BELÉM, Brésil, le 13 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en tant que chef de la délégation canadienne à la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) à Belém, au Brésil, a participé à des négociations, à des discussions et à des réunions bilatérales de haut niveau afin de faire progresser les efforts mondiaux visant à accélérer l'ambition et la mise en œuvre de l'action climatique. Cette participation active de la ministre souligne l'engagement du Canada en faveur de l'action climatique, du leadership climatique autochtone, de la croissance économique et de la collaboration mondiale en vue d'un avenir à faibles émissions de carbone.

Le pavillon du Canada à la COP30 a été l'hôte de la Journée du leadership autochtone en matière de climat le 12 novembre, marquée par des dialogues qui ont mis l'accent sur l'importance de la participation et de l'inclusion des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans l'action internationale pour le climat. La ministre Dabrusin et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, ont participé à la séance d'ouverture, soulignant le leadership et la contribution essentiels des peuples autochtones à l'avancement de l'action climatique et de l'intendance environnementale.

Parmi d'autres initiatives clés, le Canada a appuyé la déclaration sur la Tropical Forest Forever Facility (TFFF), une initiative dirigée par le Brésil qui mobilise des investissements publics et privés pour conserver les forêts pluviales, dont 20 % des fonds sont réservés aux peuples autochtones. Le Canada a également appuyé l'Initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur les changements climatiques, un partenariat lancé par les Nations Unies, l'UNESCO et le Brésil afin de coordonner la recherche internationale et les mesures visant à lutter contre la mésinformation et la désinformation sur le climat. La désinformation mine la confiance du public et réduit notre capacité à prendre des mesures collectives pour lutter contre les changements climatiques. En se joignant à cette initiative, le Canada montre qu'il est déterminé à lutter contre la désinformation climatique et à renforcer la résilience au sein du Canada et de la communauté internationale.

Avant le début de la COP30, au cours du Sommet sur le climat à Belém ayant réuni les dirigeants des États les 6 et 7 novembre, le Canada a approuvé le document intitulé Réduction drastique des émissions de méthane dans le secteur des combustibles fossiles, une déclaration dirigée par le Royaume-Uni et appuyée par plusieurs pays et organisations du secteur de l'énergie pour démontrer un engagement commun à atteindre près de zéro émission de méthane dans le secteur des combustibles fossiles. Le Canada étant coorganisateur de l'engagement mondial sur le méthane, la ministre Dabrusin a renforcé cet engagement international lors d'un événement organisé par GHGSat, une entreprise montréalaise, en préconisant des mesures internationales et en soulignant comment les efforts nationaux du Canada permettront de réduire les émissions de méthane dans l'ensemble de son économie.

En collaboration avec des partenaires mondiaux, le Canada assure la poursuite de l'action climatique avec des résultats tangibles vers un avenir propre, durable et équitable pour nos collectivités.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures significatives pour mettre en œuvre l'Accord de Paris en travaillant en partenariat avec les peuples autochtones et d'autres partenaires clés afin d'obtenir des résultats concrets. Nous sommes tous déterminés à créer un avenir propre, abordable et carboneutre qui assure la prospérité des gens et des collectivités. Le fait de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les dirigeants locaux et internationaux de la lutte contre les changements climatiques à la COP30 représente une occasion en or de trouver des solutions inclusives et novatrices. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

À titre de titulaires de droits, de détenteurs de connaissances et de gardiens de l'environnement, les peuples autochtones sont des leaders de l'action climatique. Le Canada a organisé une journée du leadership autochtone en matière de climat le 12 novembre 2025 au pavillon du Canada à la COP30. Une programmation autochtone est également intégrée à l'ensemble du programme du pavillon.

En tant que membre fondateur de l'engagement mondial sur le méthane et champion de cet engagement depuis 2023, le Canada se réjouit d'avoir l'occasion de se réunir avec l'Union européenne pour accélérer les mesures mondiales à l'égard du méthane. Le Canada s'est engagé à contribuer à l'objectif collectif de réduire les émissions mondiales de méthane d'au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

Dans le cadre des mesures prises par le Canada pour lutter contre la désinformation climatique, le Canada et les Pays-Bas ont lancé conjointement la Déclaration mondiale sur l'intégrité de l'information en ligne en 2023. Cette déclaration s'appuie sur les recherches et les politiques existantes pour établir des engagements internationaux de haut niveau qui serviront de guide pour permettre aux gouvernements de défendre l'intégrité de l'information en ligne, notamment par une collaboration entre les gouvernements et l'industrie.

