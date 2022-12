Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

HAIDA GWAII, BC, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, puis soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Les collectivités de l'ensemble du Nord de la Colombie-Britannique sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

Des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent un financement de plus de 2,4 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 2,4 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de dix projets réalisés dans le Nord de la Colombie-Britannique. Ce montant comprend plus de 1,1 million de dollars destinés à trois projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 1,3 million de dollars destinés à sept projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Le Conseil de bande de Skidegate reçoit 513 443 $ pour revitaliser le terrain de jeux du parc riverain de Skidegate en remplaçant les vieilles structures par de nouvelles installations de jeux pour tous les âges. Le projet comprendra le réaménagement du parc et l'installation de nouveaux équipements pour améliorer l'accessibilité et encourager les activités récréatives dans la collectivité.

Grâce à la modernisation des infrastructures existantes et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens ont un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs. Ces projets contribueront à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le mieux-être des collectivités. Les collectivités qui profitent de l'annonce d'aujourd'hui sont les suivantes : Terrace, Quesnel, Kitimat, Haida Gwaii, Mackenzie, Lone Butte, Tlell, Barkerville et 108 Mile Ranch.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information ci-dessous.

Cette annonce de financement fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Prince George, à Prince Rupert et à Fort St. John visant à soutenir le développement économique pour les Britanno-Colombiens du Nord. Grâce aux nouveaux agents qui vivent et offrent des services dans le Nord de la Colombie-Britannique, PacifiCan sera plus accessible à toutes les collectivités de la région.

Citations

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités et assurera la prospérité du Nord de la Colombie-Britannique pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Au nom du Conseil de bande de Skidegate, je tiens à dire Haawa (merci) au gouvernement du Canada (Pacifican) pour cette incroyable contribution à notre projet de terrain de jeux. Non seulement la collectivité de Skidegate profitera du nouveau terrain de jeux, mais tous les résidents et visiteurs de Haida Gwaii en profiteront également. »

- Ashley Crosby, adjointe de direction, Conseil de bande de Skidegate

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le 17 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , en Colombie-Britannique, pour servir les entreprises et les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique.

, à et à , en Colombie-Britannique, pour servir les entreprises et les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont été lancés pendant l'été 2021.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Le Fonds d'aide au tourisme contribue à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Liens connexes

Restez branchés Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information : Des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent plus de 2,4 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 2,4 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de dix projets réalisés dans le Nord de la Colombie-Britannique. Ce montant comprend plus de 1,1 million de dollars destinés à trois projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 1,3 million de dollars destinés à sept projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

District de Kitimat

499 000 $

Le financement servira à créer une aire de fréquentation diurne publique dans le parc de Minette Bay. Les activités du projet comprendront l'aménagement paysager, la construction d'une terrasse au bord de l'eau, d'un quai flottant et d'une aire de jeux, ainsi que l'installation de foyers et d'équipements de parc.

Quesnel Curling Club

134 800 $

Le financement servira à remplacer le toit du centre de curling de Quesnel afin d'améliorer l'intégrité du bâtiment et de faire en sorte que le club demeure un lieu de rassemblement actif pour la collectivité.

Conseil de bande de Skidegate

513 443 $

Le financement permettra de revitaliser le terrain de jeux du parc riverain de Skidegate grâce au remplacement des vieilles structures par de nouvelles installations de jeux pour tous les âges. Le projet comprendra le réaménagement du parc et l'installation de nouveaux équipements.

Fonds d'aide au tourisme

108 Golf Resort

99 999 $

Le financement servira à moderniser et à élargir les installations du centre de villégiature, telles que les pistes de motoneige et de ski et les terrains de camping pour véhicules récréatifs.

Kasiks Wilderness Resort

99 999 $

Le financement permettra de rénover le centre de villégiature et de créer des expériences touristiques qui reflètent la culture autochtone authentique de la Première Nation de Kitsumkalum.

The Barkerville Heritage Trust

62 000 $

Le financement servira à créer dix visites virtuelles à pied des lieux patrimoniaux pour explorer la collectivité de Wells et le site historique national de Barkerville.

Kermodei Tourism Society

249 000 $

Le financement sera utilisé pour élaborer et mettre en œuvre un plan touristique qui aide les collectivités de la région de Terrace à prévoir l'avenir du tourisme dans la région.

Mackenzie Outdoor Route and Trail Association

173 000 $

Le financement permettra d'améliorer le stationnement et l'accès routier au mont Morfee et de favoriser l'utilisation des sentiers toute l'année pour les résidents et les visiteurs de Mackenzie.

Secrétariat de la Nation Haïda

500 000 $

Le financement permettra de moderniser et d'élargir l'hébergement pour les visiteurs et les programmes de tourisme culturel à Haida Gwaii.

Wettstone Guest Ranch

99 999 $

Le financement permettra de construire un nouveau pavillon sur place pour les travailleurs et les clients du ranch Wettstone à Lone Butte.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]