Des collectivités canadiennes reçoivent du soutien fédéral pour des projets de développement durable

OTTAWA, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres, plus saines et plus sûres lorsque les municipalités mettent en place des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et trouver de nouvelles utilisations pour leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) allouent plus de 2,5 millions de dollars à 11 nouveaux projets dans des collectivités au titre du Fonds municipal vert.

L'annonce a été faite par l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, et Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités, la voix nationale des administrations locales.

Les projets annoncés aujourd'hui témoignent du travail accompli dans des municipalités de toutes tailles.

Par exemple :

La Ville de Saskatoon va mettre à l'essai un autobus électrique dans son parc de véhicules de transport en commun. Si le projet pilote est couronné de succès, Saskatoon Transit remplacera ses autobus conventionnels pour créer un parc de véhicules entièrement électriques au cours des 14 prochaines années.

La région de York s'associera à l'Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe pour concevoir une méthode permettant d'optimiser les avantages environnementaux d'un développement à faible impact et de caractéristiques d'infrastructures vertes dans des zones écologiquement sensibles.

La municipalité de Landrienne testera un composteur thermophile pour détourner les matières organiques des décharges dans quatre petites municipalités rurales de l'Abitibi.

Le district de Saanich mettra en œuvre un projet pilote de deux ans qui utilise un modèle de financement par évaluation des propriétés pour soutenir l'amélioration de l'efficacité énergétique dans 50 foyers. Le projet vise à aider les ménages à faible revenu à réduire leurs factures d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Citations

« Les villes sont d'importants partenaires pour ce qui est de trouver des solutions pratiques aux changements climatiques. Soutenir les municipalités dans les efforts qu'elles font pour bâtir des communautés plus résilientes aidera les Canadiens de tout le pays à atténuer les pires conséquences des changements climatiques. En travaillant ensemble, nous pouvons créer de bons emplois de classe moyenne, protéger l'environnement et faire croître notre économie. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tous les ordres de gouvernement doivent travailler dur pour faire face aux changements climatiques et s'y adapter, pour protéger l'environnement et pour encourager une croissance économique propre. Nos efforts combinés atténueront les effets des changements climatiques, offrant aux Canadiens des collectivités plus saines et une meilleure qualité de vie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités sont les bâtisseuses du Canada. Elles détiennent près de 60 % des infrastructures publiques qui contribuent à l'économie du pays et à la qualité de vie des Canadiens. Que ce soit en offrant de meilleurs transports en commun, en émettant moins de gaz à effet de serre ou en solidifiant les infrastructures locales, les municipalités bâtissent de meilleures vies pour les Canadiens. Grâce à notre solide partenariat fédéral-municipal, la FCM offre des programmes de renommée mondiale qui aident les municipalités à faire ce qu'elles font de mieux : proposer des solutions qui fonctionnent. »

Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) annoncent une aide financière d'un peu plus de 2,5 millions de dollars pour 11 nouvelles initiatives dans des collectivités de l'ensemble du Canada .

et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) annoncent une aide financière d'un peu plus de 2,5 millions de dollars pour 11 nouvelles initiatives dans des collectivités de l'ensemble du . Le Fonds municipal vert soutient des projets proposant des solutions novatrices aux défis environnementaux. Ces projets visent à améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à apporter des avantages économiques et sociaux aux collectivités locales. Depuis son lancement, le FMV a investi dans plus de 1 310 initiatives municipales de développement durable, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de millions de Canadiens d'un océan à l'autre.

Le Fonds municipal vert est un programme d'un milliard de dollars, mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada . On prévoyait dans le budget de 2019 un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars pour soutenir trois nouveaux volets de programme dans le cadre du FMV, axés sur l'augmentation de l'efficacité énergétique permettant de réaliser des économies.

