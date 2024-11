« Nous souhaitons susciter ce sentiment merveilleux de trouver le cadeau parfait pour l'être cher tout en respectant son budget », déclare Rachel Huckle, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Grâce au Centre de cadeaux des Fêtes de Bureau en Gros, les clients peuvent explorer une vaste gamme de cadeaux qui comprennent tout, des plus récentes technologies aux jouets éducatifs pour enfants, sans oublier par les cadeaux personnalisés. Vous découvrirez des idées-cadeaux incroyables pour tous ceux qui figurent sur votre liste des Fêtes chez Bureau en Gros, à des prix exceptionnels qui vous aideront à respecter votre budget. »

Des cadeaux qu'ils adoreront et que vous prendrez plaisir à offrir

Le Centre de cadeaux des Fêtes de Bureau en Gros facilite votre magasinage grâce à des catégories organisées et à des filtres pratiques qui incluent :

Cadeaux pour les enfants : Le rayon des produits d'apprentissage et de jeu pour les enfants de Staples /Bureau en Gros est maintenant présent dans 129 magasins à l'échelle nationale pour vous aider à trouver le cadeau idéal pour les jeunes apprenants. Cet assortiment bien choisi de jouets et de jeux éducatifs captivants de marques comme LEGO, Play-Doh et Crayola ne fera pas qu'apporter de la joie, mais suscitera aussi la curiosité et inspirera un amour pour l'apprentissage qui durera toute la vie. Parcourez l'assortiment pour enfants de Bureau en Gros en ligne par groupe d'âge pour trouver le cadeau qui convient le mieux au niveau de compétence et aux intérêts de l'enfant. Cadeaux pour les technophiles : Découvrez les plus récentes technologies, y compris les tablettes, les produits audio, les jeux vidéo et plus, de marques de technologie comme Apple, Samsung, Google, Sony et Nintendo. Vous pouvez parcourir les « Meilleurs choix » de la saison pour trouver le cadeau parfait. Cadeaux d'entreprise et pour les clients : Exprimez votre appréciation avec des paniers-cadeaux, des gadgets technologiques et plus encore, conçus pour les collègues et les clients, avec des filtres qui vous permettront de respecter votre budget et les occasions. Cadeaux pour les enseignants : Faites de cette période des Fêtes un moment inoubliable pour vos enseignants grâce à des cadeaux uniques, comme des bougies, des sacs fourre-tout, des agendas et des gobelets pour exprimer votre appréciation.

Nos clients peuvent trouver l'inspiration et une valeur supérieure à tous les budgets : des cadeaux à moins de 25 $, moins de 50 $, moins de 100 $ et moins de 150 $, en plus de cadeaux pour les voyages, des appareils ménagers et des options d'emballage.

Cadeaux personnalisés uniques avec Impression Bureau en Gros

Créez des souvenirs inoubliables grâce à une collection de trésors personnalisés des services d'impression de Staples/Bureau en Gros, offerts en magasin, en ligne et depuis un appareil mobile. Explorez notre gamme complète de cadeaux personnalisables à partir de 5,99 $ parmi lesquels vous trouverez des tasses, des casse-têtes, des décorations, des couvertures, du papier d'emballage, des albums photo, des cartes et invitations personnalisées, des serviettes, des produits et accessoires pour animaux, des bas de Noël, des bouteilles, des planches à découper et bien plus encore. De plus, découvrez tous les nouveaux articles gravés, comme les planches de service, les porte-clés en cuir et les gobelets. Commandez vos cadeaux photo d'ici le 11 décembre pour les recevoir à temps pour les Fêtes, avec des options livrables le jour même sur certains produits jusqu'au 24 décembre.

Un cadeau qui donne en retour : Le Centre MAP

Afin de soutenir sa campagne À chance égale, un partenariat avec le Centre MAP qui vise à éliminer les iniquités en matière d'accès aux soins de santé partout au pays, Staples/Bureau en Gros a créé un ensemble de papeterie exclusif sur le thème « À chance égale », offert en magasin pour 7,98 $. Tous les profits de la vente de la « Trousse Inspiration » 2024 soutiendront À chance égale et son travail visant à mettre fin à l'itinérance chronique, à améliorer l'accès aux soins et à la prévention des maladies, et à créer des départs de vie sains pour les enfants. Depuis le début de la campagne en 2021, Staples/Bureau en Gros a amassé plus de 5 millions de dollars grâce à ses efforts de collecte de fonds pour À chance égale visant à créer un impact durable dans les communautés partout au pays.

Aubaines hâtives du Vendredi fou et promotions tout au long du mois

Staples/Bureau en Gros offre la meilleure sélection des produits les plus recherchés de la saison à des prix concurrentiels, avec des aubaines du Vendredi fou qui débutent tôt cette année, soit le 30 octobre, et qui se poursuivront tout le mois jusqu'au 3 décembre. Avec des bas prix garantis sur des articles de technologie, des cadeaux et des accessoires de travail hybride -- et la certitude que ces aubaines ne verront pas d'autres réductions de prix lors du Vendredi fou ou du Cyberlundi -- les clients peuvent magasiner tôt et en toute confiance. Cette année, Bureau en Gros célèbre aussi tout au long du moins de Noël du 4 au 31 décembre.

Emballez et expédiez vos cadeaux des Fêtes

En plus de ces promotions prolongées, les clients peuvent profiter d'options de livraison pratiques, y compris l'achat en ligne et le ramassage en magasin, la livraison le lendemain et la livraison le jour même grâce à des partenariats avec Instacart et DoorDash. Staples/Bureau en Gros propose des solutions d'emballage et d'expédition par l'intermédiaire de FedEx, Purolator, DHL, Postes Canada et Xpresspost dans tous ses magasins au pays. C'est une solution pratique pour s'assurer que les cadeaux arrivent à temps sans dépasser le budget. Les clients peuvent également envoyer leurs colis par UPS, ainsi que déposer et ramasser des colis en retenue dans certains magasins Staples/Bureau en Gros.

Livraison le jour même et le lendemain offerte pour les cadeaux de dernière minute

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com durant les Fêtes grâce à la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est également offerte par l'entremise d'Instacart et de DoorDash, en plus du ramassage gratuit en magasin dans les deux heures.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Staples/Bureau en Gros a prolongé sa politique de retour pour la période des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2024 pourront être remboursés ou échangés jusqu'au 12 janvier 2025 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu).

Visitez Bureauengros.com ou rendez-vous au magasin Staples/Bureau en Gros de votre région pour trouver le cadeau idéal pour les Fêtes.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise privée dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Supreme Office Supplies and Furniture, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au pays en plus d'être un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou suivez @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok.

SOURCE Staples Canada ULC

Renseignements pour les médias : Staples Canada/Bureau en Gros : Kristen Scollard, 416 818-7701, [email protected] ; Golin, pour Staples Canada/Bureau en Gros : Meg Murphy, 647 475-4495, [email protected]