TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Deloitte Canada est fière d'annoncer les lauréates de son programme Technologie Fast 50 de 2025. Maintenant dans sa 28e année, ce programme reconnaît les réalisations de classe mondiale des meilleures entreprises technologiques canadiennes, mettant en lumière leur résilience, leur esprit d'entrepreneuriat et leur engagement envers l'innovation. Cette année marque l'édition la plus compétitive du programme Technologie Fast 50 depuis plus de vingt ans, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires sur trois ans des lauréates atteignant 2 623 %.

« Les lauréates du programme Technologie Fast 50 de cette année illustrent comment les leaders technologiques canadiens surmontent les obstacles externes, faisant preuve à la fois de résilience et de volonté de viser grand », déclare Brendan Cooper, associé et co-leader national du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. « Avec une présence à travers le pays, ces entreprises alimentent une nouvelle vague de croissance qui placera le Canada en tant que force mondiale en technologie et en innovation. Nous sommes ravis de célébrer leurs réalisations et de soutenir leur succès continu. »

Selon les candidates au programme Technologie Fast 50, le principal défi auquel sont confrontées les entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du Canada demeure l'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre qualifiée, suivies de près par l'expansion internationale et le développement de nouveaux produits et services. Toutefois, le développement de nouveaux produits et services constitue la principale stratégie de croissance envisagée par la majorité (82 %) des candidates. L'établissement d'alliances et de partenariats stratégiques (78 %) ainsi que l'expansion au sein du Canada (72 %) figurent aussi parmi les stratégies de croissance les plus citées.

Fait intéressant, 76 % des candidates prévoient d'investir dans les technologies de l'information au cours de la prochaine année, contre 97 % l'an dernier. Cela dit, parmi celles qui prévoient ces investissements, l'intelligence artificielle et l'automatisation restent les principales priorités et, comme l'an dernier, sont choisies beaucoup plus fréquemment que toute autre option d'investissement en TI.

« Le programme Technologie Fast 50 est plus qu'un classement annuel, il indique au marché qu'une entreprise fait partie des innovateurs à la croissance la plus rapide au Canada », affirme Amanda Perran, associée et co-leader nationale du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. « Malgré les défis persistants liés aux talents et à l'expansion internationale, la cohorte de cette année mise plus que jamais sur l'innovation avec de nouveaux produits et des partenariats stratégiques. Même si l'investissement global en TI se modère, l'IA et l'automatisation restent au cœur de la croissance, soulignant la résilience et l'esprit visionnaire du secteur technologique canadien. »

La sélection des lauréates repose uniquement sur les critères de croissance du chiffre d'affaires. Chaque entreprise participante doit soumettre des états financiers vérifiés ou révisés afin d'être admissible au programme.

Lauréate 2025 - Biotechnologie et technologie financière en tête

Red Rock Regeneration Inc. occupe la première place dans la catégorie Technologie Fast 50 cette année, affichant un taux de croissance extraordinaire du chiffre d'affaires sur trois ans de 12 166 %. Cette réussite met en lumière l'expansion rapide de l'entreprise et souligne la force de l'innovation canadienne. Basée à Etobicoke, Red Rock Regeneration est une pionnière en médecine régénérative.

Dans la catégorie Entreprises - leaders du secteur, Neo Financial s'est classée première avec un taux de croissance impressionnant du chiffre d'affaires sur trois ans de 1 279 %. Cette performance signifie que Neo Financial a désormais obtenu la première place dans les trois catégories du programme Technologie Fast 50, ayant déjà mené la catégorie Sociétés prometteuses en 2023 et la catégorie Technologie Fast 50 en 2024. Basée à Calgary, l'entreprise construit une expérience financière plus intelligente pour tous les Canadiens grâce aux technologies de pointe. Spécialisée dans les produits d'épargne et de crédit, Neo Financial s'engage à transformer l'avenir financier de millions de Canadiens.

Parallèlement, Gearlay a été reconnue comme la lauréate dans la catégorie Sociétés prometteuses, affichant un taux de croissance stupéfiant du chiffre d'affaires sur deux ans de 86 394 %. Basée à Vancouver, l'entreprise est l'une des principales innovatrices canadiennes dans le développement de logiciels financiers spécialisés. Les activités de Gearlay couvrent des domaines essentiels de l'infrastructure financière, notamment l'optimisation des systèmes de transactions à haut volume, la technologie des registres financiers, la création de jetons numériques d'actifs réels et le développement de plateformes d'échange sur la chaîne de blocs.

Ces entreprises remarquables ne se contentent pas de faire progresser leur secteur respectif, elles renforcent aussi la réputation du Canada comme puissance technologique.

Rassembler les leaders technologiques du Canada : Célébrations du programme Technologie Fast 50

Nous réinventons la façon dont nous établissons des liens en célébrant les gens et les idées qui façonnent le contexte technologique du Canada. Les activités de cette année promettent d'être des expériences inoubliables, réunissant les meilleurs et les plus brillants professionnels du secteur.

Les célébrations débutent avec notre événement phare à Toronto, la cérémonie du programme Fast 50, où les entreprises lauréates seront reconnues sur scène et célébrées aux côtés de leaders du secteur, de pairs et des médias lors d'une soirée de remise de prix, de réseautage et de visibilité nationale. Les lauréates bénéficient également d'expériences exclusives telles que les tables rondes pour les dirigeants d'entreprise et la cérémonie d'ouverture des marchés à la Bourse de Toronto (TSX).

Après la célébration de Toronto, des événements régionaux à Vancouver et Montréal accueilleront l'écosystème technologique et d'innovation afin de rejoindre et de célébrer la communauté du programme Technologie Fast 50.

Nous avons hâte de rendre hommage aux lauréates de cette année et de célébrer la passion, l'innovation et la résilience qui continuent de définir le secteur technologique canadien.

114 entreprises canadiennes figurent cette année au classement Technology Fast 500MC

Le programme de prix Technologie Fast 50 se déroule parallèlement au Technology Fast 500 nord-américain, avec des lauréates automatiquement admissibles à ce classement prestigieux. Cette année, 114 entreprises canadiennes figurent sur cette liste. La liste complète des lauréates du Technology Fast 500 sera publiée le 19 novembre.

Pour plus d'informations sur les catégories Technologie Fast 50, Entreprises - leaders du secteur et Sociétés prometteuses, veuillez consulter : www.fast50.ca

TECHNOLOGIE FAST 50

Classement Nom de l'entreprise % de croissance

du chiffre d'affaires sur trois ans Ville Province 1 Red Rock Regeneration Inc. 1 2166 % Etobicoke Ontario 2 CapIntel 9255 % Toronto Ontario 3 Inmotive 9 167 % North York Ontario 4 Taiv 7 432 % Winnipeg Manitoba 5 UniUni 6 829 % Richmond Colombie-Britannique 6 Site 2020 6 721 % Dartmouth Nova Scotia 7 veritree 6 565 % Vancouver Colombie-Britannique 8 Rootly 6 119 % Toronto Ontario 9 Float 5 601 % Toronto Ontario 10 Apera AI 5 264 % Vancouver Colombie-Britannique 11 Orennia 5 252 % Calgary Alberta 12 Relay 4 257 % Toronto Ontario 13 nesto 4 074 % Montréal Québec 14 Tailscale 3 299 % Toronto Ontario 15 Novisto 2 910 % Montréal Québec 16 AutoLeap 2 845 % Toronto Ontario 17 LumIR Lasers Inc. 2 249 % Québec Québec 18 Roam 2 211 % Toronto Ontario 19 CoLab Software 1 730 % St. John's Newfoundland and Labrador 20 Oxygen8 Solutions Inc. 1 566 % Burnaby Colombie-Britannique 21 TryCycle Data Systems 1 508 % Ottawa Ontario 22 ZayZoon 1 487 % Calgary Alberta 23 Corinex 1 303 % Vancouver Colombie-Britannique 24 GHGSat 1 240 % Montréal Québec 25 Hydreight Technologies Inc 1 238 % Vancouver Colombie-Britannique 26 Vetster 1 175 % Toronto Ontario 27 CyberQP 1 114 % Vancouver Colombie-Britannique 28 PixMob 1 097 % Montréal Québec 29 PAVE (PAVE.ai) 1 071 % Toronto Ontario 30 LumiQ 1 063 % Toronto Ontario 31 Stay22 1 008 % Montréal Québec 32 Science & Humans 970 % Toronto Ontario 33 Ideon Technologies 938 % Richmond Colombie-Britannique 34 Uride Technologies Inc. 883 % Thunder Bay Ontario 35 Saltworks Technologies 811 % Richmond Colombie-Britannique 36 Xandar Kardian 685 % Toronto Ontario 37 Apaylo 648 % Vaughan Ontario 38 Flare 639 % Montréal Québec 39 UgoWork 624 % Québec Québec 40 SpryPoint 616 % Charlottetown Île-du-Prince-Édouard 41 Zensurance 601 % Toronto Ontario 42 Brickeye 595 % Toronto Ontario 43 Infoya 580 % Oakville Ontario 44 Forma.ai 573 % Toronto Ontario 45 SWTCH 555 % Etobicoke Ontario 46 Conquest Planning 542 % Winnipeg Manitoba 47 Nanoprecise Sci Corp 539 % Edmonton Alberta 48 MineSense Technologies Ltd. 527 % Vancouver Colombie-Britannique 49 BOXX Insurance 512 % Toronto Ontario 50 OWL.CO 499 % Vancouver Colombie-Britannique

Entreprises - leaders du secteur

Classement Nom de l'entreprise % de croissance du chiffre d'affaires

sur trois ans Ville Province 1 Neo Financial 1 279 % Calgary Alberta 2 KOHO 559 % Vancouver Colombie-Britannique 3 Electrovaya 383 % Mississauga Ontario 4 Financeit 355 % Toronto Ontario 5 Mistplay 322 % Montréal Québec 6 Lightspeed 318 % Montréal Québec 7 Miovision 307 % Kitchener Ontario 8 Smile Digital Health 299 % Toronto Ontario 9 Hopper 282 % Montréal Québec 10 Propel Holdings 279 % Toronto Ontario 11 Auvik 277 % Thornhill Ontario 12 Clutch 266 % Mississauga Ontario 13 GoBolt 250 % Toronto Ontario 14 Fullscript 246 % Ottawa Ontario 15 Jane App 245 % North Vancouver Colombie-Britannique 16 Vention 231 % Montréal Québec 17 Jobber 229 % Edmonton Alberta

Sociétés prometteuses

Classement Nom de l'entreprise % de croissance

du chiffre d'affaires

sur deux ans Ville Province

1 Gearlay 8 6394 % Vancouver Colombie-Britannique

2 SimplyAsk.ai 5 556 % Burnaby Colombie-Britannique

3 BorderPass 5 166 % Coldwater Ontario

4 Minga 1 120 % Kelowna Colombie-Britannique

5 Optable 761 % Montréal Québec

6 FundMore 708 % Ottawa Ontario

7 Panda Hub Inc. 683 % Etobicoke Ontario

8 Quandri 664 % Vancouver Colombie-Britannique

9 WonderFi 535 % Toronto Ontario

10 Iris 375 % Toronto Ontario

11 Ava Industries 364 % Calgary Alberta

12 H2 Analytics 358 % Ottawa Ontario

13 ZeroTek 355 % Ottawa Ontario

14 Arcus Power 303 % Calgary Alberta

15 Orchestry Software 255 % Vancouver Colombie-Britannique



À propos du programme Deloitte Technologie Fast 50MC

Le programme Deloitte Technologie Fast 50 est le principal programme de récompenses technologiques au Canada. Il reconnaît la croissance des entreprises, l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat dans trois catégories distinctes : Technologie Fast 50, Entreprises - leaders du secteur, et Sociétés prometteuses. Le programme célèbre également les entreprises technologiques prospères en partenariat avec le programme nord-américain Technology Fast 500™. Les commanditaires du programme 2025 incluent RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Lafond et, comme partenaire média, The Globe and Mail. Pour plus d'informations, visitez www.fast50.ca.

