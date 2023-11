Une destination pour des cadeaux uniques et attentionnés pour tous ceux qui figurent sur votre liste grâce à la technologie de pointe, aux jouets d'apprentissage pour les enfants, aux cadeaux personnalisés et plus

Pour consulter la documentation média, veuillez visiter: https://www.multivu.com/players/fr-ca/9220151-staples-canada-kids-gift-guide-and-holiday-gifting-centre/

RICHMOND HILL, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La période des Fêtes est officiellement arrivée chez Bureau en Gros avec le lancement du Enfants guide de cadeaux des Fêtes et de son Centre de cadeaux des Fêtes. Que vous magasiniez pour un enfant, un technophile, un enseignant, un collègue, un gestionnaire, Bureau en Gros est une destination unique en son genre qui a tout ce dont vous avez besoin pour rendre cette période des Fêtes inoubliable.

Le guide de cadeaux pour enfants (Groupe CNW/Staples Canada ULC)

« Il s'agit d'une période achalandée de l'année pour beaucoup de gens, et nous voulons simplifier le plus possible le processus des cadeaux des Fêtes pour nos clients », a déclaré Rachel Huckle, présidente et cheffe de l'exploitation, Staples Canada/Bureau en Gros. « Les budgets sont une priorité pour les Canadiens, et nous nous efforçons d'offrir beaucoup de valeur durant cette période, grâce à des ventes anticipées et une grande variété d'idées-cadeaux abordables que chacun qui figure sur votre liste aimera. »

Des cadeaux que vous aimerez offrir : apprentissage et jeux pour les enfants de Bureau en Gros

Dans la foulée du lancement de l'initiative apprentissage et jeux pour les enfants de Bureau en Gros, Bureau en Gros présente un guide de cadeaux pour les enfants pour cette période des Fêtes, rempli d'inspiration et présentant une gamme de cadeaux d'apprentissage axés sur le jeu qui améliorent l'esprit des jeunes apprenants, tout en s'amusant. Bureau en Gros a sélectionné un monde de jouets éducatifs, de technologies et de jeux captivants qui non seulement apporteront de la joie, mais qui piqueront également leur intérêt et inspireront un amour pour la vie de l'apprentissage par le jeu. Le guide présente des jouets et des activités amusantes de grandes marques comme LEGO, Crayola, Play-Doh et plus. Découvrez le guide de cadeaux pour enfants en ligne ou en magasin, chez votre Bureau en Gros local.

Des cadeaux qu'ils adoreront : cadeaux des Fêtes

Le centre des cadeaux des Fêtes de Bureau en Gros est une destination facile à se rendre pour les Canadiens qui veulent s'inspirer et trouver le cadeau idéal pour quiconque figure sur leur liste. Organisé en fonction de différentes catégories de cadeaux grâce à plusieurs filtres inspirants afin que vous puissiez trouver exactement ce que vous cherchez - le tout à des prix avantageux :

Cadeaux pour les enfants : les meilleurs cadeaux sont ceux qui suscitent la curiosité des jeunes esprits. Les sélections de Bureau en Gros les aideront à acquérir des compétences essentielles et à faire preuve d'imagination en jouant avec des marques que vous connaissez et aimez, telles que LEGO, Play-Doh, Crayola et plus. Magasinez par groupe d'âge pour trouver le cadeau le mieux adapté à leurs besoins. Cadeaux pour les technophiles : offrez au technophile de votre vie l'équipement de sa liste de souhaits grâce aux produits électroniques les plus récents, y compris les tablettes, l'audio, les jeux et plus. Vous pouvez parcourir les « meilleurs choix » de la période pour trouver le cadeau parfait. Des cadeaux pour les voyageurs : des cadeaux de voyage qui vont loin. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, un cadeau pour les voyageurs les aidera à arriver à destination grâce aux articles essentiels les plus récents de voyage ou de navettage. Cadeaux pour les employés et les clients : n'oubliez pas les collègues et les clients. Cette sélection comprend des paniers-cadeaux, des gadgets technologiques, des bougies, des ensembles de tasses et bien plus pour montrer votre appréciation aux membres de l'équipe et aux clients. Parcourez un éventail de filtres, y compris les prix pour l'événement des Fêtes, les cadeaux particuliers pour les clients par rapport aux employés, les cadeaux selon un budget précis et plus. Cadeaux pour les enseignants : faites de cette période des Fêtes un moment inoubliable pour vos enseignants grâce à des cadeaux spéciaux, comme des bougies, des sacs fourre-tout, des jetés, et des gobelets afin de montrer votre appréciation.

En gardant la valeur à l'esprit, les clients peuvent trouver l'inspiration à n'importe quel budget : moins de 25 $, moins de 50 $, moins de 100 $ et moins de 150 $ en plus de cadeaux pour les voyageurs, d'appareils ménagers et d'options d'emballage.

Trésors personnalisés des services d'impression de Bureau en Gros

Créez des souvenirs inoubliables grâce à une collection de trésors personnalisés des services d'impression de Bureau en Gros, offerts en magasin et en ligne. Découvrez un monde de cadeaux et de surprises entièrement personnalisables, notamment des couvertures et des serviettes, des casse-têtes, des produits et des accessoires pour animaux de compagnie, des calendriers, des photos spécialisées et des albums photos, des chaussettes, des tasses et bien plus. Créez un cadeau personnalisé et bien pensé en quelques clics seulement à partir de votre ordinateur de bureau ou de votre téléphone cellulaire.

Un cadeau qui donne en retour : Centre MAP -- le cadeau qui donne en retour

Pour soutenir son initiative À chance égale, Bureau en Gros a crée un ensemble de papeterie Pep Rally « Cadeau qui donne en retour » qui est offert en magasin pour 7,98 $. Toutes les recettes tirées de la vente de « Cadeau qui donne en retour » soutiendront le centre MAP et son travail visant à mettre fin à l'itinérance chronique, à améliorer l'accès aux soins et à la prévention des maladies, et à créer des départs de vie sains pour les enfants. Depuis le lancement de la campagne en 2021, Bureau en Gros a amassé plus de 3,3 millions de dollars grâce à ses campagnes de collecte de fonds À chance égale.

Aubaines anticipées du Vendredi fou

Bureau en Gros a la meilleure sélection des produits les plus recherchés de la période des Fêtes, tous offerts à des prix concurrentiels. Les aubaines du Vendredi fou commenceront plus tôt cette année, soit le 1er novembre, avec des prix bas garantis sur les articles de technologie, les cadeaux et les essentiels pour le travail hybride. Mieux encore, ces aubaines ne verront pas d'autres démarques lors du Vendredi fou ou du Cyberlundi. Vous pouvez donc magasiner tôt en toute confiance.

Emballez et expédiez vos cadeaux des Fêtes

Bureau en Gros propose des solutions d'emballage et d'expédition par l'intermédiaire de FedEx, Purolator, Postes Canada et Xpresspost dans tous ses magasins au pays. C'est une solution pratique pour s'assurer que les cadeaux arrivent à temps sans dépasser le budget. Les clients peuvent également envoyer leurs paquets par le biais d'UPS, ainsi que de déposer et ramasser des colis en retenue à un centre dans certains magasins Bureau en Gros.

Livraison le lendemain

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com durant les Fêtes grâce à la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $. La livraison le jour même est également offerte par l'entremise d'Instacart et de DoorDash, et le ramassage en magasin ou en bordure de rue est gratuit pendant deux heures.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Bureau en Gros a prolongé sa politique de retour en magasin pour la période des Fêtes. Les achats effectués entre le 1er novembre et le 24 décembre 2023 pourront être remboursés ou échangés jusqu'au 14 janvier 2024 ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu).

À propos de Staples /Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs canadiens peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à combattre les inégalités dans les collectivités partout au Canada et aide à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements ou communiquez avec nous à @StaplesCanada sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. .

