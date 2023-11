Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

NORTH VANCOUVER, BC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sécuritaires et inclusifs et des attractions touristiques dynamiques sont essentiels pour bâtir des collectivités énergiques. Ils permettent de rassembler des gens de tous les âges et de toutes les habiletés, attirent de nouveaux visiteurs, soutiennent les entreprises locales et stimulent le dynamisme économique.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des ressources naturelles et député de Vancouver Nord, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, un financement de plus de 2,7 millions de dollars de PacifiCan destinés à sept projets dans la région de la rive nord de Vancouver. Ce montant comprend plus de 2,6 millions de dollars destinés à six projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et 99 999 dollars pour un projet financé par le Fonds d'aide au tourisme.

Certains des investissements comprennent :

500 000 $ pour la Ville de North Vancouver afin de créer des espaces et des allées adaptées aux piétons le long de la zone de l'Esplanade;

afin de créer des espaces et des allées adaptées aux piétons le long de la zone de l'Esplanade; 750 000 dollars à la Première Nation Squamish pour la construction d'une nouvelle installation récréative multifonctionnelle à West Vancouver ;

à la Première Nation Squamish pour la construction d'une nouvelle installation récréative multifonctionnelle à ; 99 999 $ à Grouse Mountain Management Inc. pour la construction d'un nouveau télésiège au centre de villégiature.

Pour la liste complète de projets, consultez le document d'information ci-dessous.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

« La rive nord de Vancouver, avec sa beauté naturelle à couper le souffle et ses activités de plein air de renommée mondiale, est depuis longtemps une destination de choix pour les visiteurs. Ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les gens et aidera les collectivités de la rive nord de Vancouver à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« North Vancouver offre des activités de plein air de renommée mondiale. Grâce à un financement de plus de 2,7 millions de dollars, le gouvernement du Canada donne aux visiteurs et aux résidents des possibilités encore plus exceptionnelles de découvrir ce qu'il y a de mieux dans cette collectivité. Je me réjouis à l'idée de soutenir le succès continu de North Vancouver. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des ressources naturelles et député de Vancouver Nord

« Les collectivités ont besoin d'une infrastructure locale modernisée pour soutenir une économie robuste et en pleine croissance, ainsi que la santé et le bien-être de la population. Étant donné que de nombreuses infrastructures arrivent en fin de vie et que les moyens de générer des revenus sont limités, les villes s'appuient sur des financements tels que le Fonds canadien de revitalisation des communautés pour préparer l'avenir. Ces fonds nous ont permis d'améliorer les conditions de circulation des piétons, d'aménager des voies réservées aux personnes à mobilité réduite et d'apporter d'autres améliorations à l'avenue Esplanade, l'une des zones commerciales et résidentielles les plus fréquentées de la ville. Ces améliorations se traduiront par une augmentation pour les entreprises de la fréquentation piétonnière et par une amélioration de la sécurité et du confort des personnes. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour cet important investissement dans notre collectivité. »

- Linda Buchanan, mairesse, ville de North Vancouver

« Le financement que nous avons reçu du Fonds canadien de revitalisation des communautés nous a permis de poursuivre la construction d'une toute nouvelle installation de crosse pour notre communauté. Notre ancienne installation a servi les résidents de la Première Nation pendant de nombreuses années, mais elle était arrivée à la fin de son cycle de vie et devait être remplacée. Cette magnifique nouvelle installation sera multifonctionnelle et favorisera grandement la santé et le bien-être de nos membres pour les années à venir ».

- Sxwixwtn, Wilson Williams, porte-parole et membre du conseil de Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw.

« Situé dans le parc d'attractions Side Cut, nous avons ouvert le téléski Short Cut en décembre 2022 à la demande des usagers. Ils ont fait part de leur demande, nous les avons écoutés et, comme son nom l'indique, le Short Cut permet aux skieurs et aux planchistes de faire plus de tours et d'améliorer leur expérience générale de la montagne. Le Fonds d'aide au tourisme de PacifiCan nous a permis d'être la première station de la rive nord à disposer d'un remonte-pente spécialement conçu pour les usagers du parc, et nous sommes heureux de soutenir cette évolution dans les années à venir. »

- Michael Cameron, président du Centre de villégiature Grouse Mountain

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et le Fonds d'aide au tourisme (FAT) ont tous deux été lancés durant l'été 2021.

Le FCRC a fourni 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires afin de rendre les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le FAT a fourni 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités en vue de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services qui faciliteront la croissance future.

En 2022, PacifiCan a ouvert des bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John pour servir les entreprises et les collectivités de l'ensemble de la province.

Document d'information : Des collectivités de la rive nord de Vancouver reçoivent plus de 2,7 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de North Vancouver

97 500 $

Le financement servira à améliorer les allées du quartier commercial de l'avenue Lonsdale afin d'en accroître l'accessibilité. Le financement servira également à créer des zones de file d'attente le long du trottoir, ce qui permettra au public de se rassembler en toute sécurité lors de ses visites et de ses achats.

Ville de North Vancouver

217 500 $

Le financement servira à construire un planchodrome permanent au parc Mahon. Le nouveau parc permettra à la communauté de pratiquer gratuitement le skateboard, la trottinette, le vélo et le patin à roulettes.

Ville de North Vancouver

500 000 $

Le financement servira à créer des espaces et des allées adaptées aux piétons le long du quartier de l'Esplanade en installant des voies piétonnes accessibles, des sièges publics, des supports à vélos, des barrières de sécurité, des clôtures et des éclairages.

Greater Vancouver Water District

354 000 $

Le financement servira à revitaliser l'espace extérieur entourant le nouveau Watershed Centre dans la réserve de conservation de Lower Seymour en élargissant le réseau de sentiers, en créant un espace de rassemblement public, en affichant des illustrations éducatives et en installant des supports à vélos et une fontaine d'eau.

District of North Vancouver

750 000 $

Le financement servira à construire un nouveau complexe sportif dans le parc Delbrook, qui comprendra des toilettes accessibles et un espace réservé à l'usage de la communauté.

Première Nation Squamish

750 000 $

Le financement servira à la conception et à la construction d'une installation récréative multifonctionnelle à Xwmelch'sten (West Vancouver) pour une variété de sports et d'événements communautaires.

Fonds d'aide au tourisme

Grouse Mountain Management Inc.

99 999 $

Le financement servira à construire un nouveau télésiège à la station de Grouse Mountain, ce qui réduira le temps d'attente des skieurs et améliorera la réputation de North Vancouver en sa qualité de station de ski accessible aux populations urbaines.

