BELÉM, Brésil, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera à Belém, au Brésil, du 11 au 14 novembre 2025, pour assister à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30).

Remarque à l'intention des médias : Toutes les séances énumérées ci-dessous, sauf le point de presse pour faire le bilan des activités, ouvrent leurs portes uniquement aux journalistes ayant obtenu une accréditation pour la COP30 auprès des responsables de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Programme des activités du mercredi 12 novembre 2025

Activité : Séance d'ouverture de la journée du leadership autochtone dans le domaine du climat

Heure : 7 h 30 (HNE) / 9 h 30 (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon du Canada, zone bleue

Activité : Table ronde ministérielle sur les mesures concrètes et les progrès vers les objectifs de 2030 pour doubler l'efficacité énergétique et tripler la production d'énergies renouvelables

Heure : 8 h 30 (HNE) / 10 h 30 (heure du Brésil)

Lieu : Salle de coordination de l'Union européenne, zone bleue

Activité : Séance de haut niveau de l'Initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur les changements climatiques

Heure : 14 h 15 (HNE) / 16 h 15 (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon Sumaúma, zone bleue

Programme des activités du jeudi 13 novembre 2025

Activité : Annonce de projets de financement pour la lutte contre les changements climatiques

Heure : 6 h 30 (HNE) / 8 h 30 (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon du Canada, zone bleue

Activité : Accélérer l'amélioration de l'efficacité énergétique en stimulant les actions intersectorielles pouvant être déployées à grande échelle

Heure : 8 h (HNE) / 10 h (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon de la Suède, zone bleue

Activité : Point de presse - retour sur la conférence

Heure : 12 h 30 (HNE) / 14 h 30 (heure du Brésil)

Lieu : Sur Zoom

Remarque à l'intention des médias : Pour cette activité seulement, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected] pour obtenir davantage de précisions.

Activité : Maintenir l'élan pour l'engagement mondial sur le méthane

Heure : 15 h 15 (HNE) / 17 h 15 (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon du Canada, zone bleue

Programme des activités du vendredi 14 novembre 2025

Activité : Le Canada à la COP30 : une conversation avec la société civile

Heure : 7 h (HNE) / 9 h (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon du Canada, zone bleue

Activité : Réunion ministérielle sur l'observatoire international des émissions de méthane

Heure : 8 h (HNE) / 10 h (heure du Brésil)

Lieu : Pavillon du Japon, zone bleue

