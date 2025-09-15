OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Grâce à un financement d'Environnement et Changement climatique Canada, Universités Canada a lancé plus tôt cette année un programme de bourses d'études en vue d'aider les étudiants et étudiantes qui s'inscrivent à des programmes d'études en météorologie et en sciences atmosphériques dans l'ensemble du pays. Jusqu'à 80 bourses d'études en météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada seront accordées entre 2024 et 2029, pour un montant total de 648 000 $.

Nous investissons dans la prochaine génération de météorologues, et nous aidons la population étudiante à poursuivre son cheminement, en éliminant les difficultés financières qui pourraient empêcher une progression vers une carrière en météorologie et en sciences atmosphériques.

Les 20 premiers bénéficiaires ont été sélectionnés et ont reçu des bourses d'une valeur totale de 138 000 $ pour leurs études à l'automne 2025, certaines pouvant être renouvelées l'année scolaire suivante. Les bourses ont été remises comme suit :

trois à l'Université de la Colombie-Britannique

trois à l'Université du Manitoba

une à l'Université York

deux à l'Université McGill

cinq à l'Université du Québec à Montréal

six à l'Université Dalhousie

Les candidatures pour la prochaine ronde du programme de bourses seront acceptées à l'hiver 2025-2026. Le programme est ouvert aux étudiants inscrits à un programme de baccalauréat en sciences dans un établissement d'enseignement postsecondaire canadien où sont offerts des diplômes en sciences atmosphériques ou en météorologie à l'automne 2026. Pour en savoir plus sur le programme de bourses, les conditions d'admissibilité et le parcours pour devenir météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, il suffit de consulter notre site Web.

Citations

« La précision des prévisions météorologiques et des renseignements climatiques est essentielle à la prise de décisions dans tous les domaines de notre vie. La population canadienne est déjà confrontée à des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus violents qui ont des effets dévastateurs sur les communautés, perturbent les économies et compromettent les moyens de subsistance. À mesure que notre climat continue de changer, l'expertise des météorologues et des climatologues sera plus importante que jamais. Ces bourses sont un investissement dans le bien-être de toute la population canadienne. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Merci à Environnement et Changement climatique Canada pour cette bourse d'études en météorologie qui m'offre un soutien financier et m'encourage dans la poursuite de mon parcours académique. »

- Ann-Sophie Hoff, bénéficiaire d'une bourse d'études en météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada et étudiante à l'Université du Québec à Montréal

Faits en bref

Six universités canadiennes offrent des cours admissibles aux bourses d'études en météorologie d'Environnement et Changement climatique Canada , soit l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université du Manitoba , l'Université York, l'Université McGill, l'Université du Québec à Montréal et l'Université Dalhousie .

, soit l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université du , l'Université York, l'Université McGill, l'Université du Québec à Montréal et l'Université . Universités Canada gère et administre le programme de bourses d'études à l'aide du financement d'Environnement et Changement climatique Canada .

gère et administre le programme de bourses d'études à l'aide du financement d'Environnement et Changement climatique . Les candidats admissibles comprennent les étudiants inscrits à un programme de baccalauréat en sciences ainsi que les candidats qui souhaitent poursuivre des études supérieures.

La préférence est accordée aux candidats qui s'identifient comme faisant partie d'un ou de plusieurs groupes visés par l'équité en matière d'emploi, y compris les Autochtones, les membres des minorités visibles, les personnes en situation de handicap et les femmes.

Les météorologues sont des experts en sciences atmosphériques hautement qualifiés qui surveillent et prévoient les conditions météorologiques. Ils travaillent en équipe dans tout le pays au sein de centres opérationnels de prévisions, ou font carrière en recherche et développement ou en prestation de services.

À Environnement et Changement climatique Canada , le processus de recrutement de météorologues comprend une présentation officielle de candidature, une évaluation écrite et une entrevue visant à évaluer les compétences, les connaissances et les capacités du candidat. Les candidats retenus pourraient également devoir suivre notre Programme de formation professionnelle des météorologues, qui comprend de l'apprentissage en classe.

