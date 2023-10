Le gouvernement du Canada investit dans le tourisme en Colombie-Britannique pour attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

WEST VANCOUVER, BC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des expériences touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique.

Patrick Weiler, député de West Vancouver -- Sunshine Coast -- Sea to Sky Country, a annoncé aujourd'hui un investissement de 860 000 $ destiné à deux projets dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT). L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

Un financement de 500 000 dollars est accordé à l'association touristique autochtone de la Colombie-Britannique (Aboriginal Tourism Association of British Columbia) pour aider le bureau de tourisme autochtone (Indigenous Tourism BC) à élaborer sa stratégie touristique « Investir dans l'iconique » avec Destination BC pour développer le secteur du tourisme autochtone en Colombie Britannique.

Un financement de 360 000 dollars est accordé à la Fondation des parcs de la Colombie-Britannique (BC Parks Foundation) afin de créer une application pour les visites autoguidées dans les parcs de la province. L'application permettra aux visiteurs de réserver des expériences d'interprétation et de se connecter directement avec les entreprises associées aux parcs.

L'amélioration de l'infrastructure existante et la construction de nouveaux biens publics signifient que les Britanno-Colombiens et les visiteurs auront un accès amélioré à des installations et à des programmes récréatifs. Les deux projets annoncés aujourd'hui élargissent les possibilités économiques, créent des emplois et améliorent le mieux-être communautaire.

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Investir dans les expériences touristiques rapproche les collectivités et assure la prospérité de la Colombie-Britannique pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

« Le Canada est une destination de renommée mondiale qui offre des expériences uniques aux visiteurs et qui, dans le cadre d'une démarche réfléchie, contribue grandement au bien-être de diverses collectivités à travers le Canada. Ces investissements démontrent l'engagement de notre gouvernement envers l'industrie touristique de la Colombie-Britannique. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Discoverparks.ca et 25 Weeks of Adventure ont pour but de permettre aux gens de profiter des bienfaits pour la santé et des merveilles des parcs, tout en restant en sécurité et en respectant les autres. Éduquer les visiteurs et les mettre en contact avec des lieux, des personnes et des histoires locales permet de garder les lieux propres et de respecter les valeurs que partagent les peuples autochtones et les Britanno-Colombiens. »

- Andrew Day, directeur-général de BC Parks Foundation

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds d'aide au tourisme a fourni 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

