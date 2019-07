Des Canadiens reconnus pour leur engagement exceptionnel envers les vétérans

Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants décernée à neuf Canadiens du Québec

MONTRÉAL, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Chaque jour, partout au Canada, des personnes se portent volontaires pour servir les vétérans du Canada et rendre hommage à leurs sacrifices et à leurs réalisations. Le gouvernement du Canada s'est engagé à reconnaître les personnes qui ont consacré leur temps au bien-être, à la santé et à la commémoration des vétérans.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à neuf récipiendaires pour les services exceptionnels qu'ils ont rendus aux vétérans et pour leur dévouement envers le Souvenir :

Alain Boisvert, C.D. ‒ Shawinigan (Québec)

‒ (Québec) Lieutenant‑colonel (retraité) Gilles Brais, O.M.M., C.D. ‒ Sainte-Sophie (Québec)

‒ (Québec) William Allan Bray ‒ Pointe-Claire (Québec)

‒ (Québec) Major (retraitée) Paulette Brousseau, C.D. ‒ Petite-Vallée (Québec)

‒ Petite-Vallée (Québec) Robert Cantin, C.D. ‒ Québec (Québec)

‒ Québec (Québec) Gaëtan Caron ‒ Saint-Bruno -de-Montarville (Québec)

‒ -de-Montarville (Québec) Claude Cusson, C.D. ‒ Québec (Québec)

‒ Québec (Québec) Capitaine (retraité) Jean‑Claude Duclos ‒ Montréal (Québec)

‒ Montréal (Québec) Lieutenant‑colonel (honoraire) Yves Desjardins‑Siciliano ‒ Montréal (Québec)

La Mention élogieuse est décernée chaque année à des Canadiens et Canadiennes exceptionnels qui ont contribué de façon remarquable à la santé et au bien-être des vétérans ou à la commémoration des contributions, des sacrifices et des réalisations des vétérans.

Citation

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à neuf personnes pour leur travail exceptionnel à l'endroit des vétérans du Canada. Que vous appuyiez votre filiale locale de la Légion royale canadienne, organisiez des activités commémoratives ou dirigiez la recherche de nouvelles thérapies, votre dévouement a enrichi la vie des vétérans et de leur famille. J'ai le privilège de vous remettre la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

La mise en candidature de récipiendaires peut être faite par des collègues, des membres de la famille ou d'autres vétérans.

La Mention élogieuse s'adresse d'abord à des vétérans, mais les personnes qui ne sont pas des vétérans peuvent aussi y être admissibles.

La Mention élogieuse comprend un certificat, un insigne pour les tenues civiles et une barrette qui se porte avec les décorations.

Il s'agit d'un coquelicot, fleur depuis longtemps associée aux sacrifices de guerre, sur lequel repose une feuille d'érable d'or. La Couronne royale orne le sommet de l'insigne.

Liens associés

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; Alex Wellstead, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, alex.wellstead@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/