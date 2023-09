Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

KAMLOOPS, BC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique.

Des collectivités du Southern Interior reçoivent plus de 4,7 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, un financement de 4,7 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de 30 projets réalisés dans les collectivités du Southern Interior en Colombie-Britannique. Ce montant comprend presque 3 millions de dollars destinés à 11 projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et plus de 1,7 million de dollars destinés à 19 projets financés par le Fonds d'aide au tourisme (FAT).

Certains des investissements annoncés comprennent :

750 000 $ pour la réhabilitation de l'infrastructure du Tranquille Market Corridor à Kamloops ;

; 750 000 $ pour la revitalisation du quartier commerçant de Kimberley, le « Platzl »;

525 000 $ pour la revitalisation du silo à grain rouge de Creston ;

; 200 000 $ pour améliorer l'offre touristique et le centre d'accueil de Castlegar .

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez lire le document d'information ci-dessous.

Les collectivités suivantes bénéficieront de l'amélioration des espaces publics et des expériences touristiques à la suite de l'annonce d'aujourd'hui : 70 Mile House, Blue River, Clearwater, Clinton, Cranbrook, Fernie, Heffley Creek, Invermere, Kelowna, Lumby, Lytton, Meadow Creek, Monte Lake, Nelson, Robson, Salmon Arm, Slocan Park, Vernon et Yahk.

Citations

« Des pistes de ski et des vignobles de renommée mondiale aux lacs spectaculaires, la région intérieure méridionale abrite certains des plus beaux espaces et des plus importantes destinations touristiques de la Colombie-Britannique. Investir dans des espaces publics et des expériences touristiques dans cette région permettra non seulement de rassembler les gens, mais aussi d'aider les entreprises à créer des emplois au sein même de leurs collectivités, afin qu'elles puissent prospérer pendant de nombreuses années. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Ce financement s'inscrit dans la volonté du conseil municipal de créer des espaces inclusifs qui favorisent la revitalisation et le lien social. Le Tranquille Market Corridor est une zone commerciale et piétonne essentielle qui fait l'objet d'investissements et de réaménagements importants. Grâce à la contribution de PacifiCan, nous pourrons améliorer la sécurité et l'accessibilité de ce quartier qui se prépare à une croissance accrue. »

- Reid Hamer-Jackson, maire, ville de Kamloops

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont tous deux été lancés pendant l'été 2021.

Le FCRC fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John. Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Document d'information : Des collectivités du Southern Interior reçoivent plus de 4,7 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques



Ces projets devraient permettre la création de plus de 110 emplois dans la région du Southern Interior.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de Kamloops

750 000 $

Le financement servira à remettre en état l'infrastructure du Tranquille Market Corridor à Kamloops (C.-B.). Ces améliorations soutiendront directement la reprise économique de Kamloops en offrant aux touristes un espace amélioré où ils pourront profiter de nouveaux espaces pour s'asseoir, de jardinières et d'une structure en briques.

Ville de Kimberley

750 000 $

Le financement servira à revitaliser le « Platzl », un quartier commercial à thème bavarois de Kimberley (C.-B.) qui accueille les principaux festivals de la ville et d'autres événements communautaires. Le projet prévoit des places de stationnement supplémentaires, un nouvel éclairage, des supports à vélos, des bancs publics et d'autres infrastructures.

Ville de Salmon Arm

84 000 $

Le financement servira à rénover et à agrandir les toilettes publiques de Ross Street Plaza à Salmon Arm, en Colombie-Britannique. Ces travaux doubleront la capacité des toilettes actuelles et permettront aux visiteurs de passer plus de temps dans cet important espace communautaire extérieur situé au cœur du centre-ville.

Columbia Basin Trust

525 000 $

Le financement servira à revitaliser le silo à grains rouge historique de Creston, en Colombie-Britannique, qui est tombé en ruine. La réparation de ce site emblématique lui permettra de rester une destination touristique locale.

Kamloops Food Policy Council

265 712 $

Le financement servira à aménager une aire d'agriculture urbaine et un espace communautaire au carrefour gastronomique de Kamloops en Colombie-Britannique. Ces travaux contribueront à la revitalisation du Tranquille Corridor (la principale rue commerciale de la rive nord de Kamloops), ce qui attirera davantage de visiteurs dans les entreprises de la région.

Lake Windermere District Lions Club

248 000 $

Le financement servira à créer un terrain de camping pour le Lake Winderemere District Lions à Invermere, en Colombie-Britannique. Ce terrain comprendra 50 emplacements de camping, deux toilettes accessibles et des douches.

New Pathways to Gold Society

12 825 $

Le financement servira à restaurer la route historique Cariboo Wagon Road entre Clinton et Barkerville (C.-B.). Le projet comprendra du nouveau matériel d'interprétation, des tables de pique-nique, des sentiers de liaison et des stations de réparation de vélos.

Slocan Valley Heritage Trail Society

79 500 $

Le financement servira à refaire le revêtement de certaines parties du chemin de fer de la vallée de Slocan à Winlaw, en Colombie-Britannique. Les travaux consisteront notamment à ajouter du gravier, à combler les nids-de-poule et à refaire le revêtement de certains tronçons du chemin.

The Heffley Creek Community Recreation Association

14 625 $

Le financement servira à revitaliser la salle communautaire de Heffley Creek à Kamloops (C.-B.). Les activités du projet comprennent l'amélioration de l'espace intérieur de la bibliothèque, la création de peintures murales extérieures qu'un artiste local pourra peindre, et l'installation d'équipements de pique-nique.

The Kamloops Wildlife Park Society

86 943 $

Le financement servira à la construction d'une salle de classe en plein air au parc BC Wildlife à Kamloops, en Colombie-Britannique. Cette nouvelle salle de classe accueillera des visiteurs de tous âges, qui auront accès à un programme d'études axé sur la conservation, la biodiversité et la durabilité.

Club de curling de Salmon Arm

144 506 $

Le financement servira à remplacer le toit du club de curling de Salmon Arm, en Colombie-Britannique. Ce projet permettra à un plus grand nombre de personnes d'utiliser l'espace, qui comprend un club de curling à six pistes, un restaurant, un bar et des espaces de détente.

Fonds d'aide au tourisme

Canadian Sun & Mountains Travel Corporation

99 999 $

Le financement servira à élaborer des itinéraires et des circuits en petits groupes à Nelson, en C.-B. et dans les régions rurales de la Colombie-Britannique. Le projet comprend l'élaboration d'une offre de produits, la conception d'itinéraires et la création d'un site web.

Castlegar & la Chambre de commerce du district

200 000 $

Le financement servira à améliorer les offres touristiques et le centre d'accueil de Castlegar, en C.-B. Un nouveau centre d'accueil en bois massif sera construit, offrant aux visiteurs un espace intérieur et extérieur emblématique où ils pourront obtenir des renseignements sur les activités touristiques de la région, de la province et du Canada.

Castlegar Parks and Trails Society

8,000 $

Le financement servira à étendre les installations récréatives publiques pour les visiteurs de Castlegar, en C.-B. Plus précisément, le projet comprendra la construction d'un parc de stationnement et d'un kiosque au départ d'un nouveau réseau de pistes de vélo de montagne appelé Rialto Trails.

Ville de Kelowna

57 500 $

Le financement permettra à la ville de définir de nouvelles liaisons aériennes pour l'aéroport international de Kelowna en recueillant des données et en élaborant un plan de promotion.

Dragonfly Resorts Ltd.

99 999 $

Le financement servira à améliorer les installations et les offres de tourisme autochtone au Siwash Lake Wilderness Resort, près de 70 Mile House, en Colombie-Britannique. Les travaux comprendront l'installation d'hébergements de style « pod » alimentés à l'énergie solaire, la modernisation du lavoir, l'aménagement paysager et la mise en place de circuits d'aventure guidés par des Autochtones.

Echo Lake Resort

99 999 $

Le financement servira à améliorer et à moderniser les installations lacustres de Lumby, en Colombie-Britannique. Le projet comprend l'augmentation de la flotte de véhicules nautiques, l'installation de quais flottants, la personnalisation des excursions de pêche et l'amélioration des équipements des chalets.

Kumsheen Raft Adventures Ltd.

99 999 $

Le financement servira à étendre l'infrastructure du centre de villégiature et les services récréatifs publics à Lytton, en Colombie-Britannique. Le projet consistera notamment à agrandir les emplacements des chalets pour y installer des panneaux solaires et des unités mobiles d'AVC, à rénover le terrain de basket-ball et à ajouter des panneaux de signalisation afin d'adopter des pratiques commerciales durables sur le plan de l'environnement et de promouvoir les attractions pour les visiteurs.

Maverick Mountainworks Inc.

9 500 $

Le financement servira à acheter et à promouvoir les activités nautiques de jet board auprès des touristes près de Sun Peaks, en Colombie-Britannique. Il s'agit d'une nouvelle offre touristique pour la région, qui ne proposait pas de jet board auparavant.

Monte Lake Resort

99 999$

Le financement permettra de reconstruire les installations du centre de villégiature afin de soutenir la reprise de l'activité à Monte Lake, en C.-B. L'entreprise a été directement touchée par l'incendie de White Rock Lake en 2021, qui a détruit le centre de loisirs existant, le pavillon et 300 arbres sur la propriété.

River's Edge RV Park

99,999 $

Le financement soutiendra le développement de l'hébergement en yourte dans un camping au bord de la rivière à Yahk, en C.-B. Le projet comprend l'achat, l'installation et l'ameublement de quatre yourtes, d'une cuisine pour les invités et d'une nouvelle salle de bain.

Selkirk Mountain Experience Ltd.

23 485 $

Le financement servira à moderniser les chalets afin d'offrir de meilleurs services et de se conformer aux protocoles sanitaires sur le site du bénéficiaire dans le nord de la chaîne Selkirk en C.-B.

SEM Resort Limited Partnership

88 221 $

Le financement servira à améliorer l'infrastructure et le mobilier du St. Eugene Gold Resort Casino dans les East Kootenays, en C.-B. Les travaux consisteront à remplacer les panneaux et les rideaux de la tente extérieure, à réparer l'escalier et à construire une clôture pour la piscine.

Silver Star Resort Association

200 000 $

Le financement servira à élaborer un plan de gestion des destinations pour attirer les visiteurs au Silver Star Resort et à d'autres entreprises de Vernon, en C.-B. Les travaux consisteront à s'engager auprès des membres de la collectivité, à mener des recherches, à créer des projets de marketing et à élaborer une stratégie à long terme.

Thick as Thieves Entertainment Inc.

99 999 $

Le financement permet d'organiser les festivals de musique AltITunes et Island Time dans l'Okanagan (C.-B.). AltITunes, situé à Big White Ski Resort, présente de la musique alternative, indie et de danse de tout le Canada. Island Time est un événement sur le thème de la plage au lac Okanagan.

Tourism Fernie Society

36 232 $

Le financement servira à améliorer l'accessibilité aux activités touristiques hivernales à Fernie, en C.-B. Le projet comprend l'achat de motoneiges et de matériel de damage pour les réseaux de pistes et le stationnement, ainsi que l'amélioration de la signalisation et de l'accessibilité.

Tourism Kelowna Society, Downtown Kelowna Association

190 438 $

Les activités du projet comprennent l'intégration de nouvelles innovations (un centre d'accueil mobile, des laissez-passer exclusifs pour les mobiles, d'autres événements et une installation artistique à grande échelle « Love for Kelowna ») dans le cadre de l'événement annuel.

Wells Gray Chalets and Wilderness Adventures Ltd.

72,500 $

Le financement servira à adapter les chalets d'une entreprise de tourisme en pleine nature, à Clearwater en C.-B. Les travaux consisteront à rénover deux chalets pour les transformer en chambres individuelles.

White Grizzly Adventures Ltd.

99 999 $

Le financement servira à étendre les possibilités de ski dans les Kootenays, en C.-B. Le projet comprend la création de nouvelles excursions de ski dans l'arrière-pays, l'expansion de la location d'équipement, l'amélioration de l'hébergement et de l'infrastructure de montagne, ainsi que la mise à jour du site Web du bénéficiaire.

Wiegele Holdings Ltd.

99 999 $

Le financement servira à améliorer les conditions sanitaires et les infrastructures afin d'améliorer l'activité d'héliski du bénéficiaire à Blue River.

