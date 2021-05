OTTAWA, ON, le 21 mai 2021 /CNW/ - Au cours d'une série de cérémonies d'investiture virtuelles privées, Son Excellence le très honorable Richard Wagner, C.P., administrateur du gouvernement du Canada, a remis plusieurs distinctions honorifiques canadiennes. Un cercle restreint de parents et amis a assisté à ces cérémonies d'investiture virtuelles privées visant à célébrer les réalisations extraordinaires de chaque récipiendaire.

Le Régime canadien de distinctions honorifiques compte de nombreuses distinctions honorifiques, notamment l'Ordre du Canada, les décorations pour service méritoire et la Médaille du souverain pour les bénévoles. Les récipiendaires proviennent de tous les horizons, mais tous partagent le désir d'aider les autres, de viser l'excellence et de contribuer à leur communauté et au Canada.

Les candidatures pour les distinctions honorifiques canadiennes sont acceptées tout au long de l'année. Reconnaissez ces personnes exceptionnelles en soumettant leur candidature pour une distinction honorifique canadienne.

Citation :

« Au cours des derniers mois, dans le cadre de mon rôle d'administrateur du gouvernement du Canada, et grâce au soutien du personnel qualifié et dévoué du Bureau du secrétaire du gouverneur général, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer virtuellement des Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre, et de reconnaître leurs réalisations exceptionnelles. Chacune de ces personnes inspirantes et leurs histoires de compassion, de bonne volonté et de réussite doivent être célébrées. Ils nous démontrent comment, ensemble, nous contribuons à un Canada meilleur. »

Richard Wagner, administrateur du gouvernement du Canada

Faits en bref :

Reconnaître l'excellence est au cœur du mandat de chaque gouverneur général.

En l'absence du gouverneur général, l'administrateur remplit le rôle et les responsabilités de la charge de gouverneur général afin d'assurer la continuité de notre système de monarchie constitutionnelle.

Depuis le 23 janvier 2021, l'administrateur en poste a mené 15 cérémonies de remise virtuelle de distinctions honorifiques, en plus d'accorder la sanction royale à 9 projets de loi, de signer 396 décrets et 31 documents d'accréditation de nouveaux chefs de mission diplomatique du Canada , et d'accueillir officiellement 12 chefs de mission étrangers au Canada .

, et d'accueillir officiellement 12 chefs de mission étrangers au . L'Ordre du Canada , l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

, l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Les décorations pour service méritoire reconnaissent les personnes ayant accompli un geste ou une activité de façon très professionnelle ou selon des normes très élevées et qui, de ce fait, ont fait honneur ou procuré des avantages au Canada . Cette distinction reconnaît les contributions dans différents domaines, depuis la défense des droits aux services de santé, en passant par les efforts humanitaires et les contributions aux arts.

. Cette distinction reconnaît les contributions dans différents domaines, depuis la défense des droits aux services de santé, en passant par les efforts humanitaires et les contributions aux arts. La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les personnes qui ont leur communauté à cœur et qui s'y dévouent corps et âme de manière importante, soutenue et non rémunérée.

Quiconque peut soumettre la candidature d'une personne à un ordre honorifique canadien, à une médaille ou à une décoration.

Chaque candidature fait l'objet de recherches avant d'être soumise à l'examen d'un comité consultatif indépendant, qui fait ensuite des recommandations au gouverneur général.

