Des collectivités du Québec reçoivent un soutien fédéral pour la planification des infrastructures

OTTAWA, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Gérer les infrastructures existantes et nouvelles tout en faisant face à des priorités concurrentes et à des budgets limités est un défi que toutes les municipalités doivent relever. En fournissant aux collectivités des outils et un soutien pour améliorer leur processus de prise de décisions, on leur permet de planifier un avenir sain, sûr et prospère pour leurs résidents.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités investissent plus de 500 000 $ dans 14 nouveaux projets dans les collectivités rurales du Québec, dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux.

L'annonce a été faite par l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et par Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités, la voix nationale des administrations locales.

Les projets annoncés aujourd'hui reflètent le travail effectué dans les municipalités de toutes tailles. Par exemple :

La municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans mettra en œuvre un programme de gestion des actifs afin d'améliorer la résilience et la durabilité de ses infrastructures municipales. Ce processus comprend l'inventaire, la numérisation et la structuration des réseaux de conduites d'eaux usées, des conduites d'eaux pluviales, des routes et des tronçons intégrés de la municipalité. À l'aide de ces informations, elle constituera des banques de données de ces systèmes et produira un plan d'intervention pour le renouvellement des égouts et des routes. Elle réalisera également un inventaire des actifs municipaux, y compris les véhicules et les bâtiments, et mettra en place un système de gestion du rendement organisationnel.

La municipalité de L'Île-du-Grand-Calumet fera le point sur l'état actuel de ses infrastructures routières. Une fois qu'elle aura terminé l'évaluation du type de routes, du kilométrage, de l'emplacement des ponceaux et de l'état des routes, une firme d'ingénierie sera engagée pour préparer un plan d'action visant à déterminer les priorités en matière de réfection des infrastructures routières.

La Ville de Beauceville fera l'inventaire de ses 16 bâtiments municipaux. Grâce à un rapport d'inspection détaillé, la Ville sera en mesure d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de modernisation de ses bâtiments municipaux. Ces améliorations permettront d'accroître la rentabilité et l'efficacité énergétique de ses bâtiments. De plus, en entreprenant les travaux de modernisation, la municipalité pourra utiliser de nouvelles méthodes pour réduire l'empreinte environnementale de ses installations, ce qui aura également un impact sur ses ressources humaines et financières en réduisant ses coûts d'exploitation et d'entretien, ainsi que le nombre de mesures correctives prises par ses employés.

« Nous soutenons les activités de gestion des actifs des municipalités pour les aider à planifier, construire et entretenir leurs routes, ponts, usines de traitement des eaux usées et autres actifs de manière plus stratégique et pour veiller à ce que les fonds alloués à leurs infrastructures aillent plus loin. Grâce à une vision claire de leurs besoins à long terme, les municipalités sont en mesure de prendre de meilleures décisions d'investissement dans des projets qui contribuent à rendre les collectivités plus propres, plus saines et plus agréables pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les municipalités sont les bâtisseuses du Canada. Elles détiennent près de 60 % des infrastructures publiques qui contribuent à l'économie du pays et à la qualité de vie des Canadiens. En adoptant de saines pratiques de gestion des actifs, elles peuvent prendre des meilleures décisions en matière d'investissement dans les infrastructures et améliorer la qualité de vie des citoyens. Grâce à notre solide partenariat fédéral-municipal, la FCM offre des programmes d'un océan à l'autre qui aident les municipalités à faire ce qu'elles font le mieux : proposer des solutions qui fonctionnent. »

Bill Karsten, président, Fédération canadienne des municipalités

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités annoncent qu'ils soutiennent 14 nouvelles initiatives de gestion des actifs dans des collectivités de tout le Canada , pour un montant d'un peu plus de 500 000 millions de dollars.

et la Fédération canadienne des municipalités annoncent qu'ils soutiennent 14 nouvelles initiatives de gestion des actifs dans des collectivités de tout le , pour un montant d'un peu plus de 500 000 millions de dollars. Le Programme de gestion des actifs municipaux est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se fondant sur de saines pratiques de gestion des actifs. Il offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage d'informations pour permettre aux municipalités d'accéder aux données nécessaires à une planification efficace.

Dans le cadre de ce programme de 110 millions de dollars, exécuté par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada , on a investi dans plus de 500 initiatives de gestion des actifs municipaux, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de millions de Canadiens d'un océan à l'autre.

