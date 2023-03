Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

CHILLIWACK, BC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Les collectivités de la vallée du Fraser et celles situées le long du canyon du Fraser en Colombie-Britannique sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 2,5 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de dix projets réalisés dans la vallée du Fraser et le long du canyon du Fraser. Ce montant comprend 1 243 887 dollars destinés à quatre projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et 1 271 818 dollars destinés à six projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Parmi ces projets, la Chilliwack Economic Partners Corporation recevra 637 500 dollars pour restaurer Skelton Block, deux bâtiments historiques importants de la collectivité, et pour créer une zone conviviale pour les piétons dotée d'une terrasse. Ces rénovations permettront de conserver deux points d'intérêt importants et d'attirer un plus grand nombre de visiteurs dans le centre-ville.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Sept collectivités ont bénéficié de l'annonce d'aujourd'hui, dont Abbotsford, Hope, Boston Bar et Chilliwack.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information dans la section ci-dessous.

L'annonce de financement d'aujourd'hui s'appuie sur les récentes ouvertures de sept nouveaux bureaux de PacifiCan visant à aider les Britanno-Colombiens à bâtir une économie plus forte. Grâce aux nouveaux agents qui vivent et offrent des services dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, PacifiCan est plus accessible et peut aider les entreprises et les collectivités.

« La vallée du Fraser est devenue une destination de choix pour les visiteurs, qu'il s'agisse d'expériences touristiques autochtones riches sur le plan culturel ou d'attractions naturelles à couper le souffle. Ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Investir dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les gens et aidera les collectivités de la vallée du Fraser à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La Chilliwack Economic Partners Corporation (CEPCO) est très heureuse de recevoir le soutien du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds canadien de revitalisation des communautés. La revitalisation de deux bâtiments importants d'un point de vue historique et la création d'un espace public privilégiant les piétons dans une artère centrale historique permettront à la CEPCO de poursuivre ses efforts pour attirer de nouvelles activités de promotion, de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements dans le centre-ville de Chilliwack. Cela offrira des avantages à la fois sociaux et économiques à la collectivité. »

- Brian Coombes, président de la Chilliwack Economic Partners Corporation

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John. Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique. PacifiCan ouvrira son administration centrale à Surrey , en Colombie-Britannique à une date ultérieure.

, à , à , à , à , à et à Fort St. John. Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique. PacifiCan ouvrira son administration centrale à , en Colombie-Britannique à une date ultérieure. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités de l'ensemble du Canada à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles. PacifiCan a déjà investi plus de 29 millions de dollars dans plus de 80 projets en Colombie-Britannique.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter la croissance future. PacifiCan a déjà investi plus de 26 millions de dollars dans plus de 90 organisations en Colombie-Britannique.

Document d'information : Des collectivités de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique reçoivent plus de 2,5 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Chilliwack Economic Partners Corporation

637 500 $

Le financement permettra de restaurer Skelton Block, deux bâtiments historiques importants de la collectivité, et de créer une zone conviviale pour les piétons dotée d'une terrasse où l'on peut s'asseoir dans le centre-ville de Chilliwack.

SVC Recreation Society

164 139 $

Le financement contribuera à convertir une grange en un centre communautaire dynamique à Hope pour tenir des activités communautaires et créer des possibilités d'emplois.

Bridge River Valley Community Association

350 000 $

Le financement contribuera à restaurer l'immeuble de bureaux de Bralorne Pioneer Mines Ltd à Gold Bridge et de le transformer en musée.

District de Lillooet

92 248 $

Le financement servira à revitaliser le parc Downtown à Lillooet en aidant à élargir un marché public permanent dans le parc, à remplacer les fontaines à boire et à construire des toilettes publiques accessibles.

Fonds d'aide au tourisme

River Wrangler Sportfishing

99 999 $

Le financement permettra d'acheter un nouveau bateau et d'accroître la capacité du service de pêche en rivière à Chilliwack.

Tourism Chilliwack Inc.

454 320 $

Le financement contribuera à construire des kiosques et des panneaux d'orientation qui célèbrent l'histoire, la culture et la langue de la Nation Sto:lo et de la tribu Ts'elxwéyeqw à Chilliwack.

Tourism Abbotsford Society

66 500 $

Le financement soutiendra un festival de nourriture locale de neuf jours à Abbotsford.

Sts'ailes

500 000 $

Le financement soutiendra une destination touristique dirigée par des Autochtones grâce à l'amélioration des sentiers et à la construction d'une tour d'observation des aigles au-dessus de la vallée de la rivière Harrison.

REO Rafting Ltd.

99 999 $

Le financement servira à améliorer la durabilité du REO Rafting Resort, une destination touristique incontournable du canyon du Fraser, grâce à une nouvelle infrastructure d'énergie solaire, à des activités de mieux-être et à des installations de camping de luxe.

Gold Country Communities Society

51 000 $

Le financement servira à étendre un circuit de géocache axé sur les Autochtones dans le Centre-Sud de la Colombie-Britannique.

