OTTAWA, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Du 8 au 10 octobre 2024, CBC/Radio-Canada accueillera des dirigeants de médias publics venus du monde entier à Ottawa-Gatineau pour la conférence Public Broadcasters International (PBI Ottawa 2024).

Pendant trois jours, les participants réfléchiront aux façons de relever les principaux défis que les médias publics doivent affronter de nos jours : la montée de l'intelligence artificielle, la prolifération de la désinformation, la fragmentation des auditoires à l'ère des plateformes de diffusion étrangères et des médias sociaux, les enjeux qui compromettent la pérennité des diffuseurs publics. La conférence débute par une journée entière consacrée à la place des voix et des récits autochtones au sein des médias publics.

« Partout dans le monde, les médias de service public demeurent un pilier de la vie démocratique et de la participation citoyenne. Malheureusement, les diffuseurs publics se heurtent tous à des défis importants, qu'on pense aux attaques contre leur indépendance opérationnelle et éditoriale, aux critiques contre leur financement public, ou à l'emprise grandissante des géants mondiaux de la diffusion en continu et des médias sociaux sur notre marché. Nous aborderons ensemble ces enjeux et d'autres encore, en plus d'explorer les occasions d'en faire plus, notamment pour mettre en valeur les voix et les récits autochtones auprès des auditoires. »

- Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada

« Je suis très heureux que PBI soit de retour au Canada après le succès de la conférence à Montréal en 2016. Depuis plus de 80 ans, CBC/Radio-Canada se classe parmi les plus grands diffuseurs publics du monde et s'avère aujourd'hui un média de service public moderne, multilingue et multiplateforme dont les Canadiennes et Canadiens peuvent être fiers. Tous les délégués chercheront à s'inspirer de ce qui se fait à CBC/Radio-Canada et chez l'ensemble de leurs homologues. Cette conférence alimentera nos réflexions et nous inspirera à innover. »

- David Jordan, secrétaire général, Public Broadcasters International

La conférence PBI Ottawa 2024 aura lieu au Musée canadien de l'histoire et au Centre national des Arts. Le programme complet de la conférence se trouve ici .

Le formulaire d'accréditation pour les médias qui souhaitent couvrir la conférence est accessible ici .

