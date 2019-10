Des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso et d'Emily Carr en vedette dans le cadre de la vente aux enchères de la Maison Heffel

Cette saison, Heffel a l'immense honneur de présenter Street, Alert Bay , une toile extrêmement rare de l'artiste Emily Carr. À son retour de son extraordinaire voyage en France en 1911, Carr se donne pour mission de représenter les villages des Premières Nations de la côte de la Colombie-Britannique. Ce chef-d'œuvre, peint en 1912, constitue un spectaculaire et impressionnant produit de cette ambition, et s'avère, sur le plan historique, l'une des plus importantes toiles de l'artiste jamais offertes.

En tête des estimations préliminaires se retrouve la monumentale Femme au chapeau de Pablo Picasso. Cette huile sur toile, créée en 1941, est une représentation spectaculaire de Dora Maar, muse de l'artiste et iconique « femme qui pleure ». Provenant d'une importante collection européenne, l'œuvre a pu, au fil des ans, être admirée dans le cadre d'expositions majeures, parmi lesquelles Picasso: First Showing in America, Paintings and Sculptures, présentée à la prestigieuse galerie Kootz de New York en 1956. Les toiles de Picasso figurent parmi les plus recherchées sur le marché international de l'art, et cet exemple typique de l'œuvre du maître saura sans aucun doute susciter l'intérêt des collectionneurs.

« Le Canada fait désormais figure de chef de file dans le domaine des ventes aux enchères à l'échelle internationale. Cette saison, nous avons ainsi l'immense honneur de travailler de concert avec de nombreux consignateurs majeurs des quatre coins du globe », a affirmé David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Nous sommes ravis de continuer à représenter le Canada sur la scène internationale et de promouvoir des artistes canadiens bien-aimés auprès d'un public mondial. »

Points saillants de la vente en salle de l'automne 2019 de la Maison Heffel

Nouvellement offert sur le marché des ventes aux enchères se retrouve un convoité chef-d'œuvre d'Emily Carr représentant un village des Premières Nations de la côte de la Colombie-Britannique. Créé en 1912, Street, Alert Bay est la première toile majeure de Carr offerte sur le marché depuis de nombreuses années, et s'avère un exceptionnel morceau d'histoire canadienne (la toile est évaluée entre 2 et 3 millions de dollars). Il est à noter que les œuvres de Carr peuvent présentement être admirées au musée d'art Audain de Whistler dans le cadre de l'exposition Emily Carr : Fresh Seeing .

est la première toile majeure de Carr offerte sur le marché depuis de nombreuses années, et s'avère un exceptionnel morceau d'histoire canadienne (la toile est évaluée entre 2 et 3 millions de dollars). Il est à noter que les œuvres de Carr peuvent présentement être admirées au musée d'art dans le cadre de l'exposition . Femme au chapeau est une spectaculaire œuvre de qualité muséale du célèbre Pablo Picasso représentant Dora Maar, l'un de ses sujets les plus célèbres. La toile, peinte en 1941 et jamais présentée auparavant au Canada , devrait se vendre pour un montant estimé entre 8 et 10 millions de dollars (entre 6 et 8 millions de dollars américains).

est une spectaculaire œuvre de qualité muséale du célèbre représentant Dora Maar, l'un de ses sujets les plus célèbres. La toile, peinte en jamais présentée auparavant au , devrait se vendre pour un montant estimé entre 8 et 10 millions de dollars (entre 6 et 8 millions de dollars américains). Composition / Sans titre, œuvre majeure de Jean Paul Riopelle créée en 1955, arrive au premier rang des évaluations préliminaires de la séance consacrée à l'art d'après-guerre et contemporain (son évaluation varie de 950 000 $ à 1 250 000 $). En plus de cette toile extraordinaire, quatre autres œuvres du peintre automatiste seront en vedette lors de cette vente.

titre, œuvre majeure de créée en 1955, arrive au premier rang des évaluations préliminaires de la séance consacrée à l'art d'après-guerre et contemporain (son évaluation varie de 950 000 $ à 1 250 000 $). En plus de cette toile extraordinaire, quatre autres œuvres du peintre automatiste seront en vedette lors de cette vente. Consigné par l'acteur et collectionneur d'art Steve Martin , le splendide tableau Mountain Sketch LXX de Lawren Harris , peint en 1928, sera également offert aux enchères à cette occasion (son évaluation préliminaire va de 300 000 $ à 500 000 $). Martin a grandement contribué à mieux faire connaître Harris à l'échelle internationale, entre autres en coorganisant l'exposition The Idea of North , présentée en 2015- 2016, et en faisant récemment don d'une toile importante de l'artiste au Musée des beaux-arts de Boston .

, le splendide tableau de , peint en 1928, sera également offert aux enchères à cette occasion (son évaluation préliminaire va de 300 000 $ à 500 000 $). Martin a grandement contribué à mieux faire connaître Harris à l'échelle internationale, entre autres en coorganisant l'exposition , présentée en 2015- en faisant récemment don d'une toile importante de l'artiste au Musée des beaux-arts de . Les œuvres majeures de J. W. Morrice se font de plus en plus rares sur le marché, faisant de Venice , Regatt a, en provenance de Paris , un véritable trésor canadien (estimé entre 700 000 $ et 900 000 $). Les œuvres de Morrice attirent dorénavant l'attention aux quatre coins de la planète, grâce entre autres à l'exposition itinérante Canada and Impressionism: New Horizons , fièrement appuyée par Heffel et présentée en ce moment au Kunsthalle München avant de voyager à la Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, au musée Fabre , à Montpellier , et au Musée des beaux-arts du Canada , à Ottawa.

a, en provenance de , un véritable trésor canadien (estimé entre 700 000 $ et 900 000 $). Les œuvres de Morrice attirent dorénavant l'attention aux quatre coins de la planète, grâce entre autres à l'exposition itinérante , fièrement appuyée par Heffel et présentée en ce moment au Kunsthalle München avant de voyager à la Fondation de l'Hermitage, à Lausanne, au musée , à , et au Musée des beaux-arts du , à Ottawa. Shaft , une puissante toile de Jack Bush , pilier du mouvement Color Field, sera offerte aux enchères par les héritiers de Blema et H. Arnold Steinberg , respectés philanthropes canadiens (l'œuvre est évaluée entre 350 000 $ et 550 000 $). Figurant au palmarès des 200 plus importants collectionneurs dans le monde d' ARTnews , le défunt couple était reconnu pour son goût extraordinaire et sa profonde passion pour l'art.

, une puissante toile de , pilier du mouvement Color Field, sera offerte aux enchères par les héritiers de Blema et H. , respectés philanthropes canadiens (l'œuvre est évaluée entre 350 000 $ et 550 000 $). Figurant au palmarès des 200 plus importants collectionneurs dans le monde d' , le défunt couple était reconnu pour son goût extraordinaire et sa profonde passion pour l'art. Joan Mitchell , dont les œuvres sont recherchées partout dans le monde et exposées dans les plus grands musées, sera également en vedette dans le cadre de cette vente avec Untitled , une huile sur toile dynamique et colorée créée dans les années 1950 (et dont l'estimation varie de 300 000 $ à 500 000 $).

, dont les œuvres sont recherchées partout dans le monde et exposées dans les plus grands musées, sera également en vedette dans le cadre de cette vente avec , une huile sur toile dynamique et colorée créée dans les années 1950 (et dont l'estimation varie de 300 000 $ à 500 000 $). Barbara Hepworth , une magistrale sculptrice acclamée partout dans le monde, sera l'une des figures centrales de cette vente avec Maquette for Dual Form , sculpture de 1966 évaluée entre 500 000 $ et 700 000 $. Sept reproductions de grande taille de son œuvre tridimensionnelle viennent embellir des espaces publics aux quatre coins du globe.

, une magistrale sculptrice acclamée partout dans le monde, sera l'une des figures centrales de cette vente avec , sculpture de 1966 évaluée entre 500 000 $ et 700 000 $. Sept reproductions de grande taille de son œuvre tridimensionnelle viennent embellir des espaces publics aux quatre coins du globe. Dans le cadre de sa collaboration continue avec le Musée des beaux-arts de l' Ontario , la Maison Heffel aura le privilège d'offrir trois remarquables toiles d'A. Y. Jackson, issues de la célèbre collection du musée. Ces œuvres constituent l'occasion pour les collectionneurs d'acquérir un fragment de l'histoire canadienne et de mettre la main sur des lots dont le parcours est lié à des musées et à des collections privées de premier plan.

Calendrier de la vente en salle de l'automne 2019

Pour permettre aux acheteurs potentiels de partout au Canada d'admirer ces œuvres, la collection sera exposée dans quatre villes avant la vente en salle :

Calgary : du jeudi 17 octobre au samedi 19 octobre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Calgary , au 888, 4e Avenue SW, bureau 609

du jeudi 17 octobre au samedi 19 octobre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de , au 888, 4e Avenue SW, bureau 609 Vancouver : du samedi 26 octobre au mardi 29 octobre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Vancouver , au 2247, rue Granville

du samedi 26 octobre au mardi 29 octobre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de , au 2247, rue Granville Montréal : du jeudi 7 novembre au samedi 9 novembre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest

du jeudi 7 novembre au samedi 9 novembre, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest Toronto : du vendredi 15 novembre au mardi 19 novembre, de 10 h à 18 h, et le mercredi 20 novembre, de 10 h à 13 h, dans la salle d'exposition du musée Design Exchange, au 234, rue Bay

Les deux séances de la vente en salle se tiendront le mercredi 20 novembre, au musée Design Exchange (parquet, 234, rue Bay, Toronto) :

17 h, HE - Art d'après-guerre et contemporain

19 h, HE - Art canadien, impressionniste et moderne

Pour de plus amples renseignements sur les expositions et la vente aux enchères en salle, ainsi que pour accéder aux catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'œuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'œuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Renseignements: Pour plus d'informations, pour prendre rendez-vous pour une entrevue, pour une présentation aux médias ou pour des images à haute résolution, veuillez communiquer avec : Valérie Gonzalo, gonzalo@videotron.ca, 514-626-6976

Related Links

www.heffel.com