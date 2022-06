Des collectivités du Nord de la Colombie-Britannique reçoivent des fonds pour rénover des espaces publics et rendre le tourisme plus accessible

La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les villes et les villages canadiens à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs tout en stimulant leur vitalité économique.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé des investissements totaux de plus de 1,8 million de dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour cinq projets dans le Nord de la Colombie-Britannique. Des espaces publics de Prince George, de Burns Lake, de Houston et de McBride seront améliorés afin de mieux servir la collectivités pour de nombreuses années à venir.

Le ministre Sajjan a également annoncé l'octroi de 150 500 $ par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT) pour aider la Northern British Columbia Tourism Association à attirer de nouveaux visiteurs en facilitant les expériences touristiques qui sont plus accessibles aux personnes ayant une mobilité réduite, une déficience sensorielle ou une neurodiversité.

Le FCRC et le FAT ont tous deux été lancés à l'été 2021. Le FCRC alloue 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour qu'elles investissent dans des espaces publics communs et inclusifs.

Le FAT fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux ADR et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEO) pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les collectivités de toute la Colombie-Britannique. Nous avons aidé à mettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs et les expériences touristiques qui rassembleront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à croître et à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« C'est le travail en partenariat avec tous les ordres de gouvernement qui rend nos collectivités résilientes. Ce sont les partenaires communautaires qui font de ces endroits leur chez-soi. »

- Tracy Calogheros, directrice générale, The Exploration Place

Le FCRC aidera deux courants majeurs d'activités :

à adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



à bâtir ou à améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles seront les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

La priorité peut être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

Le FAT contribuera à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui s'adressent principalement aux visiteurs, comme les entreprises, les organisations à but non lucratif, comme les associations touristiques, et les conseils de bande ou autres organisations et coopératives autochtones.

Les projets annoncés aujourd'hui comprennent les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Fraser-Fort George Museum Society

Rénover l'Exploration Place Museum & Science Centre en modernisant sa structure. Le financement permettra également de construire un nouveau biome intérieur, un mur de plantes vivantes, une cuisine commerciale et une galerie d'exposition itinérante agrandie pour répondre à l'augmentation du nombre de visiteurs.

750 000 $

Association canadienne pour la santé mentale du Nord de la Colombie-Britannique

Moderniser l'espace extérieur du Connections Clubhouse en installant de nouvelles clôtures et une serre pour que les clients puissent cultiver des produits et acquérir de nouvelles compétences.

29 800 $

Ride Burns Mountain Biking Association

Remettre à neuf une piste de vélo de montagne de descente sur le site récréatif de Boer Mountain afin d'en améliorer l'accessibilité et d'accroître le nombre d'usagers.

114 375 $

Corporation du village de McBride

Moderniser le Bill Clark Memorial Park and Ball Diamond, vieux de 105 ans, en y installant de nouvelles estrades pour les spectateurs et de nouveaux abris pour les joueurs, une cabine de pointage et un tableau d'affichage, des clôtures et une aire de pique-nique.

252 134 $

District de Houston

Améliorer l'accessibilité de la 10e rue dans le centre-ville de Houston grâce à un nouveau pavage, à un nouvel éclairage, à une nouvelle signalisation et à d'autres éléments d'embellissement.

656 250 $

Fonds d'aide au tourisme

Northern British Columbia Tourism Association

Créer un secteur touristique local plus inclusif et diversifié en définissant et en mettant en œuvre des expériences accessibles pour les voyageurs handicapés.

150 500 $

