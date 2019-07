Des Canadiens sont reconnus pour leur dévouement envers les vétérans

Dix récipiendaires des provinces de l'Atlantique reçoivent la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants

HALIFAX, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Des Canadiens, d'un océan à l'autre, offrent des services bénévoles exceptionnels aux vétérans, à leur communauté et à leur pays. Depuis 2002, plus de 1 050 Canadiens ont obtenu la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants en reconnaissance de leur service aux vétérans. Au moins une personne de chaque province et chaque territoire a reçu la Mention élogieuse.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à 10 récipiendaires du Canada atlantique en reconnaissance de leurs contributions remarquables au bien-être des vétérans et de leur engagement envers le Souvenir.

David Flannigan, Labrador City (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

Labrador City (Terre‑Neuve‑et‑Labrador) J. Gaylord Kingston, Halifax (Nouvelle‑Écosse)

(Nouvelle‑Écosse) Janet Gorman, Windsor Junction (Nouvelle‑Écosse)

Windsor Junction (Nouvelle‑Écosse) LeRoy Gamble, Summerside (Île‑du‑Prince‑Édouard)

(Île‑du‑Prince‑Édouard) Maureen Simon, Corner Brook (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

Corner Brook (Terre‑Neuve‑et‑Labrador) Steven St. Amant, Boutliers (Nouvelle‑Écosse)

Boutliers (Nouvelle‑Écosse) Todd Brayman, Hammonds Plains (Nouvelle‑Écosse)

Hammonds Plains (Nouvelle‑Écosse) Victor Gorman, Windsor Junction (Nouvelle‑Écosse)

Windsor Junction (Nouvelle‑Écosse) Wayne Miller, Conception Bay South (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

Conception Bay South (Terre‑Neuve‑et‑Labrador) William « Bill » Coultas, St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

La Mention élogieuse est remise chaque année à des Canadiens exceptionnels qui ont contribué d'une façon remarquable à la santé et au bien-être des vétérans ou à la commémoration des contributions, des sacrifices et des réalisations des vétérans.

Citation

« C'est avec plaisir que je remets la Mention élogieuse à chacun de ces 10 Canadiens des provinces de l'Atlantique qui sont déterminés à améliorer le bien-être des vétérans et à assurer la commémoration continue de leurs sacrifices et de leurs réalisations. La Mention élogieuse est une façon de vous remercier pour tout ce que vous avez fait, et continuez de faire, pour les vétérans canadiens et leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de la reine Elizabeth II.

La mise en candidature des récipiendaires peut être faite par des collègues, des membres de la famille ou d'autres vétérans.

Bien que cette mention s'adresse d'abord à des vétérans, il arrive qu'elle soit décernée à des personnes autres que des vétérans.

La Mention élogieuse comprend un certificat, un insigne pour les tenues civiles et une barrette qui se porte avec les décorations.

Il s'agit d'un coquelicot, fleur depuis longtemps associée aux sacrifices de guerre, sur lequel repose une feuille d'érable d'or. La Couronne royale orne le sommet de l'insigne.

