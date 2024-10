LONGUEUIL, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le programme spatial canadien est fondé sur des idées audacieuses, des investissements stratégiques dans le secteur spatial et des collaborations fructueuses. En stimulant l'innovation et en incitant la prochaine génération à viser les étoiles, nous confirmons actuellement notre leadership de longue date dans le domaine de l'exploration spatiale. Le 5 octobre 2024 marquera le 40e anniversaire de la présence d'astronautes canadiens dans l'espace, le premier étant Marc Garneau en 1984.

Parmi les moments marquants des quatre dernières décennies figurent la création du corps des astronautes canadiens, 17 missions spatiales et l'affectation de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen à la mission lunaire Artemis II. Les missions des astronautes ont toujours été une grande source de fierté et d'inspiration pour les jeunes, ainsi encouragés à poursuivre des études et une carrière en science ou en génie. Encore et encore, elles ont montré qu'elles pouvaient susciter un véritable intérêt pour l'exploration spatiale et marquer des générations entières.

Notre longue et étroite collaboration avec les États-Unis a permis au Canada de franchir de nombreuses étapes importantes dans le domaine spatial, de la navette spatiale à la Lune. Le Canada entend rester un partenaire international incontournable dans le domaine de l'exploration spatiale habitée, à l'heure où l'humanité s'aventure en territoire inconnu.

Le Canada a fait des investissements stratégiques dans le secteur spatial canadien pour favoriser sa croissance à long terme. Notre secteur spatial est en bonne posture pour contribuer au développement de l'économie spatiale en plein essor avec la mise au point du Canadarm3 pour la station spatiale lunaire Gateway et de deux astromobiles lunaires canadiennes. Par ailleurs, nos investissements dans des innovations de pointe destinées à l'exploration de l'espace lointain servent aussi à des technologies qui ont des retombées concrètes sur Terre et contribuent à améliorer la qualité de vie de la population canadienne.

Citations

« L'innovation est au cœur du programme spatial canadien depuis sa création. Au début des années 1970, quand la NASA a sollicité l'expertise du Canada pour le développement d'une technologie robotisée, le célèbre Canadarm, nous avons pris des mesures audacieuses pour relever le défi. Cette collaboration a marqué le point de départ du programme canadien de vols spatiaux habités et favorisé la création du corps des astronautes canadiens, dont la réputation n'est plus à faire. Nous célébrons aujourd'hui 40 ans de présence de Canadiens dans l'espace : ces femmes et ces hommes extraordinaires sont des modèles d'excellence dans le domaine scientifique et de véritables leaders, mais aussi une grande source d'inspiration pour les Canadiens de tous âges. Et l'avenir est très prometteur : les êtres humains retournent sur la Lune et le Canada compte bien jouer un rôle de premier plan. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous célébrons cette année une étape importante de l'histoire du Canada dans le domaine spatial, alors que nous nous employons à jeter les bases de l'avenir de ce domaine. L'espace a toujours inspiré les Canadiens. Mais plus que jamais, l'espace fait aussi partie de notre quotidien et joue un rôle essentiel dans l'amélioration de nos connaissances en sciences de la vie, la lutte contre les changements climatiques, la création d'emplois en science et dans le domaine technique, et notre sécurité nationale. Le Canada fait partie intégrante de ce nouveau chapitre. Et tout comme nos partenaires internationaux, nous nous engageons à ce que l'exploration spatiale soit menée de façon responsable pour que les générations futures puissent aussi profiter des merveilles de l'espace. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« Je tiens à féliciter l'Agence spatiale canadienne, partenaire de longue date de la NASA dans le domaine spatial, pour ses 40 ans de vols spatiaux habités. Neuf Canadiens sont allés dans l'espace à bord de missions de la NASA, y compris l'astronaute Marc Garneau, premier Canadien à voyager dans l'espace. Il a participé à deux autres missions de la NASA avant de prendre la tête de l'ASC, où il a approfondi la relation entre les États-Unis et le Canada dans le domaine spatial civil. En tant que membre d'équipage de la mission Artemis II de la NASA, l'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen fera un vol d'essai autour de la Lune en compagnie de trois astronautes de la NASA, signe de la continuité de notre partenariat vers la Lune et au-delà.».

Bill Nelson, administrateur de la NASA

Faits en bref

En fournissant le Canadarm à la NASA pour son Programme de la navette spatiale au début des années 1980, le Canada a amorcé une collaboration fructueuse avec les États-Unis dans le domaine spatial et créé le corps des astronautes canadiens.

Le Canada a recruté un total de 14 astronautes au cours de quatre campagnes. 1983 - Plus de 4000 personnes ont répondu à l'appel de l'exploration spatiale. Au terme d'un processus d'embauche rigoureux, Roberta Bondar, Marc Garneau , Steve MacLean , Ken Money , Robert Thirsk et Bjarni Tryggvason ont été sélectionnés. 1992 - Plus de 5000 personnes se sont portées candidates lors de la deuxième campagne de recrutement. À l'issue d'un processus de sélection de six mois, quatre candidatures ont été retenues : Chris Hadfield , Mike McKay , Julie Payette et Dave Williams . 2008 - Encore une fois, les Canadiens ont répondu en grand nombre lors de la troisième campagne : plus de 5000 candidatures ont été reçues. Après un processus de sélection d'un an, Jeremy Hansen et David Saint-Jacques ont été sélectionnés en mai 2009. 2016 - À la quatrième campagne de recrutement, 3772 personnes de tous les territoires et provinces ont posé leur candidature. Après une année d'évaluations et de tests exigeants, Jenni Gibbons et Joshua Kutryk ont été sélectionnés en juin 2017.

a recruté un total de 14 astronautes au cours de quatre campagnes.

Produit connexe

Document d'information - Des Canadiens dans l'espace depuis 40 ans

Informations supplémentaires

Histoire du Canada dans l'espace

Missions spatiales habitées

Histoire du corps des astronautes canadiens

Séquences non montées- Astronautes de l'Agence spatiale canadienne

Banque d'images et vidéos

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

http://www.asc-csa.gc.ca/rss/default_eng.xml

http://www.facebook.com/pages/Canadian-Space-Agency/150629121625960

http://www.youtube.com/user/Canadianspaceagency

http://twitter.com/csa_asc

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]