VANCOUVER, BC, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans les collectivités afin que leurs résidents puissent avoir accès à de nouveaux logements durables et abordables.

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, représentant l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de 7,74 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable (LAD) du Fonds municipal vert pour soutenir la planification et la construction de 497 logements dans des collectivités de la Colombie-Britannique. Lors de cette annonce, ils étaient accompagnés du maire de Vancouver, Kennedy Stewart.

La Ville de Vancouver reçoit 7 081 100 $ pour l'aménagement du complexe de logements abordables à usage mixte de Coal Harbour. Le projet, situé au 480 Broughton Street, est conçu pour répondre aux normes d'énergie nette zéro et de maison passive. Le bâtiment entièrement électrique sera construit de manière à comporter 40 % de moins de carbone intrinsèque et à émettre 94 % moins de GES qu'un immeuble standard de même dimension. De plus, l'application de la norme LEED or fera en sorte d'améliorer la qualité de l'air intérieur, de réduire la consommation d'eau et de maximiser la performance énergétique globale de l'immeuble. Les 60 logements, dont 30 % seront abordables, avoisineront une école primaire et une garderie. La construction est en cours et devrait être terminée d'ici juin 2024. Le gouvernement du Canada a également fourni un financement de soutien par le biais du programme de Financement initial, qui est conçu pour soutenir les coûts de réalisation des activités de pré-développement liées à la construction de nouveaux logements abordables à travers le Canada.

Un financement a également été annoncé pour les études et les plans suivants :

Soroptimist International of Vancouver - 175 000 $ pour l'étude préalable à une nouvelle construction de 145 logements abordables écoénergétiques destinés aux femmes à Vancouver

- 175 000 $ pour l'étude préalable à une nouvelle construction de 145 logements abordables écoénergétiques destinés aux femmes à John Howard Society of Victoria - 148 950 $ pour l'étude préalable à une nouvelle construction de 28 logements à consommation énergétique nette zéro

- 148 950 $ pour l'étude préalable à une nouvelle construction de 28 logements à consommation énergétique nette zéro Sooke Region Communities Health Network - 175 000 $ pour une nouvelle construction de 79 logements dans une petite ville qui sera réalisée grâce à une collaboration entre le secteur du logement abordable et la collectivité

- 175 000 $ pour une nouvelle construction de 79 logements dans une petite ville qui sera réalisée grâce à une collaboration entre le secteur du logement abordable et la collectivité Greater Victoria Housing Society - 125 000 $ pour une étude visant l'amélioration écoénergétique profonde du Sitkum Lodge, un immeuble de 75 logements situé à Victoria

- 125 000 $ pour une étude visant l'amélioration écoénergétique profonde du Sitkum Lodge, un immeuble de 75 logements situé à Capital Region Housing Corporation - 25 000 $ pour amener un projet de réaménagement de 104 logements abordables à Saanich à cibler la consommation énergétique nette zéro

- 25 000 $ pour amener un projet de réaménagement de 104 logements abordables à à cibler la consommation énergétique nette zéro Gabriola Housing Society - 14 480 $ pour le plan d'aménagement de maisons en rangée de Paisley Place, qui prévoit 24 logements prêts pour une consommation énergétique nette zéro sur l'île de Gabriola

Le gouvernement du Canada a doté l'initiative Logement abordable durable de 300 millions de dollars dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars consenti au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans le budget 2019. L'initiative LAD aide les fournisseurs à rénover les logements existants pour qu'ils soient plus performants sur le plan énergétique ou à construire de nouveaux logements abordables selon des normes nettes zéro, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les municipalités à atteindre les objectifs plus généraux de leur plan de lutte contre les changements climatiques. En deux ans d'existence, le programme LAD a approuvé le financement de 108 projets représentant globalement plus de 24 000 logements.

Le gouvernement du Canada est en voie d'élaborer une stratégie pour des bâtiments écologiques qui créera des emplois de qualité et durables et aidera le Canada à la transition vers un secteur du bâtiment carboneutre résilient d'ici 2050. La stratégie visera essentiellement à accroître la quantité de rénovations, à garantir que les nouveaux bâtiments sont écoénergétiques et prêts pour la consommation énergétique nette zéro dès le départ et à soutenir l'évolution des systèmes pour le secteur du bâtiment de demain. Avant sa finalisation en 2023, la stratégie fera l'objet d'autres discussions avec différents partenaires comme les provinces et territoires, les gouvernements autochtones et les municipalités.

Grâce à des efforts comme ceux-ci, le gouvernement fédéral crée des emplois durables, bâtit un avenir énergétique propre et trace une voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les bâtiments représentent 18 % des émissions de GES au Canada. C'est pourquoi investir dans des logements écoénergétiques à consommation zéro nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques tout en offrant à un plus grand nombre de Canadiens un endroit sûr, abordable et durable où habiter. En finançant des projets comme ceux annoncés aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'emploie à donner aux municipalités comme la Ville de Vancouver, et à d'autres en Colombie-Britannique, les moyens de construire de nouvelles habitations à consommation nette zéro et de cerner et tirer profit d'autres possibilités de réduire les émissions et de bâtir des collectivités plus durables et plus résilientes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Les logements durables annoncés aujourd'hui fourniront des habitations abordables et écologiques aux familles des collectivités pour de nombreuses années à venir. Notre gouvernement collabore avec des municipalités comme la Ville de Vancouver pour offrir ces logements durables aux Canadiens, ce qui contribuera à assainir l'air et à bâtir une économie plus forte alors que nous nous engageons sur la voie de la carboneutralité en Colombie-Britannique et partout au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Il est essentiel d'appuyer la création de logements durables et abordables pour assurer un avenir plus propre et plus vert pour les générations de Canadiens. Nous devons nous attaquer ensemble à la crise du logement et à la crise climatique, et c'est l'une des façons dont notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à l'initiative Logement abordable durable, nous répondons à nos besoins en matière d'abordabilité du logement, nous atteignons nos objectifs climatiques et nous bâtissons des collectivités plus sécuritaires et plus durables. Ces fonds feront une véritable différence ici même, à Vancouver Granville. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. C'est exactement ce que fait la Ville de Vancouver en construisant des logements durables et abordables et ce que font d'autres collectivités de la Colombie-Britannique en planifiant des rénovations et de nouvelles constructions. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Nous collaborons fructueusement avec nos partenaires fédéraux, en aidant les municipalités à relever les défis du logement abordable, à créer des emplois et à bâtir un pays plus vert et plus durable. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Taneen Rudyk, présidente, Fédération canadienne des municipalités

" S'attaquer aux changements climatiques de manière équitable est une priorité pour la Ville de Vancouver, mais ce n'est que par le biais de partenariats avec le gouvernement du Canada que nous pourrons réaliser des réductions fortes et durables des émissions de carbone tout en rendant la vie plus abordable pour les gens. Grâce au Fonds municipal vert, des villes comme la nôtre peuvent travailler avec le gouvernement fédéral non seulement pour fournir des logements abordables, mais aussi pour le faire d'une manière qui réduit les impacts liés au climat pour les générations à venir.

Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada, 613-323-7892, [email protected]; Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]