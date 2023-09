Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

PRINCE RUPERT, BC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique.

Des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent un financement de plus de 1,2 million de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé par PacifiCan au profit de huit projets réalisés dans le Nord de la Colombie-Britannique. Ce montant comprend 296 250 dollars destinés à un projet financé par le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et plus de 900 000 dollars destinés à sept projets financés dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT). Ces projets devraient permettre la création de plus de cinquante emplois dans la région du Nord de la Colombie-Britannique.

Quelques-uns des investissements annoncés aujourd'hui comprennent :

435 750 dollars pour organiser des visites guidées en trolley à Prince Rupert .

pour organiser des visites guidées en trolley à . 296 250 dollars pour construire de nouvelles toilettes au parc George Little à Terrace.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez lire le document d'information ci-dissous.

D'autres collectivités profiteront de l'amélioration des espaces publics et des expériences touristiques grâce à l'annonce d'aujourd'hui : Bella Coola, Dawson Creek, Lac La Hache, Quesnel et Williams Lake.

Citations

« Du développement des pistes de ski près de Dawson Creek à l'expansion des activités d'affrètement maritime à Bella Bella, cet investissement démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique du Nord de la Colombie-Britannique. L'amélioration des espaces publics et des expériences touristiques dans cette région permettra non seulement de rassembler les gens, mais aussi d'aider les entreprises à créer des emplois dans leurs collectivités afin qu'elles puissent prospérer dans les années à venir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« PacifiCan a fait de cette activité touristique unique une réalité. Nos trolleys d'époque ont fait fureur cette année, puisqu'ils ont accueilli plus de 6 000 visiteurs à Prince Rupert! Tous les trolleys sont équipés d'élévateurs pour fauteuils roulants, ce qui rend ces visites entièrement accessibles et constitue un excellent moyen de faire découvrir Prince Rupert, où le handicap physique n'est pas un obstacle. Merci à PacifiCan d'avoir compris notre vision et de nous avoir aidés à la concrétiser. »

- James Warburton, propriétaire de Olde Time Trolley Company

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont tous deux été lancés pendant l'été 2021.

Le FCRC a accordé 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme a accordé 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John. Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388





Document d'information : Des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent plus de 1,2 million de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé par PacifiCan au profit de 8 projets réalisés dans le Nord de la Colombie-Britannique. Ce montant comprend 296 250 dollars destinés à un projet financé par le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et plus de 900 000 dollars destinés à sept projets financés dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT). Ces projets devraient permettre la création de plus de 50 emplois dans la région du Nord de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de Terrace

296 250 $

Le financement servira à construire de nouvelles toilettes au parc George Little situé au centre-ville de Terrace. Les nouvelles installations seront plus accessibles aux jeunes familles et aux personnes handicapées.

Fonds d'aide au tourisme

Association de ski nordique Bear Mountain

84 000 $

Le financement servira à l'aménagement de pistes de ski de fond près de Dawson Creek. Le projet comprend l'achat d'une dameuse Snowcat pour améliorer le réseau de pistes de Bear Mountain.

Centre de loisirs Mount Timothy

95 000 $

Le financement servira à construire l'infrastructure d'un belvédère pour les saisons intermédiaires à Lac La Hache, sur l'itinéraire du Gold Rush Trail. Le projet comprend la construction d'une cheminée en pierre et de fenêtres, ainsi que de tables de pique-nique, de barbecues et d'une alimentation électrique.

Nazko Economic Development Corp.

99 999 $

Le financement servira à rénover sept chalets pour qu'ils puissent être utilisés tout au long de l'année à Nazko. Les activités du projet comprendront la construction d'un sentier d'interprétation autour du lac Stump afin de faire connaître les traditions et les pratiques culturelles des Premières Nations.

Olde Time Trolley Company Ltd.

435 750 $

Le financement servira à organiser des visites en trolley d'époque à Prince Rupert. Le projet comprend l'achat et la remise en état de huit trolleybus qui transporteront les visiteurs des quelque 50 navires de croisière qui font escale à Prince Rupert, vers les attractions et les entreprises locales.

YuWala Marine Charters

99 999 $

"Le financement servira à développer YuWala Marine Charters, un service de charter maritime autochtone à Bella Bella. Les activités du projet comprennent l'achat de deux navires et du matériel maritime et de pêche.

Silvertip Lodge Heli-Skiing Ltd.

99 999 $

Le financement servira à élargir l'offre de programmes d'été sur le lac Quesnel. Le projet comprendra l'amélioration de l'infrastructure existante pour les clients et le personnel tout en créant des possibilités de canoë, de pêche à la mouche, de randonnée dans l'arrière-pays, d'observation de la faune et de la flore et d'apprentissage de la culture autochtone pour les clients.

Wander West Ventures Ltd.

57 956 $

Le financement aidera l'entreprise à accroître sa capacité et les commodités d'usage à Terrace.

Le projet comprend la construction de deux « petites maisons » et l'amélioration de l'espace événementiel (le Barn) afin que la ferme Hidden Acres et le centre de villégiature Treehouse puissent accueillir des événements de grande qualité tout au long de l'année.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Personnes-ressources, Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected] ; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]