiens conforme au cadre réglementaire, ont annoncé une nouvelle alliance visant à offrir une infrastructure fondée sur QCAD (un actif numérique adossé au dollar canadien et émis dans un cadre réglementaire) destinée aux institutions financières réglementées du Canada. Cette collaboration précède les avancées attendues du cadre législatif fédéral sur les monnaies stables (projet de loi C-15), positionnant Deloitte Canada et Stablecorp à l'avant-garde de l'innovation en matière d'actifs numériques au pays.

« Les cryptomonnaies stables représentent une occasion majeure pour le paysage canadien des paiements » déclare Soumak Chatterjee, associé, leader des Services financiers et des paiements chez Deloitte Canada. « Cette collaboration nous permet de développer des capacités essentielles pour que notre secteur bancaire puisse mener cette transformation, stimuler l'innovation dans les paiements au Canada et renforcer notre compétitivité à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de travailler avec Stablecorp afin de générer de la valeur pour nos clients ainsi que pour l'ensemble du secteur canadien des services financiers. »

En réunissant le vaste savoir‑faire de Deloitte en matière des systèmes de paiement et de transformation dans les services financiers et l'infrastructure d'actifs numériques réglementée de Stablecorp, cette alliance modernisera le paysage financier canadien et répondra aux exigences d'une économie en activité continue. En tirant parti des atouts de la technologie de la chaîne de blocs - rapidité, immutabilité, traçabilité et efficacité - elle offrira des solutions robustes, conformes et évolutives. Ainsi, les banques et autres institutions financières pourront exploiter les avantages des actifs numériques pour rendre leurs produits plus rapides, encore moins coûteux et plus efficaces.

« Nous sommes convaincus que les avantages du dollar numérique canadien doivent être accessibles à tous. Débloquer les bénéfices de la chaîne de blocs, tels que le règlement instantané et les transactions à faible coût pour les Canadiens au quotidien, nécessite plus que la technologie; il faut de la confiance », explique Kesem Frank, chef de la direction de Stablecorp. « Collaborer avec Deloitte Canada représente une occasion majeure de mettre pleinement en valeur les atouts de QCAD. En combinant l'expérience démontrée de Deloitte en paiements avec notre technologie, nous pouvons introduire l'innovation dans les systèmes déjà utilisés et approuvés par les Canadiens, de manière sécurisée, mesurée et fiable. »

Intégrer l'innovation des cryptomonnaies stables aux infrastructures traditionnelles

Alors que l'adoption des actifs numériques par les consommateurs a connu une croissance significative, le véritable potentiel de transformation réside dans la modernisation de l'infrastructure financière existante. Grâce à cette alliance, Deloitte et Stablecorp accompagneront les institutions financières dans l'intégration de QCAD à leurs plateformes et environnements opérationnels existants, de manière sécurisée et conforme. La collaboration vise à stimuler l'innovation en ciblant les points de friction élevés dans les processus bancaires actuels, où QCAD peut offrir des gains d'efficacité immédiats et mesurables. Les principaux volets d'intervention comprennent :

Liquidité et efficience du capital : permettre le déplacement instantané de garanties, en tout temps et à l'échelle mondiale

: permettre le déplacement instantané de garanties, en tout temps et à l'échelle mondiale Compensation interbancaire : réduire le coût et la durée des règlements entre institutions financières

: réduire le coût et la durée des règlements entre institutions financières Paiements transfrontaliers : utiliser QCAD pour simplifier et accélérer les transferts internationaux

: utiliser QCAD pour simplifier et accélérer les transferts internationaux Solutions de trésorerie nouvelle génération : paiements interentreprises sur chaîne, flux de financement du commerce, solutions de fonds de roulement pour les opérations mondiales

Ensemble, Deloitte et Stablecorp établissent une nouvelle norme pour les paiements numériques, ouvrant la voie à un écosystème financier canadien plus efficient, plus résilient et plus inclusif.

À propos de Deloitte Canada

Chez Deloitte, notre raison d'être est d'avoir une influence marquante. Nous existons pour inspirer et aider nos gens, nos organisations, nos collectivités et nos pays à prospérer. Notre travail soutient une société prospère où les gens peuvent s'épanouir et saisir des occasions. Il renforce la confiance des consommateurs et des entreprises, aide les organisations à trouver des moyens créatifs de déployer des capitaux, habilite des institutions sociales et économiques justes, fiables et efficaces, et permet à nos amis, à nos familles et à nos collectivités de profiter de la qualité de vie qui accompagne un avenir durable. Étant le plus grand cabinet de services professionnels détenu et exploité par des Canadiens dans notre pays, nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos clients pour avoir une influence positive sur tous les Canadiens.

Deloitte offre des services de premier plan dans les domaines de la consultation, de la fiscalité et des services juridiques, des conseils financiers, de l'audit et de la certification ainsi que des conseils en gestion des risques à près de 90 % des sociétés du palmarès Fortune Global 500MD et à des milliers de sociétés fermées. Nous réunissons des compétences, des perspectives et des services de classe mondiale pour aborder les enjeux d'affaires les plus complexes de nos clients.

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À propos de la Fiducie numérique QCAD et de Stablecorp

La Fiducie numérique QCAD est une fiducie constituée en Ontario qui détient les actifs de réserve au bénéfice des détenteurs de QCAD. Stablecorp est l'une des principales entreprises canadiennes spécialisées dans l'infrastructure d'actifs numériques, axée dans la création de solutions de chaînes de blocs de calibre professionnel. En partenariat avec des leaders du secteur, Stablecorp conçoit des produits robustes, évolutifs et conformes, tels que le QCAD, qui servent de fondation à la prochaine génération de services financiers. Pour plus d'informations sur QCAD, y compris les actifs de réserve et les modalités associées au programme QCAD, veuillez consulter le site web de Stablecorp (www.stablecorp.ca) ou le profil de la fiducie sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE Deloitte Canada

Relations médias: Fiducie numérique QCAD et Stablecorp, Kesem Frank, [email protected]; Deloitte Canada, Genevieve Lemaire, [email protected]