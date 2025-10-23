Deloitte Canada dévoile les lauréates du programme Technologie Fast 50 (MC) 2025, alors que la résilience technologique stimule l'innovation à l'échelle nationale English

Nouvelles fournies par

Deloitte Canada

23 oct, 2025, 06:00 ET

Red Rock Regeneration Inc. occupe la première place dans la catégorie Technologie Fast 50 grâce à une croissance remarquable de son chiffre d'affaires de plus de 12 000 % sur trois ans.

TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Deloitte Canada est fière d'annoncer les lauréates de son programme Technologie Fast 50 de 2025. Maintenant dans sa 28e année, ce programme reconnaît les réalisations de classe mondiale des meilleures entreprises technologiques canadiennes, mettant en lumière leur résilience, leur esprit d'entrepreneuriat et leur engagement envers l'innovation. Cette année marque l'édition la plus compétitive du programme Technologie Fast 50 depuis plus de vingt ans, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires sur trois ans des lauréates atteignant 2 623 %.

Continue Reading
Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte Canada)
Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte Canada)

« Les lauréates du programme Technologie Fast 50 de cette année illustrent comment les leaders technologiques canadiens surmontent les obstacles externes, faisant preuve à la fois de résilience et de volonté de viser grand », déclare Brendan Cooper, associé et co-leader national du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. « Avec une présence à travers le pays, ces entreprises alimentent une nouvelle vague de croissance qui placera le Canada en tant que force mondiale en technologie et en innovation. Nous sommes ravis de célébrer leurs réalisations et de soutenir leur succès continu. »

Selon les candidates au programme Technologie Fast 50, le principal défi auquel sont confrontées les entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du Canada demeure l'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre qualifiée, suivies de près par l'expansion internationale et le développement de nouveaux produits et services. Toutefois, le développement de nouveaux produits et services constitue la principale stratégie de croissance envisagée par la majorité (82 %) des candidates. L'établissement d'alliances et de partenariats stratégiques (78 %) ainsi que l'expansion au sein du Canada (72 %) figurent aussi parmi les stratégies de croissance les plus citées.

Fait intéressant, 76 % des candidates prévoient d'investir dans les technologies de l'information au cours de la prochaine année, contre 97 % l'an dernier. Cela dit, parmi celles qui prévoient ces investissements, l'intelligence artificielle et l'automatisation restent les principales priorités et, comme l'an dernier, sont choisies beaucoup plus fréquemment que toute autre option d'investissement en TI.

« Le programme Technologie Fast 50 est plus qu'un classement annuel, il indique au marché qu'une entreprise fait partie des innovateurs à la croissance la plus rapide au Canada », affirme Amanda Perran, associée et co-leader nationale du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. « Malgré les défis persistants liés aux talents et à l'expansion internationale, la cohorte de cette année mise plus que jamais sur l'innovation avec de nouveaux produits et des partenariats stratégiques. Même si l'investissement global en TI se modère, l'IA et l'automatisation restent au cœur de la croissance, soulignant la résilience et l'esprit visionnaire du secteur technologique canadien. »

La sélection des lauréates repose uniquement sur les critères de croissance du chiffre d'affaires. Chaque entreprise participante doit soumettre des états financiers vérifiés ou révisés afin d'être admissible au programme.

Lauréate 2025 -  Biotechnologie et technologie financière en tête

Red Rock Regeneration Inc. occupe la première place dans la catégorie Technologie Fast 50 cette année, affichant un taux de croissance extraordinaire du chiffre d'affaires sur trois ans de 12 166 %. Cette réussite met en lumière l'expansion rapide de l'entreprise et souligne la force de l'innovation canadienne. Basée à Etobicoke, Red Rock Regeneration est une pionnière en médecine régénérative.

Dans la catégorie Entreprises - leaders du secteur, Neo Financial s'est classée première avec un taux de croissance impressionnant du chiffre d'affaires sur trois ans de 1 279 %. Cette performance signifie que Neo Financial a désormais obtenu la première place dans les trois catégories du programme Technologie Fast 50, ayant déjà mené la catégorie Sociétés prometteuses en 2023 et la catégorie Technologie Fast 50 en 2024. Basée à Calgary, l'entreprise construit une expérience financière plus intelligente pour tous les Canadiens grâce aux technologies de pointe. Spécialisée dans les produits d'épargne et de crédit, Neo Financial s'engage à transformer l'avenir financier de millions de Canadiens.

Parallèlement, Gearlay a été reconnue comme la lauréate dans la catégorie Sociétés prometteuses, affichant un taux de croissance stupéfiant du chiffre d'affaires sur deux ans de 86 394 %. Basée à Vancouver, l'entreprise est l'une des principales innovatrices canadiennes dans le développement de logiciels financiers spécialisés. Les activités de Gearlay couvrent des domaines essentiels de l'infrastructure financière, notamment l'optimisation des systèmes de transactions à haut volume, la technologie des registres financiers, la création de jetons numériques d'actifs réels et le développement de plateformes d'échange sur la chaîne de blocs.

Ces entreprises remarquables ne se contentent pas de faire progresser leur secteur respectif, elles renforcent aussi la réputation du Canada comme puissance technologique.

Rassembler les leaders technologiques du Canada : Célébrations du programme Technologie Fast 50

Nous réinventons la façon dont nous établissons des liens en célébrant les gens et les idées qui façonnent le contexte technologique du Canada. Les activités de cette année promettent d'être des expériences inoubliables, réunissant les meilleurs et les plus brillants professionnels du secteur.

Les célébrations débutent avec notre événement phare à Toronto, la cérémonie du programme Fast 50, où les entreprises lauréates seront reconnues sur scène et célébrées aux côtés de leaders du secteur, de pairs et des médias lors d'une soirée de remise de prix, de réseautage et de visibilité nationale. Les lauréates bénéficient également d'expériences exclusives telles que les tables rondes pour les dirigeants d'entreprise et la cérémonie d'ouverture des marchés à la Bourse de Toronto (TSX).

Après la célébration de Toronto, des événements régionaux à Vancouver et Montréal accueilleront l'écosystème technologique et d'innovation afin de rejoindre et de célébrer la communauté du programme Technologie Fast 50.

Nous avons hâte de rendre hommage aux lauréates de cette année et de célébrer la passion, l'innovation et la résilience qui continuent de définir le secteur technologique canadien.

114 entreprises canadiennes figurent cette année au classement Technology Fast 500MC

Le programme de prix Technologie Fast 50 se déroule parallèlement au Technology Fast 500 nord-américain, avec des lauréates automatiquement admissibles à ce classement prestigieux. Cette année, 114 entreprises canadiennes figurent sur cette liste. La liste complète des lauréates du Technology Fast 500 sera publiée le 19 novembre.

Pour plus d'informations sur les catégories Technologie Fast 50, Entreprises - leaders du secteur et Sociétés prometteuses, veuillez consulter : www.fast50.ca

TECHNOLOGIE FAST 50

Classement

Nom de l'entreprise

% de croissance
du chiffre d'affaires

sur trois ans

 Ville

Province

1

Red Rock Regeneration Inc.

1 2166 %

Etobicoke

Ontario

2

CapIntel

9255 %

Toronto

Ontario

3

Inmotive

9 167 %

North York

Ontario

4

Taiv

7 432 %

Winnipeg

Manitoba

5

UniUni

6 829 %

Richmond

Colombie-Britannique

6

Site 2020

6 721 %

Dartmouth

Nova Scotia

7

veritree

6 565 %

Vancouver

Colombie-Britannique

8

Rootly

6 119 %

Toronto

Ontario

9

Float

5 601 %

Toronto

Ontario

10

Apera AI

5 264 %

Vancouver

Colombie-Britannique

11

Orennia

5 252 %

Calgary

Alberta

12

Relay

4 257 %

Toronto

Ontario

13

nesto

4 074 %

Montréal

Québec

14

Tailscale

3 299 %

Toronto

Ontario

15

Novisto

2 910 %

Montréal

Québec

16

AutoLeap

2 845 %

Toronto

Ontario

17

LumIR Lasers Inc.

2 249 %

Québec

Québec

18

Roam

2 211 %

Toronto

Ontario

19

CoLab Software

1 730 %

St. John's

Newfoundland and Labrador

20

Oxygen8 Solutions Inc.

1 566 %

Burnaby

Colombie-Britannique

21

TryCycle Data Systems

1 508 %

Ottawa

Ontario

22

ZayZoon

1 487 %

Calgary

Alberta

23

Corinex

1 303 %

Vancouver

Colombie-Britannique

24

GHGSat

1 240 %

Montréal

Québec

25

Hydreight Technologies Inc

1 238 %

Vancouver

Colombie-Britannique

26

Vetster

1 175 %

Toronto

Ontario

27

CyberQP

1 114 %

Vancouver

Colombie-Britannique

28

PixMob

1 097 %

Montréal

Québec

29

PAVE (PAVE.ai)

1 071 %

Toronto

Ontario

30

LumiQ

1 063 %

Toronto

Ontario

31

Stay22

1 008 %

Montréal

Québec

32

Science & Humans

970 %

Toronto

Ontario

33

Ideon Technologies

938 %

Richmond

Colombie-Britannique

34

Uride Technologies Inc.

883 %

Thunder Bay

Ontario

35

Saltworks Technologies

811 %

Richmond

Colombie-Britannique

36

Xandar Kardian

685 %

Toronto

Ontario

37

Apaylo

648 %

Vaughan

Ontario

38

Flare

639 %

Montréal

Québec

39

UgoWork

624 %

Québec

Québec

40

SpryPoint

616 %

Charlottetown

Île-du-Prince-Édouard

41

Zensurance

601 %

Toronto

Ontario

42

Brickeye

595 %

Toronto

Ontario

43

Infoya

580 %

Oakville

Ontario

44

Forma.ai

573 %

Toronto

Ontario

45

SWTCH

555 %

Etobicoke

Ontario

46

Conquest Planning

542 %

Winnipeg

Manitoba

47

Nanoprecise Sci Corp

539 %

Edmonton

Alberta

48

MineSense Technologies Ltd.

527 %

Vancouver

Colombie-Britannique

49

BOXX Insurance

512 %

Toronto

Ontario

50

OWL.CO

499 %

Vancouver

Colombie-Britannique

Entreprises - leaders du secteur 

Classement

Nom de l'entreprise

% de croissance

du chiffre d'affaires
sur trois ans

Ville

Province

1

Neo Financial

1 279 %

Calgary

Alberta

2

KOHO

559 %

Vancouver

Colombie-Britannique

3

Electrovaya

383 %

Mississauga

Ontario

4

Financeit

355 %

Toronto

Ontario

5

Mistplay

322 %

Montréal

Québec

6

Lightspeed

318 %

Montréal

Québec

7

Miovision

307 %

Kitchener

Ontario

8

Smile Digital Health

299 %

Toronto

Ontario

9

Hopper

282 %

Montréal

Québec

10

Propel Holdings

279 %

Toronto

Ontario

11

Auvik

277 %

Thornhill

Ontario

12

Clutch

266 %

Mississauga

Ontario

13

GoBolt

250 %

Toronto

Ontario

14

Fullscript

246 %

Ottawa

Ontario

15

Jane App

245 %

North Vancouver

Colombie-Britannique

16

Vention

231 %

Montréal

Québec

17

Jobber

229 %

Edmonton

Alberta

Sociétés prometteuses

Classement

Nom de l'entreprise

% de croissance
du chiffre d'affaires
sur deux ans

Ville

Province


1

Gearlay

8 6394 %

Vancouver

Colombie-Britannique


2

SimplyAsk.ai

5 556 %

Burnaby

Colombie-Britannique


3

BorderPass

5 166 %

Coldwater

Ontario


4

Minga

1 120 %

Kelowna

Colombie-Britannique


5

Optable

761 %

Montréal

Québec


6

FundMore

708 %

Ottawa

Ontario


7

Panda Hub Inc.

683 %

Etobicoke

Ontario


8

Quandri

664 %

Vancouver

Colombie-Britannique


9

WonderFi

535 %

Toronto

Ontario


10

Iris

375 %

Toronto

Ontario


11

Ava Industries

364 %

Calgary

Alberta


12

H2 Analytics

358 %

Ottawa

Ontario


13

ZeroTek

355 %

Ottawa

Ontario


14

Arcus Power

303 %

Calgary

Alberta


15

Orchestry Software

255 %

Vancouver

Colombie-Britannique


À propos du programme Deloitte Technologie Fast 50MC

Le programme Deloitte Technologie Fast 50 est le principal programme de récompenses technologiques au Canada. Il reconnaît la croissance des entreprises, l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat dans trois catégories distinctes : Technologie Fast 50, Entreprises - leaders du secteur, et Sociétés prometteuses. Le programme célèbre également les entreprises technologiques prospères en partenariat avec le programme nord-américain Technology Fast 500™. Les commanditaires du programme 2025 incluent RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Lafond et, comme partenaire média, The Globe and Mail. Pour plus d'informations, visitez www.fast50.ca.

SOURCE Deloitte Canada

Genevieve Lemaire, [email protected], +16137515397

Profil de l'entreprise

Deloitte Canada